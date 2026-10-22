Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu: Türkiye’nin o tarihi köyü dünyanın en güzel 50 yeri arasında!

1- Bibury, İngiltere
3- Reine, Norveç
4- Giethoorn, Hollanda
5- Gásadalur, Faroe Adaları
6- Oia, Yunanistan
7- Bourtange, Hollanda
8- Kotor, Karadağ
9- Shirakawa-go, Japonya
10- Batad, Filipinler
11- Russell, Yeni Zelanda
12- Mrauk U, Myanmar
13- Adare, İrlanda
14- Steg, Lihtenştayn
15- Eguisheim, Fransa
16- Manarola, İtalya
17- Valldemossa, İspanya
18- Zhouzhuang, Çin
19- Ghandruk, Nepal
20- Cam Thanh, Vietnam
21- Monsanto, Portekiz
22- Špania Dolina, Slovakya
23- Victoria-by-the-Sea, Kanada
24- Purmamarca, Arjantin
25- Izamal, Meksika
26- Ubud, Endonezya
27- Motovun, Hırvatistan
28- Ogunquit, ABD
29- Boquete, Panama
30- Chefchaouen, Fas
31- Coffee Bay, Güney Afrika
32- Sidi Bou Said, Tunus
33- Lauterbrunnen, İsviçre
34- Ban Rak Thai, Tayland
35- Paraty, Brezilya
36- Ghadames, Libya
37- Chamarel, Mauritius
38- Bandiagara, Mali
39- Titikaveka, Cook Adaları
40- ORTAHİSAR, TÜRKİYE
41- Jukkasjärvi, İsveç
42- Ollantaytambo, Peru
43- Bilad Sayt, Umman
44- Arang Kel, Pakistan
45- Gudhjem, Danimarka
46- Seyğisfjörğur, İzlanda
47- Hahoe Halk Köyü, Güney Kore
48- Tatev, Ermenistan
49- Rothenburg ob der Tauber, Almanya
50- Marsaxlokk, Malta