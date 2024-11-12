Dünya Helal Zirvesi’ndeki Private Label Özel Alanı yeni anlaşmalar için fırsatlar sunuyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 27-30 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Dünya Helal Zirvesi'nin özel alanlarından Private Label, yeni ürünler ve trendler için ticarette yeni bir kapı aralıyor. Yiyecek-içecek-ambalaj, sağlık, güzellik, ev-mutfak, evcil hayvan ürünleri, hizmet-tedarik zinciri sektörlerini bir araya getirecek olan Private Label Ürünler Özel Alanını 30 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

ÖZEL MARKALI ÜRÜNLER PRIVATE LABEL'LA TEK ÇATI ALTINDA

Uluslararası Helal Ürünler ve Hizmet Fuarı, Doğal,Organik ve Vegan Ürünler Özel Alanı ve ETHEXPO Turizm ve Sağlık Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Private Label özel alanı, etkinliğe katılacak firmalar açısından büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Özel markalı ürün ve hizmetleri tek çatı altında toplayan Private Label; Süpermarket ve Hipermarket Satın almacıları, Perakendeciler, Eczane Sahipleri, Büyük Mağaza Zincir Satın almacıları, İthalatçılar ve İhracatçılar, Üreticiler, Danışmanlar, Satış Acenteleri ve Ambalaj ve Tasarım Uzmanları gibi önde gelen sektörleri bir araya getirecek.

BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYACAK

110'un üzerinde ülkeden 9 binden fazla uluslararası ziyaretçi, 45 ülkeden 500'ün üzerinde katılımcı olmak üzere 30 binden fazla kişinin yer alması beklenen Private Label özel alanı, seçkin katılımcıları bir araya getirerek ticarette yeni anlaşmalar için fırsatlar sunacak. "Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla gerçekleştirilecek olan ve dünya helal pazarının en önemli buluşmaları arasında yer alan Dünya Helal Zirvesi nin gücü ile Private Label Ürünler Özel Alanında global ticaret yeni bir boyut kazanacak.