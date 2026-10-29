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Giriş Tarihi: 29.10.2026 14:12 Son Güncelleme: 29.10.2026 14:22

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye'den çıktı! Anadolu'nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

Dünya mutfaklarının nabzını tutan ve gastronomi dünyasının en prestijli rehberlerinden biri kabul edilen TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla hazırlanan "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesini duyurdu. Dünya genelinde binlerce tatlının yarıştığı listede Türkiye, dev rakiplerini geride bırakarak 1. sıraya adını yazdırdı. İşte tüm dünyayı kendine hayran bırakarak birinci sıraya yerleşen o muazzam lezzet ve ait olduğu şehrimiz…

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Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi
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Dünya gastronomisinin önde gelen platformlarından TasteAtlas, binlerce gurme ve kullanıcının değerlendirmeleriyle hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesini açıkladı. Farklı ülkelerin geleneksel lezzetlerinin yarıştığı sıralamada Türk mutfağı dikkatleri üzerine çekti. Tatlılarıyla dünya çapında beğeni toplayan Türkiye, listenin zirvesine adını yazdırırken birincilik koltuğuna Anadolu'nun dillere destan lezzeti yerleşti. İşte listedeki ilk 20 tatlı...

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

20. Chocolate soufflé - FRANSA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

19. Kunāfah - MISIR

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

18. Bambalouni - TUNUS

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

17. Nutella crêpes - FRANSA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

15. Carlota de limón - MEKSİKA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

13. Pavê - BREZİLYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

12. Kladdkaka - İSVEÇ

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

11. Cremolada - PERU

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

9. Tinginys - LİTVANYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

8. Sweet crêpes - FRANSA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

7. Tembleque - PORTO RİKO

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

4. Strudel - İTALYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

3. Gelato al pistacchio - İTALYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

VE LİSTENİN ZİRVESİNDE:

1. Antakya künefesi - TÜRKİYE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN "TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ" LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR!

Söz konusu lezzet rotaları olunca Türkiye sonsuz seçenekleriyle öne çıkıyor. Dört bir yanından gelen doğal güzellikler ve zengin tarihinin izleriyle görsel şölenler yaşatan popüler yerleri, kendilerine has lezzetleriyle de unutulmaz deneyimler vadediyor. "Türkiye'de ne yenmeli?" sorusuna binlerce çeşit yemek arasından karar veremeyenlere ise TasteAtlas'tan cevap geldi. Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıraladı. Listede 1.sırada bakın hangi yemek yer aldı...

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

20. KISIR

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

19. YUFKA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

18. BAZLAMA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

17. AŞURE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

16. GÖZLEME

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

15. ŞİŞ TAVUK

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

14. ADANA KEBAP

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

13. KOKOREÇ

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

12. LOKUM

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

11. MUHALLEBİ

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

10. BİBER DOLMASI

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

9. DÖNER KEBAB

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

8. AÇMA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

7. KAHVALTI

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

6. MANTI

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

5. BAKLAVA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

4. SARMA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

3. KÖFTE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

2. DONDURMA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

BİRİNCİ SIRADA: BÖREK

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

TÜRKİYE TASTEASTLAS LİSTELERİNİ SALLAMAYA DEVAM EDİYOR! BAKIN "DÜNYANIN EN İYİ 100 KAHVALTISI" LİSTESİNDE HANGİ YEMEKLE ZİRVEYE OTURDU!

Tüm ülkeler arasında hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesi dünya mutfaklarını adeta telaşa soktu. TasteAtlas tarafından hazırlanan bu listede sıralamayı Türkiye domine etti! Zirveye ise o yemeğiyle oturdu...

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

DÜNYANIN EN İYİ KAHVALTISI BELLİ OLDU!

Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesini yayınladı. Liste, açıklandığı anda büyk yankı uyandırdı. İşte sıralamadaki ilk 50 kahvaltı...

