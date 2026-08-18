Dünya mirasının kalbi İstanbul’da atacak

Önümüzdeki sene İstanbul'da düzenlenecek olan UNESCO Dünya Miras Komitesi Dönem Toplantısı için hazırlıklar resmen başladı. Dev organizasyon yalnızca toplantı ile sınırlı kalmayacak, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya anlatan çarpıcı bir gövde gösterisine dönüşecek. TGA da hazırlık sürecine dahil edilecek, profesyonel ekipler süreci yönetecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile bir araya gelerek 2027'de İstanbul'da yapılacak büyük buluşmanın hazırlıklarını masaya yatırdı. Bakanlıkta gerçekleştirilen ön görüşmede Ersoy'dan net talimatlar geldi. Toplantı hazırlıklarının vakit kaybedilmeden başlatılmasını isteyen Ersoy, organizasyonun teknik ve operasyonel süreçlerinin bu alanda deneyimli profesyonel ekiplerle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI İLGİ

Toplantının yalnızca bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ersoy, Türkiye'nin kendi kültürel mirasının tanıtılacağı özel etkinlikler için de çalışılmasını istedi. Bu kapsamda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) da hazırlık sürecine dahil edilerek organizasyonların profesyonel bir şekilde planlanacağı aktarıldı. Uluslararası basının toplantıya ilgisi, Türkiye'nin kültürel mirasının dünyaya tanıtılması açısından önemli bir detay olarak görülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör