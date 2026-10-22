Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en fazla denizaltına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:17 Son Güncelleme: 22.10.2026 11:32

Dünyanın en fazla denizaltına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

Dünya genelinde deniz kuvvetlerinin kapasitesine ilişkin sıralamalar merak konusu olmaya devam ediyor. Global Firepower'ın 2026 yılı verilerine göre hazırlanan denizaltı filosu listesinde, ülkelerin envanterlerinde bulunan denizaltı sayıları karşılaştırıldı. Rusya, ABD ve Çin gibi askeri güçlerin öne çıktığı sıralamada Türkiye'nin durumu da dikkat çekti. İşte dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri ve 2026 yılına ait güncel liste.

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Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?
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Denizaltı filoları, ülkelerin denizlerdeki savunma kapasitesini ortaya koyan önemli unsurlar arasında bulunuyor. Global Firepower'ın 2026 yılı verilerine göre hazırlanan listede, dünyanın önde gelen askeri güçlerinin denizaltı envanterleri karşılaştırıldı. Türkiye'nin de yer aldığı sıralama, ülkelerin sahip olduğu denizaltı sayıları üzerinden küresel rekabetin tablosunu ortaya koydu.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER

20. İSRAİL - 6 ADET

Alman yapımı Dolphin sınıfı denizaltılar kullanıyor. Filo küçük, ancak ülkenin stratejik caydırıcılık planlamasında önemli rol oynadığı kabul ediliyor.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

19. ALMANYA - 6 ADET

Sıralamada düşük yerde olmasının nedeni filonun küçük olması. Buna karşın Type 212A sınıfı, havadan bağımsız tahrik sistemiyle dünyanın en sessiz dizel-elektrikli

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Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

18. BREZİLYA - 6 ADET

Güney Atlantik'teki deniz yollarını ve deniz kaynaklarını korumak istiyor. Fransa ile işbirliği içinde Riachuelo sınıfı denizaltıları ve nükleer tahrikli denizaltı programını geliştiriyor.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

17. AVUSTRALYA - 6 ADET

Collins sınıfı denizaltıları geniş kıyı şeridi ve Hindistan-Pasifik'teki güvenlik ihtiyacı nedeniyle işletiyor. AUKUS anlaşması kapsamında gelecekte nükleer tahrikli denizaltılara geçmeyi planlıyor.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

16. CEZAYİR - 6 ADET

Rus yapımı Kilo sınıfı denizaltılarla Akdeniz kıyısını koruyor. Filo küçük ama bölgesel olarak etkili.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

15. PAKİSTAN - 8 ADET

Hindistan'a karşı denge stratejisinin parçası. Filo, Fransa tasarımı Agosta sınıfı ve Çin ile ortak geliştirilen yeni Hangor sınıfı denizaltılardan oluşuyor.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

14. İTALYA - 8 ADET

NATO'nun Akdeniz'deki önemli donanmalarından biri. Todaro sınıfı denizaltıları Alman tasarımı Type 212A'ya dayanıyor. Sayı sınırlı, ancak teknoloji düzeyi yüksek.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

13. MISIR - 8 ADET

Alman yapımı Type 209 sınıfı denizaltıları işletiyor ve filoyu genişletiyor. Akdeniz ve Kızıldeniz'deki deniz yollarını koruma hedefi, yatırımın başlıca nedeni.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

12. YUNANİSTAN - 9 ADET

Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeler nedeniyle denizaltıya önem veriyor. Filo Alman tasarımı Type 209 ve Type 214 sınıflarından oluşuyor.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

11. FRANSA - 9 ADET

Birleşik Krallık gibi nükleer tahrikli filo kullanıyor. Suffren sınıfı saldırı denizaltıları ve Triomphant sınıfı stratejik denizaltıları, bağımsız nükleer caydırıcılık politikasının parçası. Sayı az, ancak her platform yüksek kabiliyetli.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

10. BİRLEŞİK KRALLIK - 10 ADET

Filosu az sayıda ancak tamamen nükleer tahrikli. Astute sınıfı saldırı denizaltıları ve Vanguard sınıfı balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu nedenle sayıca Türkiye'nin gerisinde kalsa da kabiliyet açısından farklı bir kategoride.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

9. TÜRKİYE - 14 ADET

Üç denizde birden kıyısı olan Türkiye, Mavi Vatan stratejisi kapsamında donanmasını modernize ediyor. Filo ağırlıklı olarak dizel-elektrikli. Preveze, Gür ve Atılay sınıflarına ek olarak yeni Reis sınıfı denizaltılar devreye giriyor. Yerli üretim kapasitesi de listedeki konumu destekliyor.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

8. HİNDİSTAN - 18 ADET

Hint Okyanusu'ndaki konumunu korumak ve Çin ile Pakistan'a karşı denge kurmak için filosunu çeşitlendiriyor. Rus tasarımı Kilo sınıfı, yerli yapım Scorpène (Kalvari) sınıfı ve nükleer balistik füze denizaltısı (Arihant) filoda bulunuyor.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

7. GÜNEY KORE - 22 ADET

Kuzey Kore tehdidi ve bölgesel rekabet nedeniyle donanmasında denizaltıya geniş yer veriyor. Almanya tasarımlı Type 209 ve 214 sınıflarının yanında yerli KSS-III (Dosan Ahn Changho) sınıfını işletiyor.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

6. JAPONYA - 23 ADET

Doğrudan Çin ve Kuzey Kore'ye karşı deniz savunmasını sualtı gücüne dayandırıyor. Soryu ve Taigei sınıfı gelişmiş dizel-elektrikli denizaltıları sessizlikleriyle biliniyor.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

5. KUZEY KORE - 24 ADET

Filo ağırlıklı olarak eski tasarımlı ve küçük denizaltılardan oluşuyor. Sayı olarak üst sıralarda, ancak teknolojik düzeyi sınırlı.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

4. İRAN - 25 ADET

Filosunun büyük bölümü küçük, kıyı savunmasına yönelik denizaltılardan oluşuyor. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi gibi dar sularda asimetrik caydırıcılık stratejisi izliyor. Sayısı yüksek, ancak okyanus ötesi operasyon kabiliyeti sınırlı.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

3. ÇİN - 61 ADET

Son yıllarda donanmasını hızla büyütüyor. Nükleer ve dizel-elektrikli denizaltıları birlikte kullanıyor. Hindistan-Pasifik'teki varlığını artırma stratejisi, filo büyümesinin başlıca nedeni.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

2 - ABD - 66 ADET

Filosu tamamen nükleer tahrikli. Virginia ve Los Angeles sınıfı saldırı denizaltıları ile Ohio sınıfı balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Sayıca Rusya'nın biraz gerisinde olsa da küresel operasyon kabiliyeti ve teknolojik üstünlüğüyle öne çıkıyor.

Dünyanın en fazla denizaltısına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

1- RUSYA - 66 ADET

Sovyetler'den miras kalan büyük bir denizaltı geleneğine sahip. Filosunda Borei sınıfı nükleer balistik füze denizaltıları, Yasen sınıfı saldırı denizaltıları ve çok sayıda dizel-elektrikli denizaltı var. Nükleer caydırıcılığın önemli bir kısmı denizaltılara dayandığı için sayıca zirvede.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en fazla denizaltına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?
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