Dünyanın en büyük çekirgeleri belli oldu! Boyutları görenleri şaşırtıyor

12. DANABURNU / KÖSTEBEK ÇEKİRGESİ (GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~5 - 6 cm
Özellik: Toprak altında yaşamaya evrimleşmiş, kazıcı ön bacaklara sahip, oldukça iri ve kalın gövdeli bir "yer" çekirgesi türüdür.
10. BÜYÜK YEŞİL ÇALI ÇEKİRGESİ (TETTİGONİA VİRİDİSSİMA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~7 cm
Özellik: Türkiye dahil Avrupa'nın ve Asya'nın çoğunda rastlanan, güçlü çenelere sahip oldukça iri bir çalı çekirgesidir.
9. SİVRİ BAŞLI ÇEKİRGE (ACRİDA UNGARİCA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~7 - 8 cm
Özellik: İnce uzun yapısı ve mızrak gibi sivri kafasıyla boyunu daha da uzun gösteren, Akdeniz ve Anadolu'da da görülen bir türdür.
8. ÇÖL ÇEKİRGESİ (SCHİSTOCERCA GREGARİA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~8 - 9 cm
Özellik: Tarım alanlarını istila eden meşhur devasa sürülere (çekirge vebası) neden olan iri, dayanıklı ve hızlı uçan bir türdür.
7. DOĞU LUBBER ÇEKİRGESİ (ROMALEA MİCROPTERA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~9 cm
Özellik: Kuzey Amerika'ya özgü, oldukça yavaş hareket eden, uçamayan, parlak renkli ve zehirli bir türdür.
6. KÜÇÜK BARİYER ADASI DEV WETA'SI (DEİNACRİDA HETERACANTHA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~10 cm
Özellik: Boy listesinde 6. sırada yer alsa da, 71 grama ulaşan ağırlığıyla dünyanın en ağır çekirgesidir.
5. YIRTICI ÇALI ÇEKİRGESİ (SAGA PEDO)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~12 cm
Özellik: Avrupa'nın en büyük çekirgesidir. Kanatsızdır ve etçil bir avcıdır.
4. DEV YAPRAK ÇEKİRGESİ (PSEUDOPHYLLUS TİTAN)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~13 cm
Özellik: Tamamen bir yaprağı taklit eden devasa kanatlara sahiptir. Kanat açıklığı 25 santimetreyi bulur.
3. DEV UZUN BACAKLI KATYDİD (MACROLYRİSTES CORPORALİS)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~13 cm
Özellik: Gövde uzunluğu 13 cm civarında olsa da, inanılmaz uzunluktaki bacakları ve kanatlarıyla kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük böceklerindendir.
2. DEV MOR KANATLI ÇEKİRGE (TİTANACRİS ALBİPES)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~14 cm
Özellik: Güney Amerika ormanlarında yaşar. Uçarken sergilediği devasa mor kanatları ve dev gövdesiyle dikkat çeker.
1. DEV GÜNEY AMERİKA ÇEKİRGESİ (TROPİDACRİS CRİSTATA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~14.5 cm
Özellik: Dünyanın fiziksel olarak en uzun gövdeli çekirgelerinden biridir. Kanat açıklığı 25 santimetreyi bulabilir.
İnsanoğlu yüzyıllardır gençlik pınarının ve ölümsüzlüğün sırrını arayadursun, doğa bu formülü çoktan bulmuş durumda! Bizim için uzun bir ömür sayılan 80-90 yıllar, bu listedeki bazı canlılar için sadece kısa bir "ergenlik" evresinden ibaret. Öyle ki, aralarında Mısır Piramitleri inşa edilirken okyanusun derinliklerinde nefes alanlar da var, yaşlandıkça hücrelerini yenileyerek adeta zamanı geriye saranlar da... Hazırsanız, sadece birkaç on yıl yaşayarak rekor kıranlardan başlayıp, bilim dünyasını şaşkına çeviren biyolojik olarak ölümsüz 1 numaraya doğru heyecan verici bir geri sayıma başlıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın, çünkü doğanın kendi kurallarını nasıl yıktığına inanamayacaksınız! İşte 20'den geriye o mucizevi liste...
