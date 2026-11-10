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Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:39

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

Küresel seyahat dünyasının merakla beklediği "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" sıralaması açıklandı. Uluslararası uzmanların incelemeleriyle hazırlanan listede, Türkiye'den bir yerleşim yeri de özgün dokusu ve tarihi atmosferiyle dünya devleri arasında yerini aldı. Kültürel mirası ve mimari güzelliğiyle sınırları aşan o adres, listenin en dikkat çeken noktalarından biri oldu. İşte tüm dünyanın konuştuğu o liste ve öne çıkan detaylar...

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Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!
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Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginlikleri, uluslararası alanda adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Son yayımlanan küresel listede, kendine has mimarisi ve büyüleyici atmosferiyle öne çıkan bir köyümüz dünya çapındaki en prestijli rotalar arasında yerini aldı. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu özel belde, korunan dokusuyla listeye damga vurdu.

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

1- Bibury, İngiltere

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

2- Hallstatt, Avusturya

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Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

3- Reine, Norveç

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

4- Giethoorn, Hollanda

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

5- Gásadalur, Faroe Adaları

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

6- Oia, Yunanistan

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

7- Bourtange, Hollanda

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

8- Kotor, Karadağ

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

9- Shirakawa-go, Japonya

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

10- Batad, Filipinler

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

11- Russell, Yeni Zelanda

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

12- Mrauk U, Myanmar

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

13- Adare, İrlanda

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

14- Steg, Lihtenştayn

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

15- Eguisheim, Fransa

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

16- Manarola, İtalya

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

17- Valldemossa, İspanya

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

18- Zhouzhuang, Çin

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

19- Ghandruk, Nepal

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

20- Cam Thanh, Vietnam
21- Monsanto, Portekiz
22- Špania Dolina, Slovakya
23- Victoria-by-the-Sea, Kanada
24- Purmamarca, Arjantin
25- Izamal, Meksika
26- Ubud, Endonezya
27- Motovun, Hırvatistan
28- Ogunquit, ABD
29- Boquete, Panama
30- Chefchaouen, Fas
31- Coffee Bay, Güney Afrika
32- Sidi Bou Said, Tunus
33- Lauterbrunnen, İsviçre
34- Ban Rak Thai, Tayland
35- Paraty, Brezilya
36- Ghadames, Libya
37- Chamarel, Mauritius
38- Bandiagara, Mali
39- Titikaveka, Cook Adaları

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

40- ORTAHİSAR, TÜRKİYE

Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

41- Jukkasjärvi, İsveç
42- Ollantaytambo, Peru
43- Bilad Sayt, Umman
44- Arang Kel, Pakistan
45- Gudhjem, Danimarka
46- Seyğisfjörğur, İzlanda
47- Hahoe Halk Köyü, Güney Kore
48- Tatev, Ermenistan
49- Rothenburg ob der Tauber, Almanya
50- Marsaxlokk, Malta

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!
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