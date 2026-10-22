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Giriş Tarihi: 22.10.2026 15:49

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

Küresel lezzet haritasını çizen TasteAtlas, tabaklara ruhunu veren en iyi aromatik lezzetleri ilan etti. Uluslararası gastronomi radarında büyük ses getiren listede, Türkiye'den çıkan iki efsane marka damga vurdu. Mutfaklarımızda eksik etmediğimiz ama dünyada fırtınalar koparan bu iki yerli lezzet, gastronomi otoritelerinden tam not aldı.

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Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!
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Küresel lezzet rehberi TasteAtlas, gastronomi dünyasında merakla beklenen "En İyi 25 Baharat" listesini yayınladı. Mutfakların vazgeçilmezi olan baharatların kapıştığı sıralamada Türkiye'den çıkan iki yerli lezzet uluslararası listede yer aldı.

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

25- Absheron Saffron / Azerbeycan

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

24- Gou loeng goeng / Çin

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Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

23- Phú Quốc Biberi/ Vietnam

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

22- Anghoze/ İran

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

21- Mahlep/ Türkiye

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

20- Amchur/ Hindistan

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

19- İngiliz hardalı/ İngiltere

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

18- Pimentón/ İspanya

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

17- Mrech Kampot (Kampot Biberi)/ Kamboçya

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

16- Alnif Kimyon/ Fas

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

15- Paprika Žitava/ Slovakya

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

14- Českı modrı mák/ Çek Cumhuriyeti

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

13- Taliouine Safran/ Fas

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

12- Urfa biberi (İsot)/ Türkiye

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

11- Saigon Tarçını/ Vietnam

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

10- Huājiāo (Siçuan biberi) / Çin

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

9- Galangal / Endonezya

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

8- Krokos Kozanis/ Yunanistan

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

7- Sansho Biber/ Japonya

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

6- Seylan Tarçını/ Sri Lanka

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

5- Chinantla Vanilyası/ Meksika

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

4- Pimentón de la Vera/ İspanya

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

3- Kalocsai Fűszerpaprika-őrlemény/ Macaristan

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

2-Szegedi Fűszerpaprika-őrlemény/ Macaristan

Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!

1- Azafrán de la Mancha / İspanya

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en iyi baharatları açıklandı! Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan o iki ürün dünya listesinde!
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