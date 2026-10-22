Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

25- Absheron Saffron / Azerbeycan
23- Phú Quốc Biberi/ Vietnam
22- Anghoze/ İran
21- Mahlep/ Türkiye
20- Amchur/ Hindistan
19- İngiliz hardalı/ İngiltere
18- Pimentón/ İspanya
17- Mrech Kampot (Kampot Biberi)/ Kamboçya
16- Alnif Kimyon/ Fas
15- Paprika Žitava/ Slovakya
14- Českı modrı mák/ Çek Cumhuriyeti
13- Taliouine Safran/ Fas
12- Urfa biberi (İsot)/ Türkiye
11- Saigon Tarçını/ Vietnam
10- Huājiāo (Siçuan biberi) / Çin
9- Galangal / Endonezya
8- Krokos Kozanis/ Yunanistan
7- Sansho Biber/ Japonya
6- Seylan Tarçını/ Sri Lanka
5- Chinantla Vanilyası/ Meksika
4- Pimentón de la Vera/ İspanya
3- Kalocsai Fűszerpaprika-őrlemény/ Macaristan