20 - KRALİÇE KARINCA
Bir böcek için inanılmaz bir süre! Kolonisini yönetirken tam 30 yıl hayatta kalabiliyor.
19 - AFRİKA FİLİ
Karaların en büyük memelisi, muazzam hafızasıyla vahşi doğada 70 yıl boyunca hayatta kalabiliyor.
18 - KATİL BALİNA (ORCA)
Denizlerin bu zeki avcıları, özellikle dişiler söz konusu olduğunda 90 yılı devirebiliyor.
17 - GÖL MERSİN BALIĞI
Tatlı suların bu antik sakini, bir asrı devirmesine rağmen hala genç bir balık gibi görünebiliyor.
16 - DEV ALDABRA KAPLUMBAĞASI
Tam 190 yıl! Charles Darwin'in gözlemlediği kaplumbağaların akrabaları hala hayatta ve otlamaya devam ediyor.
15 - KAYA BALIĞI (ROUGHEYE ROCKFİSH)
Pasifik Okyanusu'nun derinlerinde yaşayan bu balık, yaşlanma belirtisi göstermeden 200 yılı deviriyor.
14 - KIZIL DENİZ KESTANESİ
Dikenli korumasının altında sakin bir hayat süren bu canlı, tam 200 yıl boyunca okyanus akıntılarına göğüs geriyor.
13 - GRÖNLAND BALİNASI
Memeliler dünyasının şampiyonu! Tam 211 yıl yaşayabilen bu balinalar, biyolojik birer zaman kapsülü gibidir.
12 - TATLI SU İNCİ MİDYESİ
Küçük ve sessiz ama inanılmaz dayanıklı. Bazı nehir midyelerinin 250 yaşından büyük olduğu kanıtlandı.
11 - DEV GALÁPAGOS KAPLUMBAĞASI
Yavaş yaşamanın meyvesini 200 yıla varan ömürleriyle alıyorlar. Adeta yaşayan birer dünya mirasılar.
10 - LAMELLİBRACHİA TÜP SOLUCANI
Okyanusun karanlık diplerinde, güneş ışığı görmeden tam 300 yıl boyunca hayatta kalmayı başarıyorlar.
9 - GRÖNLAND KÖPEBALIĞI
Kuzey Kutbu'nun dondurucu sularında yaşayan bu dev, tam 400 yıl hayatta kalabiliyor. Ergenliğe girmesi bile 150 yıl sürüyor!
8 - OKYANUS VENÜS MİDYESİ (QUAHOG)
İzlanda açıklarında bulunan "Ming" adlı midye tam 507 yaşındaydı! Kristof Kolomb zamanından beri hayattaydı.
7 - SİYAH MERCAN
Dışarıdan bitki gibi görünse de o bir hayvan kolonisi. Bazı örneklerinin 4.000 yıldır hayatta olduğu biliniyor.
6 - DEV CAM SÜNGERLERİ
Antarktika sularında bulunan bu canlılar, on bin yılı aşkın süredir okyanusun suyunu süzmeye devam ediyor.
5 - BDELLOİD ROTİFER
Bu mikro canlılar, kuruyup "ölüm uykusuna" yatarak binlerce yıl bekleyebiliyor ve suyla temas edince diriliyorlar.
4 - HYDRA (SU EJDERİ)
Küçük bir tatlı su canlısı olan Hydra, hücrelerini sürekli yenilediği için biyolojik olarak hiç yaşlanmıyor.
3 - TARDİGRAD (SU AYISI)
Radyasyon, uzay boşluğu veya aşırı sıcak... Hiçbir şey onu öldüremiyor. Binlerce yıl uykuda kalıp tekrar canlanabiliyor.
2 - TURRİTOPSİS DOHRNİİ
"Ölümsüz Deniz Anası" olarak bilinir. Yaşlandığında tekrar bebeklik evresine dönerek yaşam döngüsünü sonsuza kadar tekrarlayabilir.
