Kanlı ay tutulması bugün Türkiye saatiyle 14.00'da medyada gelecek. 2025 yılına kadar görülmeyecek olan bu doğa olayının burçlara etkisi de oldukça yoğun olacak. Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya`dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye`de gündüz saatlerine denk geldiği için izlenmesi pek mümkün görünmüyor. Öte yandan astrolojiseverler kanlı ay tutulmasının burçlara etkisini merak ediyor. İşte o yorumlar ve tutulmayla ilgili detaylar.
2025'E KADAR KANLI AY TUTULMASI OLMAYABİLİR
AA muhabirinin, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bugün yılın son Ay tutulması gerçekleşecek. Ayrıca bakır rengindeki kanlı ay tutulmasının tekrarının ise ancak 2025'te yaşanabileceği belirtiliyor.
AY TUTULMASI SAA KAÇTA VE TÜRKİYE'DEN GÖZLENEBİLECEK Mİ?
Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.
Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.
TAM TUTULMA İÇİN SAAT VERİLDİ
Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.
AY TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor.
Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.
Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor.
Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.
AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
İşte, uzman astrologdan ay tutulması burç yorumları…
KOÇ:
Ay tutulması Koç burçlarına ekonomik anlamda bir düzen sağlamaları için etki edebilir. Bu dönemde bağışıklık sistemlerine dikkat etmeleri önerilirken yatırım da tavsiye edilenler arasında.
Yurtdışında yaşamak ya da çalışmak isteyen koç burçları bunun temellerini atmaya başlayabilir. Kendi hayatlarının kontrolünü eline aldıkları bir dönemde olacaklar.
BOĞA:
Başkalarının düşündüklerini umursamamaya başlayacakları bir döneme girerlerken ay tutulmasıyla birlikte huzurlarını bozan insanları hayatlarından çıkaracaklar. Öfkelerini kontrol altında tutmaları gereken bir dönem yaşanıyor ve kişilikleri dönüşüm geçiriyor.
İKİZLER:
Vasat bir iletişim dönemi geçiren İkizler burçları etrafındaki insanları ve onların sorunlarını daha çok fark edecekleri ve yardım isteyecekleri seçecekleri bir döneme girebilir.
YENGEÇ:
Yalnız ve yorgun hisseden Yengeç burçları büyük değişimler geçirerek onlara ilham veren insanların peşinden gidecek. Cesaretlerini yalnızca hayallerinden alacak Yengeçler, geçmiş ilişkilerini kafaya takmayı bırakmalı.
ASLAN:
Ay tutulması Aslan burcu için tam bir kariyer dönemi olacak. Kazanmak istediğiniz bir hakkı alacağınız bir ortam oluşurken çalışma arkadaşlarının buna tutumu Aslanlar için zorlayıcı olabilir.
BAŞAK:
Başak burçları karmakarışık bir dönem geçirirken yapmak istenilen eğitim, kariyer, ticaret, inanç gibi konuları açıklığı kavuşturabilir. Daha fazla karıştırmadan basit ilerlemeyi seçebilirsiniz.
TERAZİ:
Ortaklık ve finansal konularda ay tutulmasında önemli kararlar alabilirsiniz. Hızlı değişimlerin sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz.
AKREP:
Evliliğiniz, içinde olduğunuz ilişkiler ve ortaklıklarda değişiklikler, yenilikler önemli olabilir. Kişisel konularda önemli muhasebeler var ve aile içinde de yeni sorumluluklar gündeme gelebilir.
YAY:
Sağlığınız, iş ortamınıza ait konularda bazı sonuçlar, değerlendirmeler dikkat çekebilir. Olayları kendi akışında ele almak durumundasınız. Yakınlar, görüşmeler, kardeşler ve ziyaretlerle ilgili konular da dikkat çekebilir.
OĞLAK:
Aşk hayatınızda, sevdikleriniz ile ilgili konularda, çocukları ilgilendiren gelişmelerde sürprizler, ani gelişmeler ve aynı zamanda parasal açıdan da daha sorumlu ve gerçekçi olmayı gerektiren olaylar öne çıkabilir.
KOVA:
Kişisel adımlar, bitişler ve başlangıçlar, ailenizi ya da yerleşiminizi ilgilendiren konularda ani durumlar öne çıkabilir. Eve, babanıza ya da yaşadığınız yere yönelik konular bazı sorumluluklar ve yeni adımlar atmaya neden olabilir.
BALIK:
Görüşmeler, ziyaretler, içinde olduğunuz iletişim ve görüşmeler açısından önemli sonuçlar ve değerlendirmeler dikkat çekebilir. Yabancılarla ilgili gelişmeler yanında anlaşmaları, yazışmaları, belgeleri hatta kardeşleri ilgilendiren alanlarda yenilikler yaşanabilir. Bazı kısıtlayıcı ve elde olmayan koşullar da dikkat çekebilir.