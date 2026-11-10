Dünyanın en güzel 50 köyü listesi açıklandı: Türkiye’den o yer de listede!

Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginlikleri, uluslararası alanda adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Son yayımlanan küresel listede, kendine has mimarisi ve büyüleyici atmosferiyle öne çıkan bir köyümüz dünya çapındaki en prestijli rotalar arasında yerini aldı. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu özel belde, korunan dokusuyla listeye damga vurdu.
1- Bibury, İngiltere
3- Reine, Norveç
4- Giethoorn, Hollanda
5- Gásadalur, Faroe Adaları
6- Oia, Yunanistan
7- Bourtange, Hollanda
8- Kotor, Karadağ
9- Shirakawa-go, Japonya
10- Batad, Filipinler
11- Russell, Yeni Zelanda
12- Mrauk U, Myanmar
13- Adare, İrlanda
14- Steg, Lihtenştayn
15- Eguisheim, Fransa
16- Manarola, İtalya
17- Valldemossa, İspanya
18- Zhouzhuang, Çin
19- Ghandruk, Nepal
20- Cam Thanh, Vietnam
21- Monsanto, Portekiz
22- Špania Dolina, Slovakya
23- Victoria-by-the-Sea, Kanada
24- Purmamarca, Arjantin
25- Izamal, Meksika
26- Ubud, Endonezya
27- Motovun, Hırvatistan
28- Ogunquit, ABD
29- Boquete, Panama
30- Chefchaouen, Fas
31- Coffee Bay, Güney Afrika
32- Sidi Bou Said, Tunus
33- Lauterbrunnen, İsviçre
34- Ban Rak Thai, Tayland
35- Paraty, Brezilya
36- Ghadames, Libya
37- Chamarel, Mauritius
38- Bandiagara, Mali
39- Titikaveka, Cook Adaları
40- ORTAHİSAR, TÜRKİYE
41- Jukkasjärvi, İsveç
42- Ollantaytambo, Peru
43- Bilad Sayt, Umman
44- Arang Kel, Pakistan
45- Gudhjem, Danimarka
46- Seyğisfjörğur, İzlanda
47- Hahoe Halk Köyü, Güney Kore
48- Tatev, Ermenistan
49- Rothenburg ob der Tauber, Almanya
50- Marsaxlokk, Malta