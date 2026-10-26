Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Buradaki farkın en önemli nedenlerinden biri ülkelerin nüfus büyüklükleri. Örneğin Kanada'daki yükseköğretim mezunu sayısı yaklaşık 13,7 milyonken Türkiye'de 13,3 milyon olarak hesaplanıyor. İki ülkenin mezun sayıları birbirine yakın olsa da yetişkin nüfus içindeki payları arasında 36 puanlık fark bulunuyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör