Dünya mirası ‘Ani’ İstanbul’da kapılarını açtı

Kars'ta bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri İstanbul Arkoloji Müzesi'nde gerçekleşen fotoğraf sergisi ve "Ani'yi Anlamak" adlı panel ziyaretçilere kapılarını açtı. Program, Kars'ın Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında destek almaya hak kazanan 'Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi' kapsamında düzenlenen programa Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, tarih severler, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ani'nin genel şehir yerleşimi ve tarihine dair önemli bilgiler paylaştı.