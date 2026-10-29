Dünyanın bir numaralı tatlısı Türkiye’den çıktı! Anadolu’nun o lezzeti rakiplerini tek tek eledi

2. Pizza Napoletana

İtalya'nın en sembolik mutfak yaratımı olan gerçek pizza Napoletana, yalnızca birkaç basit malzemeyle yapılır ve sadece iki çeşitte hazırlanır:

Marinara: Sarımsak ve kekikle tatlandırılmış domates bazlı sosla hazırlanan temel Napoli pizzası.

Margherita: Üzerine domates, mozzarella ve taze fesleğen yaprakları konan çeşidi; bu lezzetli kombinasyonun renklerinin İtalyan bayrağını temsil ettiği söylenir.