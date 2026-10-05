Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi 42 ekmeği belli oldu: Türkiye’den listeye giren lezzetler hangileri?
Giriş Tarihi: 5.10.2026 11:09 Son Güncelleme: 5.10.2026 11:10

Dünyanın en iyi 42 ekmeği belli oldu: Türkiye’den listeye giren lezzetler hangileri?

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Dünyanın en iyi 42 ekmeği belli oldu: Türkiye’den listeye giren lezzetler hangileri?
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Küresel gastronomi otoriteleri dünyanın dört bir yanından damak çatlatan en iyi ekmekleri seçti. Listeye Türkiye damgası vurulurken, asırlık tariflerimizin başarısı dikkat çekti.

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TEREYAĞLI SARIMSAKLI NAAN- HİNDİSTAN

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PAN DE BONO- KOLOMBİYA

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BAFRA PİDESİ

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FOCACCİA ALLA GENOVESE- İTALYA

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AMRİTSARİ KULCHA- HİNDİSTAN

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ROTİ CANAİ- MALEZYA

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ROTİ CANAİ- İTALYA

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MAHJOUBA- CEZAYİR

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BOLO DO CACO- PORTEKİZ

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PATATESLİ NAAN- HİNDİSTAN

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PAROTTA- HİNDİSTAN

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MEKİKA- BULGARİSTAN

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PÃO DE QUEİJO- BREZİLYA

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ROTİ PRATA- SİNGAPUR

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PÃO ALENTEJANO- PORTEKİZ

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ALMOJÁBANA- KOLOMBİYA

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NAAN- HİNDİSTAN

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PİADİNA ROMAGNOLA- İTALYA

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PAİN DE CAMPAGNE- FRANSA

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NAN-E BARBARİ- İRAN

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PAMPUŞKA- UKRAYNA

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M'SEMEN- FAS

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SOMUN- BOSNA HERSEK

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MARRAQUETA- ŞİLİ

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LEPİNJA- SIRBİSTAN

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BAGET- FRANSA

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FOCACCİA- İTALYA

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PARATHA- HİNDİTSAN

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PEYNİRLİ EKMEK- KOLOMBİYA

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PEYNİRLİ NAAN- HİNDİSTAN

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MONTREAL USULÜ SİMİT- KANADA

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BOLANİ- AFGANİSTAN

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MANYOK EKMEĞİ- KOLOMBİYA

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BOLO LÊVEDO- PORTEKİZ

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KOULOURİ THESSALONİKİS- YUNANİSTAN

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KAPAK ALTI EKMEĞİ - HIRVATİSTAN

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GÖZLEME- TÜRKİYE

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SİMİT

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EKŞİ MAYALI EKMEK- AMERİKA

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BROA DE MİLHO- PORTEKİZ

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KUTUB- AZERBAYCAN

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PİDE EKMEĞİ- TÜRKİYE

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