Dünyanın en büyük festivali doğduğu şehirde: İstanbul’da Kültür Yolu heyecanı! Bakan Ersoy’dan davet…

200'DEN FAZLA LEZZET NOKTASI, BEŞ AYRI GASTRONOMİ ROTASI

Festivalin gastronomi programı için 200'den fazla lezzet noktası belirlendiğini açıklayan Ersoy, İstanbul'un Michelin seçkisinde 86 restoranı bulunduğunu hatırlattı.

Ersoy, Mastercard Ekonomi Enstitüsünün uluslararası yeme-içme harcamalarını temel alan Seyahat Trendleri 2025 Raporu'nda İstanbul'un dünyanın bir numaralı gastronomi şehri olarak gösterildiğini belirterek, bunu Türk mutfağını hak ettiği konuma taşıma çalışmalarının sonuçlarından biri olarak değerlendirdi.

İstanbul'un hem Türk hem de dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadılabileceği bir destinasyon olarak seyahat tercihlerinde öne çıktığını ifade eden Ersoy, festival için şefler, akademisyenler ve içerik üreticilerinin rehberliğinde deneyimlenebilecek beş rota hazırlandığını söyledi.

"Beyoğlu–Galata–Karaköy", "Tarihi Yarımada–Fatih", "Beşiktaş–İstinye Boğaz hattı", "Kanlıca–Beykoz–Şile" ve "Kadıköy–Moda" rotalarını paylaşan Ersoy, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul'un tadı herkesin damağında kalacak." dedi.