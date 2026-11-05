Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Göl kenarında aldığı yasağa öfkelenen Philips, "Bir gün kimsenin bana 'Burada balık tutamazsın' diyemeyeceği bir yerim olacak" diyerek harekete geçti. Balık tutma tutkusu onu başka bir çözüm bulmaya itti.
Gölet çalışmasının ardından Philips, suyun tam bir köşesine yaklaşık 172 metrekarelik bir ev inşa etti. Projede çalışan marangoz Randy Aschlerman, kariyeri boyunca böyle bir yapı inşa etmediğini ancak çalıştığı en eğlenceli iş olduğunu söylüyor.
Evin en sıra dışı özelliği ise salonun zeminine yerleştirilen kapak oldu. Kapağı kaldırdığında doğrudan göletin suyuna ulaşan Philips, dışarı çıkmaya gerek duymadan evinin içinde oltasını suya bırakabiliyor.
Artık hava koşulları veya yasaklar Philips için bir engel değil. Salonundaki sallanan sandalyesinde oturup çayını yudumlarken zemin kapağından balık tutmanın keyfini çıkarıyor.
Kendi göletindeki bu eğlenceyi sadece kendine saklamayan Philips, balık tutmayı seven komşularını da buraya davet ediyor. Ancak salonundaki özel alan yalnızca ev sahibine ait.
2014 yılında başlayan bu inşaat süreci kısa sürede dikkat çekti. Sıra dışı mimari ilk olarak Oklahoma basınında, ardından uluslararası medyada geniş yer buldu. Philips basına, "Balık tutmayı seviyorum, her gün balık tutuyorum" açıklamasını yaptı.