Dünya tıp tarihinde bir ilk! Türk hekimler aynı anda 7 karaciğer nakli yaptı

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz 7 donör ve 7 alıcıdan oluşan yedili çapraz karaciğer naklini yaptıklarını belirterek "Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın başka bir yerinde bu büyüklükte bir operasyonun gerçekleştirilmesini mümkün görmüyorum. Dünyanın örnek karaciğer nakil ekiplerinden birine sahibiz. İnönü Üniversitesi, çapraz karaciğer naklinde dünyanın küresel öncüsü" diye konuştu.

MALATYA KARACİĞER NAKLİNİN ÖNCÜSÜ

Dünyada bugüne kadar 17 tane üçlü çapraz karaciğer nakli yapıldığını, bunların 14'ünün İnönü Üniversitesinde gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, "Şimdiye kadar dünyada 7 tane dörtlü çapraz karaciğer nakli yapıldı bunların hepsi Malatya'da gerçekleştirildi. 3 tane altılı, 3 tane beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı. Bunların da hepsi burada gerçekleştirildi. Yedili çapraz karaciğer naklini yine ilk kez biz yapmıştık, bugün tarihi bir gün, ikinci yedili çapraz karaciğer naklini de biz yaptık" şeklinde konuştu.

7'Lİ NAKİLLE MAKSİMUM FAYDA SAĞLANDI

Çapraz karaciğer nakli, kan grubu veya doku uyumsuzluğu nedeniyle doğrudan nakli yapılamayan hastalar için geliştirilen bir yöntem. Bu işlemde, iki veya daha fazla karaciğer bağışçısı ve alıcısı arasında uyumlu eşleştirmeler yapılıyor, böylece her alıcı, kendisine uygun bir karaciğer alabiliyor. Nakil operasyonları genellikle eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor ve her alıcı, kendisi için en uygun karaciğeri almış oluyor. Çapraz nakiller geleneksel nakle göre birçok avantaj sağlıyor. Bu yöntem, uyumsuzluk sorunlarını aşarak daha fazla hastanın nakil olmasına imkân tanıyor. Bu anlamda 7'li çapraz nakille maksimum fayda sağlanmış oldu.

ÖZEL BİR ALGORİTMA KULLANILDI

Çapraz karaciğer nakillerinin birden fazla bilim dalının iş birliği ile başarılan bir yöntem olduğunu vurgulayan Yılmaz; "Boston College'den iki bilim insanıyla birlikte çalışıyoruz. Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver, 2012'de çapraz böbrek nakilleriyle "Ekonomi Alanında Nobel Ödülü" kazanan ekipteki en önemli role sahip ekonomistler. Onların geliştirdiği algoritma sayesinde çoklu çaprazlar söz konusu, çapraz karaciğer nakli gerçekten son derece yenilikçi yaklaşım" dedi.

KIRIM'DAN GELEN ANNE KARACİĞERİNİ BAŞKA HASTAYA VERDİ, KIZI SAĞLIĞINA DA KAVUŞTU

Yılmaz, "Bugün de nitekim 7 canlı vericili karaciğer nakli içerisinde, çapraz karaciğer nakli içerisinde bir hastamız Kırım'dan başvurdu, aslen Türk kendisi ama Kırım'da yaşıyor. Annesiyle birlikte geldi, uzun zamandan beri karaciğer nakli bekleyen bir kız çocuğu, bu çapraz karaciğer nakli sayesinde bir hastamızdan karaciğer grefti bulabildi, annesi de başka bir hastaya karaciğer verdi. Son derece iyi bir sonuç elde edebildik diyebilirim" dedi.