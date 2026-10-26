Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkeler arasındaki sıralama, kullanılan ölçüte göre değişiyor. Yükseköğretim mezunlarının nüfusa oranında Kanada öne çıkarken toplam mezun sayısında Çin, Hindistan ve ABD dikkat çekiyor. Türkiye'nin verilerdeki yeri de eğitim düzeyini uluslararası ölçekte karşılaştırmak isteyenlerin merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor.
1. Kanada: %64
3. Japonya: %58
4. Güney Kore: %58
5. Birleşik Krallık: %55
6. Lüksemburg: %55
7. Avustralya: %54
8. ABD: %52
9. İsveç: %51
10. İsrail: %51
Açıklanan resmi istatistiklere göre Türkiye, yetişkin nüfus içindeki yüzde 28'lik üniversite mezuniyet oranıyla dünya genelinde 37. sırada yer aldı.
Ülkedeki toplam yükseköğretim mezunu sayısının ise 13,3 milyon kişi olduğu bildirildi. Türkiye, toplam mezun adedi bakımından birçok Avrupa ülkesinin önünde yer alırken oran bazında listenin orta basamaklarında konumlandı.
Yükseköğretim mezunlarının nüfusa oranına bakıldığında Kanada ilk sırada yer alıyor. Ancak toplam mezun sayısı incelendiğinde tablo tamamen değişiyor. Çin, yaklaşık 152,4 milyon yükseköğretim mezunuyla listenin başında bulunurken Hindistan 119,2 milyonla ikinci, ABD ise 93 milyonla üçüncü sıraya yerleşiyor.
Buradaki farkın en önemli nedenlerinden biri ülkelerin nüfus büyüklükleri. Örneğin Kanada'daki yükseköğretim mezunu sayısı yaklaşık 13,7 milyonken Türkiye'de 13,3 milyon olarak hesaplanıyor. İki ülkenin mezun sayıları birbirine yakın olsa da yetişkin nüfus içindeki payları arasında 36 puanlık fark bulunuyor.