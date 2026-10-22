Dünyanın en fazla denizaltına sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sırada?

Denizaltı filoları, ülkelerin denizlerdeki savunma kapasitesini ortaya koyan önemli unsurlar arasında bulunuyor. Global Firepower'ın 2026 yılı verilerine göre hazırlanan listede, dünyanın önde gelen askeri güçlerinin denizaltı envanterleri karşılaştırıldı. Türkiye'nin de yer aldığı sıralama, ülkelerin sahip olduğu denizaltı sayıları üzerinden küresel rekabetin tablosunu ortaya koydu.
İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER
20. İSRAİL - 6 ADET
Alman yapımı Dolphin sınıfı denizaltılar kullanıyor. Filo küçük, ancak ülkenin stratejik caydırıcılık planlamasında önemli rol oynadığı kabul ediliyor.
18. BREZİLYA - 6 ADET
Güney Atlantik'teki deniz yollarını ve deniz kaynaklarını korumak istiyor. Fransa ile işbirliği içinde Riachuelo sınıfı denizaltıları ve nükleer tahrikli denizaltı programını geliştiriyor.
17. AVUSTRALYA - 6 ADET
Collins sınıfı denizaltıları geniş kıyı şeridi ve Hindistan-Pasifik'teki güvenlik ihtiyacı nedeniyle işletiyor. AUKUS anlaşması kapsamında gelecekte nükleer tahrikli denizaltılara geçmeyi planlıyor.
16. CEZAYİR - 6 ADET
Rus yapımı Kilo sınıfı denizaltılarla Akdeniz kıyısını koruyor. Filo küçük ama bölgesel olarak etkili.
15. PAKİSTAN - 8 ADET
Hindistan'a karşı denge stratejisinin parçası. Filo, Fransa tasarımı Agosta sınıfı ve Çin ile ortak geliştirilen yeni Hangor sınıfı denizaltılardan oluşuyor.
14. İTALYA - 8 ADET
NATO'nun Akdeniz'deki önemli donanmalarından biri. Todaro sınıfı denizaltıları Alman tasarımı Type 212A'ya dayanıyor. Sayı sınırlı, ancak teknoloji düzeyi yüksek.
13. MISIR - 8 ADET
Alman yapımı Type 209 sınıfı denizaltıları işletiyor ve filoyu genişletiyor. Akdeniz ve Kızıldeniz'deki deniz yollarını koruma hedefi, yatırımın başlıca nedeni.
12. YUNANİSTAN - 9 ADET
Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeler nedeniyle denizaltıya önem veriyor. Filo Alman tasarımı Type 209 ve Type 214 sınıflarından oluşuyor.
11. FRANSA - 9 ADET
Birleşik Krallık gibi nükleer tahrikli filo kullanıyor. Suffren sınıfı saldırı denizaltıları ve Triomphant sınıfı stratejik denizaltıları, bağımsız nükleer caydırıcılık politikasının parçası. Sayı az, ancak her platform yüksek kabiliyetli.
10. BİRLEŞİK KRALLIK - 10 ADET
Filosu az sayıda ancak tamamen nükleer tahrikli. Astute sınıfı saldırı denizaltıları ve Vanguard sınıfı balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu nedenle sayıca Türkiye'nin gerisinde kalsa da kabiliyet açısından farklı bir kategoride.
9. TÜRKİYE - 14 ADET
Üç denizde birden kıyısı olan Türkiye, Mavi Vatan stratejisi kapsamında donanmasını modernize ediyor. Filo ağırlıklı olarak dizel-elektrikli. Preveze, Gür ve Atılay sınıflarına ek olarak yeni Reis sınıfı denizaltılar devreye giriyor. Yerli üretim kapasitesi de listedeki konumu destekliyor.
8. HİNDİSTAN - 18 ADET
Hint Okyanusu'ndaki konumunu korumak ve Çin ile Pakistan'a karşı denge kurmak için filosunu çeşitlendiriyor. Rus tasarımı Kilo sınıfı, yerli yapım Scorpène (Kalvari) sınıfı ve nükleer balistik füze denizaltısı (Arihant) filoda bulunuyor.
7. GÜNEY KORE - 22 ADET
Kuzey Kore tehdidi ve bölgesel rekabet nedeniyle donanmasında denizaltıya geniş yer veriyor. Almanya tasarımlı Type 209 ve 214 sınıflarının yanında yerli KSS-III (Dosan Ahn Changho) sınıfını işletiyor.
6. JAPONYA - 23 ADET
Doğrudan Çin ve Kuzey Kore'ye karşı deniz savunmasını sualtı gücüne dayandırıyor. Soryu ve Taigei sınıfı gelişmiş dizel-elektrikli denizaltıları sessizlikleriyle biliniyor.
5. KUZEY KORE - 24 ADET
Filo ağırlıklı olarak eski tasarımlı ve küçük denizaltılardan oluşuyor. Sayı olarak üst sıralarda, ancak teknolojik düzeyi sınırlı.
4. İRAN - 25 ADET
Filosunun büyük bölümü küçük, kıyı savunmasına yönelik denizaltılardan oluşuyor. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi gibi dar sularda asimetrik caydırıcılık stratejisi izliyor. Sayısı yüksek, ancak okyanus ötesi operasyon kabiliyeti sınırlı.
3. ÇİN - 61 ADET
Son yıllarda donanmasını hızla büyütüyor. Nükleer ve dizel-elektrikli denizaltıları birlikte kullanıyor. Hindistan-Pasifik'teki varlığını artırma stratejisi, filo büyümesinin başlıca nedeni.
2 - ABD - 66 ADET
Filosu tamamen nükleer tahrikli. Virginia ve Los Angeles sınıfı saldırı denizaltıları ile Ohio sınıfı balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Sayıca Rusya'nın biraz gerisinde olsa da küresel operasyon kabiliyeti ve teknolojik üstünlüğüyle öne çıkıyor.
1- RUSYA - 66 ADET
Sovyetler'den miras kalan büyük bir denizaltı geleneğine sahip. Filosunda Borei sınıfı nükleer balistik füze denizaltıları, Yasen sınıfı saldırı denizaltıları ve çok sayıda dizel-elektrikli denizaltı var. Nükleer caydırıcılığın önemli bir kısmı denizaltılara dayandığı için sayıca zirvede.