1 - DEİNOCOCCUS RADİODURANS
Ona "Bakteri Conan" diyorlar. DNA'sı parçalansa bile kendini onarıyor. Teknik olarak "yok edilemez" ve zamansız kabul ediliyor.
SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI BU SÜPER GIDALARDA!
Sağlıklı yaşam denildiğinde aklınıza hemen kinoa, chia tohumu veya avokado geliyorsa, bildiğiniz her şeyi unutmanın vakti geldi! Doğanın gizli eczanesi; henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş, görünümüyle şaşırtan ama faydalarıyla tıp dünyasını bile hayrete düşüren mucizelerle dolu.
Sıradan diyet listelerini çöpe attıracak, dünyanın en tuhaf ve en güçlü süper gıdaları açıklandı. Dağların sarp zirvelerinden okyanusun karanlık derinliklerine, Amazon ormanlarından Tibet platolarına kadar uzanan bu listede; hücresel yenilenmeden sınırsız enerjiye kadar her derde deva olan "gizli" besinler var.
İşte heyecanı dorukta tutmak için en bilindik olanlardan başlıyor ve sıradışılık derecesine göre 20'den geriye doğru sıralanan o liste…
20 - AMARANTH (HOROZİBİĞİ)
Binlerce yıl önce Aztek savaşçılarının enerji kaynağı olan bu glutensiz tohum, kalsiyum ve protein açısından tam bir hazine. Kinoa ile kıyaslandığında çok daha fazla lif içerdiği için sindirimi mükemmel şekilde düzenliyor.
19 - MAQUİ BERRY (ŞİLİ'NİN MOR KALKANI)
Patagonya'nın zorlu ikliminde yetişen bu mor meyve, doğadaki en yüksek antioksidan seviyelerinden birine sahip. Göz sağlığını koruyor ve ciltteki yaşlanma belirtilerini adeta frenliyor.
18 - YER BADEMİ (TİGER NUTS)
Aslında bir kuruyemiş değil, bir kök sebze olan yer bademi, prebiyotik lif açısından rakip tanımıyor. Antik Mısır lahitlerinde bile bulunan bu lezzet, bağırsak floranızı sıfırdan inşa ediyor.
17 - LUCUMA (İNKALARIN DOĞAL KARAMELİ)
Peru'da "İnkaların Altını" olarak bilinen Lucuma, kan şekerini zıplatmadan tatlı krizlerini kesen muazzam bir meyve. Karamel ve akçaağaç şurubunu andıran tadıyla smoothie'lerin yeni yıldızı oluyor.
16 - SACHA INCHİ (AMAZON'UN OMEGA YILDIZI)
Yıldız şeklindeki ilginç kabukların içinde büyüyen Sacha Inchi fıstığı, somon balığını bile kıskandıracak kadar yoğun Omega-3 içeriyor. Kalp sağlığını korumak ve beyin sisini dağıtmak için birebir.
15 - CHLORELLA (HÜCRESEL TEMİZLİK UZMANI)
Tek hücreli bu yeşil alg, vücuttaki cıva ve kurşun gibi ağır metallere yapışarak onları sistemden dışarı atıyor. Düzenli tüketimi, karaciğerinizi yenileyip vücudunuza adeta bir "reset" atıyor.
14 - YACON KÖKÜ (TATLI PREBİYOTİK MUCİZE)
Görünüşü tatlı patatese benzeyen bu kökün içinden, kalorisi neredeyse sıfır olan mucizevi bir şurup çıkıyor. Sindirilmeden bağırsaklara ulaştığı için probiyotik bakterilerinizi besleyip çoğaltıyor.
13 - FONİO (KURAKLIĞIN ŞİFALI TAHILI)
Afrika'nın en eski tahılı Fonio, sadece sekiz haftada susuz topraklarda bile büyüyebiliyor. Çinko ve magnezyum fışkıran bu glutensiz mucize, kan şekerini dengeleme konusunda bir dünya markası.
12 - MANKAİ (SU MERCİMEĞİ)
İğne ucu büyüklüğündeki bu minik su bitkisi, hayvansal gıdalarda bulabileceğiniz B12 vitaminini ve tam proteini bünyesinde saklıyor. Beslenme uzmanları onu "geleceğin yemeği" olarak adlandırıyor.
