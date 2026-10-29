Dünyanın damak tadı değişti! Türk mutfağı hangi sıraya yerleşti?

Gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025/2026 dönemi için hazırladığı Dünyanın En İyi 100 Mutfağı listesinde farklı ülkelerin yemek kültürlerini kullanıcı değerlendirmelerine göre sıraladı. Platformun açıkladığı listede Türk mutfağı yedinci sırada yer alırken ilk 10'da Avrupa ve Asya mutfaklarının yanı sıra farklı coğrafyalardan lezzetler de bulunuyor.

İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 30 mutfağı: