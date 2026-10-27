Dünyanın dört bir yanından lezzetler yarıştı! İşte Türk mutfağının dünya sıralamasındaki yeri

Kebaptan baklavaya, zeytinyağlılardan yöresel hamur işlerine kadar geniş bir lezzet yelpazesine sahip olan Türk mutfağı, dünya gastronomisinin dikkat çeken temsilcileri arasında bulunuyor. Farklı ülkelerin yemek kültürlerini bir araya getiren uluslararası sıralama, Türkiye'nin mutfak mirasının dünyadaki yerini yeniden gündeme taşıdı.
Gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025/2026 dönemi için hazırladığı Dünyanın En İyi 100 Mutfağı listesinde farklı ülkelerin yemek kültürlerini kullanıcı değerlendirmelerine göre sıraladı. Platformun açıkladığı listede Türk mutfağı yedinci sırada yer alırken ilk 10'da Avrupa ve Asya mutfaklarının yanı sıra farklı coğrafyalardan lezzetler de bulunuyor.
İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 30 mutfağı:
2. Yunanistan mutfağı — 4,60 puan
3. Peru mutfağı — 4,54 puan
4. Portekiz mutfağı — 4,53 puan
5. İspanya mutfağı — 4,53 puan
6. Japonya mutfağı — 4,49 puan
7. Türk mutfağı — 4,49 puan
8. Çin mutfağı — 4,48 puan
9. Fransa mutfağı — 4,48 puan
10. Endonezya mutfağı — 4,48 puan
11. Meksika mutfağı — 4,46 puan
12. Sırbistan mutfağı — 4,45 puan
13. Hindistan mutfağı — 4,43 puan
14. Polonya mutfağı — 4,42 puan
15. ABD mutfağı — 4,42 puan
16. Vietnam mutfağı — 4,36 puan
17. Brezilya mutfağı — 4,36 puan
18. Hırvatistan mutfağı — 4,35 puan
19. Güney Kore mutfağı — 4,34 puan
20. Lübnan mutfağı — 4,34 puan
21. Gürcistan mutfağı — 4,32 puan
22. Macaristan mutfağı — 4,32 puan
23. Kolombiya mutfağı — 4,31 puan
24. Tayland mutfağı — 4,29 puan
25. Filipinler mutfağı — 4,28 puan
26. Arjantin mutfağı — 4,27 puan
27. Almanya mutfağı — 4,27 puan
28. Rusya mutfağı — 4,27 puan