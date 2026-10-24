Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

1. Karantika, Cezayir
3. Kepta duona, Litvanya
4. Guotie, Çin
5. Roti canai, Malezya
6. Empanadas Tucumanas, Arjantin
7. Kartupea pankukas, Litvanya
8. Batagor, Endonezya
9. Bundas kenyer, Macaristan
10. Kalamarakia tiganita, Yunanistan
11. Esquites, Meksika
12. Antojitos, Meksika
13. Maakouda, Fas
14. Pao de queijo, Brezilya
15. Argentinian Empanadas, Arjantin
16. Karipap, Malezya
17. Pisang goreng, Endonezya
18. Ajitsuke tamago, Japonya
19. Paçanga böreği, Türkiye
20. Choclo con queso, Peru
21. Bambalouni, Tunus
22. Khachapuri, Gürcistan
23. Gyoza, Japonya
24. Masala dosa, Hindistan
25. Khanom khrok, Tayland
26. Lokse, Slovakya
27. Sfenj, Fas
28. Bulviniai blynai, Litvanya
29. Lumpiang Shanghai, Filipinler
30. Zemiakove placky, Slovakya
31. Pastel, Brezilya
32. Pampushka, Ukrayna