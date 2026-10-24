Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!
Giriş Tarihi: 24.10.2026 21:27

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

Tüm dünyayı kasıp kavuran lezzet listesi açıklandı! Geleneksel tatlardan sokak lezzetlerine kadar pek çok eşsiz yiyeceğin yer aldığı prestijli sıralamada, Türkiye'den tam 3 lezzet kendine yer bulmayı başardı.İşte dünyanın en iyi atıştırmalıkları listesi!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!
  • ABONE OL

Yıllardır sofralarımızdan eksik olmayan geleneksel tatlar, dünya genelinde yürütülen lezzet araştırmasında büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'den listeye giren 3 ikonik atıştırmalık, uluslararası sıralamada üst basamaklara yerleşerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

1. Karantika, Cezayir

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

2. Hamamatsu gyoza, Japonya

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

3. Kepta duona, Litvanya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

4. Guotie, Çin

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

5. Roti canai, Malezya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

6. Empanadas Tucumanas, Arjantin

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

7. Kartupea pankukas, Litvanya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

8. Batagor, Endonezya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

9. Bundas kenyer, Macaristan

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

10. Kalamarakia tiganita, Yunanistan

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

11. Esquites, Meksika

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

12. Antojitos, Meksika

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

13. Maakouda, Fas

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

14. Pao de queijo, Brezilya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

15. Argentinian Empanadas, Arjantin

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

16. Karipap, Malezya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

17. Pisang goreng, Endonezya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

18. Ajitsuke tamago, Japonya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

19. Paçanga böreği, Türkiye

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

20. Choclo con queso, Peru

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

21. Bambalouni, Tunus

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

22. Khachapuri, Gürcistan

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

23. Gyoza, Japonya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

24. Masala dosa, Hindistan

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

25. Khanom khrok, Tayland

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

26. Lokse, Slovakya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

27. Sfenj, Fas

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

28. Bulviniai blynai, Litvanya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

29. Lumpiang Shanghai, Filipinler

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

30. Zemiakove placky, Slovakya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

31. Pastel, Brezilya

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

32. Pampushka, Ukrayna

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

33. Lahmacun, Türkiye

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

34. Sfiha, Lübnan

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!

35. Tantuni, Türkiye

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı: Türkiye’den 3 dev lezzet dünya devlerinin önüne geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA