Dünyanın en ilginç evi: Koltuktan kalkmadan balık tutuyor!

Su üzerinde 172 metrekarelik evi duyanlar şaşırıyor

Gölet çalışmasının ardından Philips, suyun tam bir köşesine yaklaşık 172 metrekarelik bir ev inşa etti. Projede çalışan marangoz Randy Aschlerman, kariyeri boyunca böyle bir yapı inşa etmediğini ancak çalıştığı en eğlenceli iş olduğunu söylüyor.