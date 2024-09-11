Dünya Göçebe Oyunları’na büyük ilgi

Kazakistan'ın ev sahipliğinde başkent Astana'da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları ve okçuluğun da yer aldığı spor dallarında müsabakaların düzenlendiği oyunlara yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancılar da yoğun ilgi gösteriyor. 28 yaşındaki Jade Lewis, 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı izlemek için ABD'den geldiğini söyledi. Bu vesileyle ilk kez Kazakistan'ı da ziyaret ettiğini, özellikle at üstünde oynanan oyunları çok ilginç bulduğunu belirten Lewis, "Kökpar'ı çok beğendim. Genel olarak bana göçebe oyunları çok şaşırtıcı, ilginç geldi" dedi.