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

50. Granita di mandorla - İTALYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

49. Brioche con gelato - İTALYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

48. Torta Paradiso - İTALYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

47. Zeljanica - BOSNA HERSEK

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

46. Koulouri Thessalonikis - YUNANİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

45. Pasticciotto - İTALYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

44. Enfrijolada - MEKSİKA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

43. Burek sa sirom - SIRBİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

42. Misal - HİNDİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

41. Pan de queso - ANTIOQUIA, KOLOMBİYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

40. Savory crêpes - FRANSA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

39. Vietnamese Beef Stew - VİETNAM

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

38. Fatteh - LÜBNAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

37. Hue Breakfast Noodle Soup - VİETNAM

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

36. Shakshouka - TUNUS

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

35. Nasi goreng - ENDONEZYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

34. Gözleme - TÜRKİYE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

33. Paratha - HİNDİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

32. Cinnamon Rolls - KUZEY AMERİKA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

31. Börek - TÜRKİYE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

30. Sfakianopita - YUNANİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

29. Bambalouni - SIDI BOU SAID, TUNUS

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

28. Krompiruša - BOSNA HERSEK

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

27. Banitsa with cabbage - KUZEY MAKEDONYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

26. Pan con chicharrón - PERU

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

25. Chole bhature - HİNDİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

24. Nan-e barbari - İRAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

23. Bal Kaymak - TÜRKİYE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

22. Bubur ayam - ENDONEZYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

21. Calentado - ANTIOQUIA, KOLOMBİYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

20. Banitsa with cheese - BULGARİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

19. Katmer - TÜRKİYE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

18. Syrniki - RUSYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

17. Burek - BOSNA HERSEK

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

16. Sfiha - LÜBNAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

15. Jianbing - ÇİN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

14. Croissant - FRANCE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

13. Mekica - BULGARİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

12. Strapatsada - YUNANİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

11. Sirnica - BOSNA HERSEK

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

10. Bundás kenyér - MACARİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

9. Chilaquiles - MEKSİKA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

8. Mercimek çorbası - TÜRKİYE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

7. Roti canai - MALEZYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

6. Bougatsa - YUNANİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

5. Pão de queijo - BREZİLYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

4. Sfinz - LİBYA

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

3. Beyran çorbası - TÜRKİYE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

2. Komplet lepinja - SIRBİSTAN

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

VE LİSTENİN ZİRVESİNDE

1. KAHVALTI - TÜRKİYE

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

"2025-2026'nın En İyi Yemekleri" LİSTESİNDE DE DÜNYA LEZZETLERİNİ YİNE TÜRKİYE SOLLADI!

TasteAtlas tarafından hazırlanan "2025-2026'nın En İyi Yemekleri" listesinde dünyanın dört bir tarafından yemekler sıralandı. Anadolu'nun bakın hangi yemeği listede 5. sırada yerini aldı.

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

1. Vori-vori

Vori-vori, Paraguay'a özgü bir çorbadır; mısır unu ve peynirle yapılan küçük topların, çoğunlukla tavuk, sebzeler ve otlar içeren bir suda pişirilmesiyle hazırlanır ve ülkenin kırsal ve kentsel bölgelerinde temel bir yemek olarak kabul edilir.

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

2. Pizza Napoletana

İtalya'nın en sembolik mutfak yaratımı olan gerçek pizza Napoletana, yalnızca birkaç basit malzemeyle yapılır ve sadece iki çeşitte hazırlanır:

Marinara: Sarımsak ve kekikle tatlandırılmış domates bazlı sosla hazırlanan temel Napoli pizzası.

Margherita: Üzerine domates, mozzarella ve taze fesleğen yaprakları konan çeşidi; bu lezzetli kombinasyonun renklerinin İtalyan bayrağını temsil ettiği söylenir.

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba

Tajarin al tartufo bianco, bölgenin yıldızı olan tartufo bianco d'Alba (Alba beyaz trüfü) ile tatlandırılan bir makarna yemeğidir. Bu basit yemek; tereyağı, karabiber ve taze rendelenmiş beyaz trüf ile lezzetlendirilmiş, elde yapılmış tajarin (taglierini veya tagliolini olarak da yazılır) makarnasından oluşur.

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

4. Sate kambing

Sate kambing, ana malzeme olarak keçi eti veya koyun etiyle hazırlanan geleneksel bir yemek ve bir tür sataydır. Et küpler veya parçalar hâlinde kesilir ve kecap manis (tatlı soya sosu), galangal, öğütülmüş arpacık soğanı, ananas suyu ve (çoğunlukla) chili biberleri gibi malzemelerden oluşan bir karışımda marine edilir.

Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

LİSTENİN 5.SIRASINDA DOĞU ANADOLU'NUN O ENFES LEZZETİ VAR

5. CAĞ KEBABI

Cağ kebabı, Türkiye'nin Erzurum şehrinden köken alan bir kebap çeşididir. Yaklaşık 12 saat boyunca soğan, tuz ve karabiberle marine edilen kuzu eti, büyük bir yatay şişe yerleştirilir ve odun ateşi üzerinde pişirilir. Usta eller, uzun bir şiş alarak yumuşak ve sulu kuzu etinden dilimler keser ve şiş dolana kadar devam eder. Bu yemek geleneksel olarak ya doğrudan şişten tüketilir ya da et, sıcak ve taze pişmiş lavaş ekmeğine sarılarak yenir.

Oklava ile inceltilir, sacda pişirilir ve bohçalara sarılır. Yufka yalnızca bir hamur değil, bir hayatta kalma stratejisi, bir mutfak dehası olmasıyla da bilinir. Kimi evlerde tek başına tereyağı sürülerek yenir, kimi evlerde de kavurmalı dürüm olur. Ancak her halükarda sofranın baş köşesinde yerini alır.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye'den çıktı! Anadolu'nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi
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