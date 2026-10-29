Dünyanın en büyük çay üreticileri listesine Türkiye damgası! Bakın sıralamayı nasıl alt üst ettik...

ÇİN'İN TAHTI SARSILMIYOR, HİNDİSTAN YAKIN TAKİPTE

Çayın anavatanı olarak bilinen Çin, 2024 yılında 3,74 milyon metrik tonluk inanılmaz bir üretime imza atarak küresel pazarın yüzde 53'ünü tek başına sırtladı. Bu rekor rakam, Çin'in en yakın yedi rakibinin toplam üretiminden bile daha büyük bir hacme işaret ediyor. Listenin ikinci sırasında yer alan Hindistan ise 1,28 milyon metrik tonluk üretimle küresel pastadan yüzde 18'lik bir pay alıyor. Ancak her iki dev ülke de devasa nüfusları nedeniyle ürettikleri çayın çok büyük bir kısmını iç pazarda tüketmeyi tercih ediyor.