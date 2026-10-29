Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın damak tadı değişti! Türk mutfağı hangi sıraya yerleşti?
Giriş Tarihi: 29.10.2026 01:38

Dünyanın damak tadı değişti! Türk mutfağı hangi sıraya yerleşti?

Anadolu'nun yöresel yemeklerinden Osmanlı saray mutfağına uzanan köklü geçmişiyle Türk mutfağı, farklı tatları aynı sofrada buluşturuyor. Et yemekleri, çorbalar, mezeler, tatlılar ve bölgesel lezzetlerle şekillenen bu zengin mutfak kültürünün dünya sıralamasındaki yeri merak konusu oldu. Uluslararası gastronomi listesinde Türkiye'nin konumu araştırılırken diğer ülkelerin mutfaklarıyla arasındaki sıralama da dikkat çekiyor.

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Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri
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Kebaptan baklavaya, zeytinyağlılardan yöresel hamur işlerine kadar geniş bir lezzet yelpazesine sahip olan Türk mutfağı, dünya gastronomisinin dikkat çeken temsilcileri arasında bulunuyor. Farklı ülkelerin yemek kültürlerini bir araya getiren uluslararası sıralama, Türkiye'nin mutfak mirasının dünyadaki yerini yeniden gündeme taşıdı.

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

Gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025/2026 dönemi için hazırladığı Dünyanın En İyi 100 Mutfağı listesinde farklı ülkelerin yemek kültürlerini kullanıcı değerlendirmelerine göre sıraladı. Platformun açıkladığı listede Türk mutfağı yedinci sırada yer alırken ilk 10'da Avrupa ve Asya mutfaklarının yanı sıra farklı coğrafyalardan lezzetler de bulunuyor.

İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 30 mutfağı:

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

1. İtalya mutfağı — 4,64 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

2. Yunanistan mutfağı — 4,60 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

3. Peru mutfağı — 4,54 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

4. Portekiz mutfağı — 4,53 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

5. İspanya mutfağı — 4,53 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

6. Japonya mutfağı — 4,49 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

7. Türk mutfağı — 4,49 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

8. Çin mutfağı — 4,48 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

9. Fransa mutfağı — 4,48 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

10. Endonezya mutfağı — 4,48 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

11. Meksika mutfağı — 4,46 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

12. Sırbistan mutfağı — 4,45 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

13. Hindistan mutfağı — 4,43 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

14. Polonya mutfağı — 4,42 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

15. ABD mutfağı — 4,42 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

16. Vietnam mutfağı — 4,36 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

17. Brezilya mutfağı — 4,36 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

18. Hırvatistan mutfağı — 4,35 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

19. Güney Kore mutfağı — 4,34 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

20. Lübnan mutfağı — 4,34 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

21. Gürcistan mutfağı — 4,32 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

22. Macaristan mutfağı — 4,32 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

23. Kolombiya mutfağı — 4,31 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

24. Tayland mutfağı — 4,29 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

25. Filipinler mutfağı — 4,28 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

26. Arjantin mutfağı — 4,27 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

27. Almanya mutfağı — 4,27 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

28. Rusya mutfağı — 4,27 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

29. Malezya mutfağı — 4,26 puan

Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

30. Fas mutfağı — 4,25 puan

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Dünyanın damak tadı değişti! Türk mutfağı hangi sıraya yerleşti?
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