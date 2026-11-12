Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye’den 6 şehir listede yer aldı

Türkiye'nin farklı bölgelerinden şehirlerin yer aldığı listede bazı kentler yüksek güvenlik puanlarıyla öne çıktı. Özellikle bir şehrimizin Türkiye sıralamasında ilk sırada bulunması dikkat çekti. İşte dünyanın en güvenli şehirleri arasında gösterilen kentler ve Türkiye'den listeye giren 6 şehir...
Numbeo'nun 2026 yılı Güvenlik Endeksi, dünya genelindeki şehirleri güvenlik algısı bakımından karşılaştırıyor. Endekste kullanıcıların yaşadıkları şehirlerde kendilerini ne kadar güvende hissettikleri, suç korkusu, hırsızlık ve saldırı endişesi gibi değerlendirmeler dikkate alınıyor.
1- Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri 88,8
2- Ajman Birleşik Arap Emirlikleri 88,0
3- Ras el-Hayme Birleşik Arap Emirlikleri 85,2
4- Sharjah Birleşik Arap Emirlikleri 84,7
5- Doha Katar 84,6
6- Dubai Birleşik Arap Emirlikleri 83,8
7- Taipei Tayvan 83,5
8- Maskat Umman 81,4
9- Lahey Hollanda 79,3
10- Tallinn Estonya 78,6
Numbeo'nun 1 Kasım 2026 tarihinde güncellenen verilerine göre Türkiye'den altı şehir Güvenlik Endeksi'nde yer aldı.
İşte, Türkiye'den listeye giren 6 şehir;
1. Eskişehir 75,3
Türkiye'den listeye giren şehirler arasında Eskişehir, 75,3 güvenlik puanıyla ilk sırada yer aldı. Şehrin suç endeksi ise 24,7 olarak hesaplandı.
2. Antalya 71,2
3. Bursa 70,6
4. İzmir 66,5