Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

Dünya gastronomisinin önde gelen platformlarından TasteAtlas, binlerce gurme ve kullanıcının değerlendirmeleriyle hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesini açıkladı. Farklı ülkelerin geleneksel lezzetlerinin yarıştığı sıralamada Türk mutfağı dikkatleri üzerine çekti. Tatlılarıyla dünya çapında beğeni toplayan Türkiye, listenin zirvesine adını yazdırırken birincilik koltuğuna Anadolu'nun dillere destan lezzeti yerleşti. İşte listedeki ilk 20 tatlı...
20. Chocolate soufflé - FRANSA
18. Bambalouni - TUNUS
17. Nutella crêpes - FRANSA
16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ
15. Carlota de limón - MEKSİKA
14. Pisang goreng - ENDONEZYA
13. Pavê - BREZİLYA
12. Kladdkaka - İSVEÇ
11. Cremolada - PERU
10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ
9. Tinginys - LİTVANYA
8. Sweet crêpes - FRANSA
7. Tembleque - PORTO RİKO
6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE
5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE
4. Strudel - İTALYA
3. Gelato al pistacchio - İTALYA
2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE
VE LİSTENİN ZİRVESİNDE:
1. Antakya künefesi - TÜRKİYE
TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN "TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ" LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR!
Söz konusu lezzet rotaları olunca Türkiye sonsuz seçenekleriyle öne çıkıyor. Dört bir yanından gelen doğal güzellikler ve zengin tarihinin izleriyle görsel şölenler yaşatan popüler yerleri, kendilerine has lezzetleriyle de unutulmaz deneyimler vadediyor. "Türkiye'de ne yenmeli?" sorusuna binlerce çeşit yemek arasından karar veremeyenlere ise TasteAtlas'tan cevap geldi. Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıraladı. Listede 1.sırada bakın hangi yemek yer aldı...
20. KISIR
19. YUFKA
18. BAZLAMA
17. AŞURE
16. GÖZLEME
15. ŞİŞ TAVUK
14. ADANA KEBAP
13. KOKOREÇ
12. LOKUM
11. MUHALLEBİ
10. BİBER DOLMASI
9. DÖNER KEBAB
8. AÇMA
7. KAHVALTI
6. MANTI
5. BAKLAVA
4. SARMA
3. KÖFTE
2. DONDURMA
BİRİNCİ SIRADA: BÖREK
TÜRKİYE TASTEASTLAS LİSTELERİNİ SALLAMAYA DEVAM EDİYOR! BAKIN "DÜNYANIN EN İYİ 100 KAHVALTISI" LİSTESİNDE HANGİ YEMEKLE ZİRVEYE OTURDU!
Tüm ülkeler arasında hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesi dünya mutfaklarını adeta telaşa soktu. TasteAtlas tarafından hazırlanan bu listede sıralamayı Türkiye domine etti! Zirveye ise o yemeğiyle oturdu...
DÜNYANIN EN İYİ KAHVALTISI BELLİ OLDU!
Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesini yayınladı. Liste, açıklandığı anda büyk yankı uyandırdı. İşte sıralamadaki ilk 50 kahvaltı...
50. Granita di mandorla - İTALYA
49. Brioche con gelato - İTALYA
48. Torta Paradiso - İTALYA
47. Zeljanica - BOSNA HERSEK
46. Koulouri Thessalonikis - YUNANİSTAN
45. Pasticciotto - İTALYA
44. Enfrijolada - MEKSİKA
43. Burek sa sirom - SIRBİSTAN
42. Misal - HİNDİSTAN
41. Pan de queso - ANTIOQUIA, KOLOMBİYA
40. Savory crêpes - FRANSA
39. Vietnamese Beef Stew - VİETNAM
38. Fatteh - LÜBNAN
37. Hue Breakfast Noodle Soup - VİETNAM
36. Shakshouka - TUNUS
35. Nasi goreng - ENDONEZYA
34. Gözleme - TÜRKİYE
33. Paratha - HİNDİSTAN
32. Cinnamon Rolls - KUZEY AMERİKA
31. Börek - TÜRKİYE
30. Sfakianopita - YUNANİSTAN
29. Bambalouni - SIDI BOU SAID, TUNUS
28. Krompiruša - BOSNA HERSEK
27. Banitsa with cabbage - KUZEY MAKEDONYA
26. Pan con chicharrón - PERU
25. Chole bhature - HİNDİSTAN
24. Nan-e barbari - İRAN
23. Bal Kaymak - TÜRKİYE
22. Bubur ayam - ENDONEZYA
21. Calentado - ANTIOQUIA, KOLOMBİYA
20. Banitsa with cheese - BULGARİSTAN
19. Katmer - TÜRKİYE
18. Syrniki - RUSYA
17. Burek - BOSNA HERSEK
16. Sfiha - LÜBNAN
15. Jianbing - ÇİN
14. Croissant - FRANCE
13. Mekica - BULGARİSTAN
12. Strapatsada - YUNANİSTAN
11. Sirnica - BOSNA HERSEK
10. Bundás kenyér - MACARİSTAN
9. Chilaquiles - MEKSİKA
8. Mercimek çorbası - TÜRKİYE
7. Roti canai - MALEZYA
6. Bougatsa - YUNANİSTAN
5. Pão de queijo - BREZİLYA
4. Sfinz - LİBYA
3. Beyran çorbası - TÜRKİYE
2. Komplet lepinja - SIRBİSTAN
VE LİSTENİN ZİRVESİNDE
1. KAHVALTI - TÜRKİYE
"2025-2026'nın En İyi Yemekleri" LİSTESİNDE DE DÜNYA LEZZETLERİNİ YİNE TÜRKİYE SOLLADI!
