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Giriş Tarihi: 31.10.2026 23:47

Dünya Gazetesi’nin sahibi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner gözaltına alındı. Gazetenin bağlı olduğu Dünya Holding ile SPK’ın 15 fonuna tasfiye kararı verdiği Bulls Yatırım Holding arasında ortaklık bulunuyor.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Dünya Gazetesi’nin sahibi gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlerin mercek altına alındığı fon soruşturması genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre Dünya Gazetesi'nin sahibi iş insanı Umut Güner gözaltına alındı.

BULLS YATIRIM İLE BAĞLANTISI

Gözaltına alınan Güner, ekonomi alanında faaliyet gösteren Dünya Gazetesi'ni 2024'te satın almıştı. Gazetenin bağlı olduğu Dünya Holding ise Bulls Holding'in iştirakleri arasında yer alırken, Bulls Yatırım Holding'in Dünya Holding'de yüzde 20,45 payı bulunuyor.

15 FON İÇİN TASFİYE KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha önce aldığı karar kapsamında Bulls Portföy'e ait 15 fon tasfiye kapsamına alınmıştı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SERMAYE PİYASASI KURULU #SPK #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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Dünya Gazetesi’nin sahibi gözaltında
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