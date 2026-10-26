Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 26.10.2026 12:55 Son Güncelleme: 26.10.2026 12:56

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Eğitim düzeyi yüksek ülkeler, üniversite ve yükseköğretim mezunlarının nüfus içindeki paylarıyla dikkat çekiyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 2026 eğitim raporu ile Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerinden yararlanılarak hazırlanan karşılaştırma, yükseköğretim mezunu yetişkinlerin oranı en yüksek ülkeleri ve toplam mezun sayısında öne çıkan büyük nüfuslu ülkeleri ortaya koyuyor.

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ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
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Ülkeler arasındaki sıralama, kullanılan ölçüte göre değişiyor. Yükseköğretim mezunlarının nüfusa oranında Kanada öne çıkarken toplam mezun sayısında Çin, Hindistan ve ABD dikkat çekiyor. Türkiye'nin verilerdeki yeri de eğitim düzeyini uluslararası ölçekte karşılaştırmak isteyenlerin merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor.

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

1. Kanada: %64

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2. İrlanda: %59

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Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

3. Japonya: %58

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

4. Güney Kore: %58

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

5. Birleşik Krallık: %55

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

6. Lüksemburg: %55

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

7. Avustralya: %54

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

8. ABD: %52

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

9. İsveç: %51

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

10. İsrail: %51

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE KÜRESEL SIRALAMADA KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Açıklanan resmi istatistiklere göre Türkiye, yetişkin nüfus içindeki yüzde 28'lik üniversite mezuniyet oranıyla dünya genelinde 37. sırada yer aldı.

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkedeki toplam yükseköğretim mezunu sayısının ise 13,3 milyon kişi olduğu bildirildi. Türkiye, toplam mezun adedi bakımından birçok Avrupa ülkesinin önünde yer alırken oran bazında listenin orta basamaklarında konumlandı.

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

ÜNİVERSİTE MEZUNU SAYISINDA ÇİN VE HİNDİSTAN İLK SIRALARDA

Yükseköğretim mezunlarının nüfusa oranına bakıldığında Kanada ilk sırada yer alıyor. Ancak toplam mezun sayısı incelendiğinde tablo tamamen değişiyor. Çin, yaklaşık 152,4 milyon yükseköğretim mezunuyla listenin başında bulunurken Hindistan 119,2 milyonla ikinci, ABD ise 93 milyonla üçüncü sıraya yerleşiyor.

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Buradaki farkın en önemli nedenlerinden biri ülkelerin nüfus büyüklükleri. Örneğin Kanada'daki yükseköğretim mezunu sayısı yaklaşık 13,7 milyonken Türkiye'de 13,3 milyon olarak hesaplanıyor. İki ülkenin mezun sayıları birbirine yakın olsa da yetişkin nüfus içindeki payları arasında 36 puanlık fark bulunuyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
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