Haberler Yaşam Haberleri Dünya mirası ‘Ani’ İstanbul’da kapılarını açtı
Giriş Tarihi: 13.1.2024

Dünya mirası ‘Ani’ İstanbul’da kapılarını açtı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Dünya mirası ‘Ani’ İstanbul’da kapılarını açtı
Kars'ta bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri İstanbul Arkoloji Müzesi'nde gerçekleşen fotoğraf sergisi ve "Ani'yi Anlamak" adlı panel ziyaretçilere kapılarını açtı. Program, Kars'ın Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında destek almaya hak kazanan 'Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi' kapsamında düzenlenen programa Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, tarih severler, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ani'nin genel şehir yerleşimi ve tarihine dair önemli bilgiler paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü
ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Bölgede kim ne planlıyor? "ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırılarının iki nedeni var"
İnşaatlar yarım kalıyor
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun İmam Hatip hazımsızlığı: Skandal sözler sarf etti
Son dakika haberi: Seçil Erzan kendini böyle savundu: Ben bir canımla ortada kaldım... Bu kadar faiz istemeseydi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son mahkeme belgeleri yayınlandı: "Epstein, Prens Andrew'la birlikte olmam için 15 bin dolar ödedi"
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in dikkatleri başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecek
SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
Yemen'de ABD ve İngiltere'yi protesto amacıyla "milyonluk" gösteri
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya mirası ‘Ani’ İstanbul’da kapılarını açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA