Dünyanın en iyi 42 ekmeği belli oldu: Türkiye’den listeye giren lezzetler hangileri?

TEREYAĞLI SARIMSAKLI NAAN- HİNDİSTAN
BAFRA PİDESİ
FOCACCİA ALLA GENOVESE- İTALYA
AMRİTSARİ KULCHA- HİNDİSTAN
ROTİ CANAİ- MALEZYA
ROTİ CANAİ- İTALYA
MAHJOUBA- CEZAYİR
BOLO DO CACO- PORTEKİZ
PATATESLİ NAAN- HİNDİSTAN
PAROTTA- HİNDİSTAN
MEKİKA- BULGARİSTAN
PÃO DE QUEİJO- BREZİLYA
ROTİ PRATA- SİNGAPUR
PÃO ALENTEJANO- PORTEKİZ
ALMOJÁBANA- KOLOMBİYA
NAAN- HİNDİSTAN
PİADİNA ROMAGNOLA- İTALYA
PAİN DE CAMPAGNE- FRANSA
NAN-E BARBARİ- İRAN
PAMPUŞKA- UKRAYNA
M'SEMEN- FAS
SOMUN- BOSNA HERSEK
MARRAQUETA- ŞİLİ
LEPİNJA- SIRBİSTAN
BAGET- FRANSA
FOCACCİA- İTALYA
PARATHA- HİNDİTSAN
PEYNİRLİ EKMEK- KOLOMBİYA
PEYNİRLİ NAAN- HİNDİSTAN
MONTREAL USULÜ SİMİT- KANADA
BOLANİ- AFGANİSTAN
MANYOK EKMEĞİ- KOLOMBİYA
BOLO LÊVEDO- PORTEKİZ
KOULOURİ THESSALONİKİS- YUNANİSTAN
KAPAK ALTI EKMEĞİ - HIRVATİSTAN
GÖZLEME- TÜRKİYE
SİMİT
EKŞİ MAYALI EKMEK- AMERİKA
BROA DE MİLHO- PORTEKİZ
KUTUB- AZERBAYCAN