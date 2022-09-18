KATLİAM ÖRTBAS EDİLDİ

İtilaf güçleri vahşet olaylarını yerinde incelemek üzere İzmir'e 1919 Temmuz ayında bir Fransız, bir İtalyan, bir İngiliz ve bir de Amerikalı delegenin liderliğinde bir komisyon gönderdi. İşgali takip eden olaylardan dolayı Yunan askerleriyle subayları suçlu bulundu ve işledikleri mezalim, "Yunan katliamı ve soygunu" diye adlandırıldı. Fakat rapor örtbas edildi. İngilizler raporun duyurulmasının Anadolu üzerindeki emellerini zora sokacağını hissetti.