TasteAtlas tarafından hazırlanan "2025-2026'nın En İyi Yemekleri" listesinde dünyanın dört bir tarafından yemekler sıralandı. Anadolu'nun bakın hangi yemeği listede 5. sırada yerini aldı.
1. Vori-vori
Vori-vori, Paraguay'a özgü bir çorbadır; mısır unu ve peynirle yapılan küçük topların, çoğunlukla tavuk, sebzeler ve otlar içeren bir suda pişirilmesiyle hazırlanır ve ülkenin kırsal ve kentsel bölgelerinde temel bir yemek olarak kabul edilir.
2. Pizza Napoletana
İtalya'nın en sembolik mutfak yaratımı olan gerçek pizza Napoletana, yalnızca birkaç basit malzemeyle yapılır ve sadece iki çeşitte hazırlanır:
Marinara: Sarımsak ve kekikle tatlandırılmış domates bazlı sosla hazırlanan temel Napoli pizzası.
Margherita: Üzerine domates, mozzarella ve taze fesleğen yaprakları konan çeşidi; bu lezzetli kombinasyonun renklerinin İtalyan bayrağını temsil ettiği söylenir.
3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba
Tajarin al tartufo bianco, bölgenin yıldızı olan tartufo bianco d'Alba (Alba beyaz trüfü) ile tatlandırılan bir makarna yemeğidir. Bu basit yemek; tereyağı, karabiber ve taze rendelenmiş beyaz trüf ile lezzetlendirilmiş, elde yapılmış tajarin (taglierini veya tagliolini olarak da yazılır) makarnasından oluşur.
4. Sate kambing
Sate kambing, ana malzeme olarak keçi eti veya koyun etiyle hazırlanan geleneksel bir yemek ve bir tür sataydır. Et küpler veya parçalar hâlinde kesilir ve kecap manis (tatlı soya sosu), galangal, öğütülmüş arpacık soğanı, ananas suyu ve (çoğunlukla) chili biberleri gibi malzemelerden oluşan bir karışımda marine edilir.
LİSTENİN 5.SIRASINDA DOĞU ANADOLU'NUN O ENFES LEZZETİ VAR
5. CAĞ KEBABI
Cağ kebabı, Türkiye'nin Erzurum şehrinden köken alan bir kebap çeşididir. Yaklaşık 12 saat boyunca soğan, tuz ve karabiberle marine edilen kuzu eti, büyük bir yatay şişe yerleştirilir ve odun ateşi üzerinde pişirilir. Usta eller, uzun bir şiş alarak yumuşak ve sulu kuzu etinden dilimler keser ve şiş dolana kadar devam eder. Bu yemek geleneksel olarak ya doğrudan şişten tüketilir ya da et, sıcak ve taze pişmiş lavaş ekmeğine sarılarak yenir.
Oklava ile inceltilir, sacda pişirilir ve bohçalara sarılır. Yufka yalnızca bir hamur değil, bir hayatta kalma stratejisi, bir mutfak dehası olmasıyla da bilinir. Kimi evlerde tek başına tereyağı sürülerek yenir, kimi evlerde de kavurmalı dürüm olur. Ancak her halükarda sofranın baş köşesinde yerini alır.