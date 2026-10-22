Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye'nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 16:05

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye'nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

Küresel seyahat platformlarının ortak çalışmasıyla belirlen "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" sıralamasında Türkiye rüzgarı esti. Korunmuş kültürel yapısı, özgün mimarisi ve büyüleyici manzaralarıyla uluslararası jürinin hayran kaldığı o özel köyümüz, dev listede kendine yer buldu. İşte yabancı turistlerin ve gezginlerin akın ettiği, gururlandıran o tarihi yerleşim yeri!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!
  • ABONE OL

Türkiye'nin köklü mirası ve büyüleyici doğası bir kez daha dünya gündeminde! Son yapılan küresel turizm değerlendirmesinde, eşsiz mimari dokusu ve masalsı atmosferiyle hayran bırakan bir köyümüz, dünyanın en seçkin rotaları arasına adını yazdırdı.

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

1- Bibury, İngiltere

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

2- Hallstatt, Avusturya

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

3- Reine, Norveç

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

4- Giethoorn, Hollanda

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

5- Gásadalur, Faroe Adaları

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

6- Oia, Yunanistan

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

7- Bourtange, Hollanda

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

8- Kotor, Karadağ

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

9- Shirakawa-go, Japonya

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

10- Batad, Filipinler

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

11- Russell, Yeni Zelanda

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

12- Mrauk U, Myanmar

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

13- Adare, İrlanda

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

14- Steg, Lihtenştayn

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

15- Eguisheim, Fransa

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

16- Manarola, İtalya

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

17- Valldemossa, İspanya

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

18- Zhouzhuang, Çin

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

19- Ghandruk, Nepal

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

20- Cam Thanh, Vietnam
21- Monsanto, Portekiz
22- Špania Dolina, Slovakya
23- Victoria-by-the-Sea, Kanada
24- Purmamarca, Arjantin
25- Izamal, Meksika
26- Ubud, Endonezya
27- Motovun, Hırvatistan
28- Ogunquit, ABD
29- Boquete, Panama
30- Chefchaouen, Fas
31- Coffee Bay, Güney Afrika
32- Sidi Bou Said, Tunus
33- Lauterbrunnen, İsviçre
34- Ban Rak Thai, Tayland
35- Paraty, Brezilya
36- Ghadames, Libya
37- Chamarel, Mauritius
38- Bandiagara, Mali
39- Titikaveka, Cook Adaları

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

40- ORTAHİSAR, TÜRKİYE

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

41- Jukkasjärvi, İsveç
42- Ollantaytambo, Peru
43- Bilad Sayt, Umman
44- Arang Kel, Pakistan
45- Gudhjem, Danimarka
46- Seyğisfjörğur, İzlanda
47- Hahoe Halk Köyü, Güney Kore
48- Tatev, Ermenistan
49- Rothenburg ob der Tauber, Almanya
50- Marsaxlokk, Malta

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye'nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA