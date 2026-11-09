Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

TİREBOLU ÇAYI DA İLK 15'E GİRDİ

Listede Türkiye'yi temsil eden bir diğer lezzet ise Tirebolu çayı oldu. Giresun'un önemli tarımsal ürünleri arasında bulunan Tirebolu çayı, sıralamada 11'inci sıraya yerleşti.

Kendine özgü aroması ve yetiştirildiği bölgenin iklim koşullarıyla öne çıkan Tirebolu çayı; Japonya'nın Matcha, Sencha ve Gyokuro gibi dünyaca tanınan çay çeşitlerini de geride bıraktı.