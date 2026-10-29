Dünyanın en büyük çay üreticileri listesine Türkiye damgası! Bakın sıralamayı nasıl alt üst ettik...

Küresel çapta en çok tercih edilen sıcak içecek olan çayın üretim verileri, sektörün ne kadar devasa boyutlara ulaştığını bir kez daha kanıtladı. Güncel 2024 yılı üretim rakamlarına göre, dünya genelinde toplam çay üretimi tam 7,05 milyon metrik tona ulaşarak, yirmi yıl önceki istatistikleri neredeyse ikiye katladı.
Görselleştirilen istatistikler ve yayınlanan raporlar, küresel çay pazarının yüzde 93 gibi ezici bir oranının yalnızca sekiz ülkenin kontrolünde olduğunu gösteriyor. Asya kıtasının mutlak bir üretim hegemonyası kurduğu bu büyük ekosistemde, üretilen toplam çayın yaklaşık üçte birini yeşil çay oluştururken, geri kalan aslan payını geleneksel siyah çay elinde tutuyor.
ÇİN'İN TAHTI SARSILMIYOR, HİNDİSTAN YAKIN TAKİPTE
Çayın anavatanı olarak bilinen Çin, 2024 yılında 3,74 milyon metrik tonluk inanılmaz bir üretime imza atarak küresel pazarın yüzde 53'ünü tek başına sırtladı. Bu rekor rakam, Çin'in en yakın yedi rakibinin toplam üretiminden bile daha büyük bir hacme işaret ediyor. Listenin ikinci sırasında yer alan Hindistan ise 1,28 milyon metrik tonluk üretimle küresel pastadan yüzde 18'lik bir pay alıyor. Ancak her iki dev ülke de devasa nüfusları nedeniyle ürettikleri çayın çok büyük bir kısmını iç pazarda tüketmeyi tercih ediyor.
TÜRKİYE KÜRESEL ÇAY LİGİNDE DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ!
Türkiye, 273 bin metrik tonluk dev çay üretimiyle Sri Lanka, Vietnam ve Endonezya gibi köklü Asya ülkelerini geride bırakarak dünya sıralamasında dördüncülüğe yerleşti. Üretimde küresel pazarın yüzde 4'ünü elinde bulunduran ülkemiz, konu çay tüketimi olduğunda ise dünya şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor. K
işi başı yıllık 3 kilogramı aşan devasa çay tüketimiyle Türkiye, dünyada kişi başına en çok çay içilen ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'nin hemen arkasından 262 bin metrik tonluk üretimle geleneksel çay üreticilerinden Sri Lanka gelirken, onu sırasıyla Vietnam (180 bin ton), Endonezya (125 bin ton) ve Japonya (74 bin ton) takip ediyor.
AFRİKA'NIN YÜKSELEN YILDIZI VE KÜRESEL İHRACAT ŞAMPİYONU
Dünyanın en büyük sekiz çay üreticisi listesine Asya kıtası dışından girmeyi başaran tek ülke Kenya oldu. 599 bin metrik tonluk üretim hacmiyle Çin ve Hindistan'ın ardından üçüncü sıraya yerleşen Afrika ülkesi, küresel çay üretiminin yüzde 8'ini tek başına karşılıyor.
Kenya'yı bu listede asıl stratejik kılan detay ise ihracattaki liderliği. Çin ve Hindistan gibi zirvedeki dev ülkeler, ürettikleri milyonlarca ton çayın büyük bölümünü devasa iç pazarlarında harcıyor.
Ancak Kenya, ürettiği kaliteli çayın çok büyük bir kısmını doğrudan uluslararası pazarlara satarak dünyanın bir numaralı çay ihracatçısı unvanını elinde tutmayı sürdürüyor. Çay sektörünün bu küresel dağılımı, tarım ekonomisinin ülkeler için ne kadar stratejik ve kazançlı bir ticaret kapısı olduğunu net bir şekilde özetliyor.