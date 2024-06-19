Dünyada olmayan zırh Türkiye’den çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'deki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı sezonunda bulunan ve Ankara Bölge Laboratuvarı'nın katkılarıyla araziden kaldırılan Roma dönemi lejyoner zırhının 2021'de başlayan restorasyon çalışmalarını tamamladı. "Lorica Squamata" modeline ait zırh, dünyada bilinen tek örnek olması nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Geç Roma Dönemi'ne ait zırh, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde röntgen ve tomografi ile incelendi.Röntgen sonuçlarında neredeyse tamamının sağlam olduğu anlaşılan zırhın kenarlarından alınan 3 levhalık bloğun mikro CT görüntülemesi sayesinde tam ölçüleri ve kısmen metalurjik özelliği tespit edildi. Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda zırh, manken üzerinde yeniden dikilerek orijinal formuna getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Roma İmparatorluğu'nun savaşçı geçmişine dair eşsiz bir pencere açan bu muhteşem eserin çıkarılmasında emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum" dedi.