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Giriş Tarihi: 09.11.2026 22:48

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

Dünyanın farklı ülkelerinde yetiştirilen çay çeşitleri uluslararası bir sıralamada karşı karşıya geldi. Hindistan, İngiltere, Japonya ve Çin gibi ülkelerin meşhur çaylarının yer aldığı listede Türkiye büyük bir başarı elde etti. Karadeniz'in dünyaca tanınan lezzetlerinden biri zirveye yerleşirken, bir başka Türk çayı da ilk 15 arasına girmeyi başardı.

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Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı
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Türkiye'nin çay üretimindeki önemli merkezleri Rize ve Giresun, uluslararası sıralamada elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Rize çayının birinci, Tirebolu çayının ise 11'inci olması, Karadeniz çaylarının dünya çapındaki bilinirliğini ortaya koydu.

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

RİZE ÇAYI DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Dünya genelinde tanınan çay çeşitlerinin değerlendirildiği sıralamada Rize çayı ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin çay üretiminde önemli merkezlerinden Rize'nin geleneksel lezzeti, Hindistan'ın Darjeeling ve Assam çaylarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

Türk çayının uluslararası alanda elde ettiği bu başarı, Karadeniz'in köklü çay kültürünü bir kez daha ön plana çıkardı. Rize çayının ardından Hindistan'dan Darjeeling ikinci, Assam ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

TİREBOLU ÇAYI DA İLK 15'E GİRDİ

Listede Türkiye'yi temsil eden bir diğer lezzet ise Tirebolu çayı oldu. Giresun'un önemli tarımsal ürünleri arasında bulunan Tirebolu çayı, sıralamada 11'inci sıraya yerleşti.

Kendine özgü aroması ve yetiştirildiği bölgenin iklim koşullarıyla öne çıkan Tirebolu çayı; Japonya'nın Matcha, Sencha ve Gyokuro gibi dünyaca tanınan çay çeşitlerini de geride bıraktı.

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Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÇAYI

Açıklanan sıralamada ilk 10'da Hindistan, İngiltere, Çin, Sri Lanka ve İrlanda gibi ülkelerin çayları yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 çayı:

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

1. Rize Çayı – Türkiye

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

2. Darjeeling – Hindistan

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

3. Assam – Hindistan

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

4. Earl Grey – İngiltere

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

5. English Breakfast – İngiltere

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

6. Ceylon OP – Sri Lanka

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

7. Keemun Black – Çin

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

8. Lapsang Souchong – Çin

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

9. Irish Breakfast – İrlanda

Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

10. Yunnan Dian Hong – Çin

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Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı
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