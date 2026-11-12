Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir listede yer aldı
Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:00 Son Güncelleme: 12.11.2026 11:15

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir listede yer aldı

Dünyanın farklı noktalarında yaşayan milyonlarca kişinin güvenlik algısına ilişkin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni sıralama açıklandı. Uluslararası veri platformu Numbeo'nun 2026 Güvenlik Endeksi'nde Türkiye'den 6 şehir de dünya şehirleri arasındaki yerini aldı. Listenin zirvesindeki şehirler kadar Türkiye'den sıralamaya giren kentlerin aldığı puanlar da dikkat çekti.

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ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı
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Türkiye'nin farklı bölgelerinden şehirlerin yer aldığı listede bazı kentler yüksek güvenlik puanlarıyla öne çıktı. Özellikle bir şehrimizin Türkiye sıralamasında ilk sırada bulunması dikkat çekti. İşte dünyanın en güvenli şehirleri arasında gösterilen kentler ve Türkiye'den listeye giren 6 şehir...

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI

Numbeo'nun 2026 yılı Güvenlik Endeksi, dünya genelindeki şehirleri güvenlik algısı bakımından karşılaştırıyor. Endekste kullanıcıların yaşadıkları şehirlerde kendilerini ne kadar güvende hissettikleri, suç korkusu, hırsızlık ve saldırı endişesi gibi değerlendirmeler dikkate alınıyor.

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

2026 yılı sıralamasında dünyanın en yüksek güvenlik puanına sahip şehirleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dabi, Ajman, Ras el-Hayme, Katar'dan Doha ve Sharjah öne çıkıyor.

Abu Dabi 88,9 puanla listenin en üst sırasında yer alıyor.

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

DÜNYANIN EN GÜVENLİ 10 ŞEHRİ

1- Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri 88,8

2- Ajman Birleşik Arap Emirlikleri 88,0

3- Ras el-Hayme Birleşik Arap Emirlikleri 85,2

4- Sharjah Birleşik Arap Emirlikleri 84,7

5- Doha Katar 84,6

6- Dubai Birleşik Arap Emirlikleri 83,8

7- Taipei Tayvan 83,5

8- Maskat Umman 81,4

9- Lahey Hollanda 79,3

10- Tallinn Estonya 78,6

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

TÜRKİYE'DEN 6 ŞEHİR DÜNYA LİSTESİNE GİRDİ

Numbeo'nun 1 Kasım 2026 tarihinde güncellenen verilerine göre Türkiye'den altı şehir Güvenlik Endeksi'nde yer aldı.

İşte, Türkiye'den listeye giren 6 şehir;

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ 6 ŞEHRİ VE PUANLARI

1. Eskişehir 75,3

Türkiye'den listeye giren şehirler arasında Eskişehir, 75,3 güvenlik puanıyla ilk sırada yer aldı. Şehrin suç endeksi ise 24,7 olarak hesaplandı.

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

2. Antalya 71,2

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

3. Bursa 70,6

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

4. İzmir 66,5

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

5. Ankara 60,7

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

6. İstanbul 52,1

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir listede yer aldı
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