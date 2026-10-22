Dünyanın en fazla denizaltına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

9. TÜRKİYE - 14 ADET

Üç denizde birden kıyısı olan Türkiye, Mavi Vatan stratejisi kapsamında donanmasını modernize ediyor. Filo ağırlıklı olarak dizel-elektrikli. Preveze, Gür ve Atılay sınıflarına ek olarak yeni Reis sınıfı denizaltılar devreye giriyor. Yerli üretim kapasitesi de listedeki konumu destekliyor.