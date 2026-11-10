Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginlikleri, uluslararası alanda adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Son yayımlanan küresel listede, kendine has mimarisi ve büyüleyici atmosferiyle öne çıkan bir köyümüz dünya çapındaki en prestijli rotalar arasında yerini aldı. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu özel belde, korunan dokusuyla listeye damga vurdu.