11 - KARA SAPOTE (ÇİKOLATALI PUDİNG MEYVESİ)
Yanlış duymadınız; olgunlaştığında rengi, dokusu ve tadı tam bir çikolatalı pudinge dönüşen muazzam bir meyve! Üstelik kalorisi çok düşük ve C vitamini portakaldan dört kat daha fazla.
10 - SEA MOSS (İRLANDA YOSUNU)
İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 102 mineralin tam 92'sini tek başına barındıran İrlanda Yosunu, tiroid fonksiyonlarını düzenliyor. Jel kıvamına getirilip smoothie'lere katıldığında cildi içten dışa parlatıyor.
9 - MONK FRUİT (LUO HAN GUO)
Geleneksel şekerden 200 kat daha tatlı olmasına rağmen sıfır kalori ve sıfır karbonhidrat içeriyor. Adını, onu yüzlerce yıl önce yetiştiren Budist keşişlerden alan bu meyve, diyabetlilerin en büyük kurtarıcısı.
8 - ASHWAGANDHA (HİNT GİNSENGİ)
Ayurveda tıbbının baş tacı olan bu adaptojen kök, vücuttaki kortizol (stres) seviyesini anında düşürüyor. Gece yatmadan önce sütle tüketildiğinde, beyni sakinleştirip derin bir uykuya dalmanızı sağlıyor.
7 - KUDZU KÖKÜ (JAPONLARIN UZUN YAŞAM SIRRI)
Dağlık alanları devasa bir örtü gibi kaplayan bu agresif sarmaşığın kökü, kan dolaşımını hızlandırmakta bir usta. Uzak Doğu'da yüzyıllardır baş ağrılarını ve kronik kasılmaları tedavi etmek için tüketiliyor.
6 - HUITLACOCHE (MISIR MANTARI)
Mısır koçanlarının üzerinde doğal yollarla oluşan ve ilk bakışta "bozulmuş" gibi duran bu siyah mantar, aslında devasa bir amino asit kaynağı. Meksika'da yüksek fiyatlara satılan bu lezzet, bağışıklık sistemini ateşliyor.
5 - NONİ MEYVESİ (HAWAİİ ŞİFACISI)
Keskin ve rahatsız edici bir kokusu olmasına rağmen, Noni meyvesinin suyu hücresel hasarları onarmakta rakipsiz. Polinezyalılar onu enfeksiyonları kesmek ve ağrıları dindirmek için asırlardır kullanıyor.
4 - NATTO (FERMENTE SOYA)
Fermente edilmiş soya fasulyesinden yapılan Natto, yapışkan dokusuyla ilk başta itici gelebiliyor. Ancak içerdiği Nattokinaz enzimi, kan pıhtılarını eriterek kalp krizine karşı adeta biyolojik bir kalkan oluşturuyor.
3 - ŞİLAJİT (MUMİYO)
Himalaya dağlarının yüksek zirvelerinde, yaz sıcaklarında kayalardan sızan bu siyah reçine, binlerce yıllık bitki fosillerinden oluşuyor. 85'ten fazla mineral taşıyan Şilajit, bedeni gençleştirip tükenmiş enerjiyi saniyeler içinde geri getiriyor.
2 - KEDİ PENÇESİ (CAT'S CLAW)
Adını kedi tırnaklarına benzeyen dikenlerinden alan bu dev Amazon sarmaşığı, doğadaki bilinen en güçlü iltihap sökücülerden biri. Eklemlerdeki ağrıları silip atarken DNA onarımını doğrudan destekliyor.
1 - KORDİSEPS (CORDYCEPS)
Tibet platolarında, tırtılların bedenine yerleşip oradan filizlenen bu inanılmaz mantar, bilim kurgu filmlerini aratmıyor! Vücudun oksijen kullanımını maksimize ettiği için olimpiyat atletlerinin ve uzun yaşam peşinde koşanların en değerli (ve en pahalı) sırrı.