Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

Türkiye'nin farklı bölgelerinden şehirlerin yer aldığı listede bazı kentler yüksek güvenlik puanlarıyla öne çıktı. Özellikle bir şehrimizin Türkiye sıralamasında ilk sırada bulunması dikkat çekti. İşte dünyanın en güvenli şehirleri arasında gösterilen kentler ve Türkiye'den listeye giren 6 şehir...