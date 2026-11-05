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Giriş Tarihi: 05.11.2026 12:57

Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Oklahoma'da yaşanan olayda bir adam, balık tutmasının yasaklanmasına kızıp sıradışı bir mimariye imza attı. Arazisine kazdığı göletin üzerine ev inşa eden adam, salonun zeminindeki özel kapak sayesinde dışarı bile çıkmadan balık yakalıyor.

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Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!
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"Burada balık tutamazsın" uyarısı, bir adamın hayatını ve arazisini tamamen değiştirdi. Oologah Gölü'nde yaşadığı yasağa öfkelenen Paul Philips, hiç kimsenin müdahale edemeyeceği, kurallarını kendisinin koyacağı sıra dışı bir projeye imza attı.

Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Göl kenarında aldığı yasağa öfkelenen Philips, "Bir gün kimsenin bana 'Burada balık tutamazsın' diyemeyeceği bir yerim olacak" diyerek harekete geçti. Balık tutma tutkusu onu başka bir çözüm bulmaya itti.

Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Buldozer kiralayıp dev bir gölet kazdı

İnat uğruna arazisinde devasa bir çukur açmak için buldozer kiraladı. Çukuru suyla doldurarak kendi özel göletini oluşturan adam, balık tutma alanını tamamen kendi mülkü haline getirdi.

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Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Su üzerinde 172 metrekarelik evi duyanlar şaşırıyor

Gölet çalışmasının ardından Philips, suyun tam bir köşesine yaklaşık 172 metrekarelik bir ev inşa etti. Projede çalışan marangoz Randy Aschlerman, kariyeri boyunca böyle bir yapı inşa etmediğini ancak çalıştığı en eğlenceli iş olduğunu söylüyor.

Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Evin en sıra dışı özelliği ise salonun zeminine yerleştirilen kapak oldu. Kapağı kaldırdığında doğrudan göletin suyuna ulaşan Philips, dışarı çıkmaya gerek duymadan evinin içinde oltasını suya bırakabiliyor.

Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Sallanan sandalyesinden balık yakalıyor

Artık hava koşulları veya yasaklar Philips için bir engel değil. Salonundaki sallanan sandalyesinde oturup çayını yudumlarken zemin kapağından balık tutmanın keyfini çıkarıyor.

Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Kendi göletindeki bu eğlenceyi sadece kendine saklamayan Philips, balık tutmayı seven komşularını da buraya davet ediyor. Ancak salonundaki özel alan yalnızca ev sahibine ait.

Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Bu dahiyane fikriyle büyük ilgi gördü

2014 yılında başlayan bu inşaat süreci kısa sürede dikkat çekti. Sıra dışı mimari ilk olarak Oklahoma basınında, ardından uluslararası medyada geniş yer buldu. Philips basına, "Balık tutmayı seviyorum, her gün balık tutuyorum" açıklamasını yaptı.

Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Akılalmaz eviyle gündeme gelen Paul Philips, son olarak bu evi satışa çıkardı. İçinde daha büyük balıkların yüzebileceği çok daha devasa bir gölet kazıp üzerine yeni bir ev inşa etmeyi hedefliyor.

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Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!
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