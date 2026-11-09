Dünyanın en iyi çayları belli oldu! Türk çayının sırası şaşırttı

Dünya genelinde tanınan çay çeşitlerinin değerlendirildiği sıralamada Rize çayı ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin çay üretiminde önemli merkezlerinden Rize'nin geleneksel lezzeti, Hindistan'ın Darjeeling ve Assam çaylarını geride bırakarak zirveye yerleşti.
Türk çayının uluslararası alanda elde ettiği bu başarı, Karadeniz'in köklü çay kültürünü bir kez daha ön plana çıkardı. Rize çayının ardından Hindistan'dan Darjeeling ikinci, Assam ise üçüncü sırada kendine yer buldu.
Listede Türkiye'yi temsil eden bir diğer lezzet ise Tirebolu çayı oldu. Giresun'un önemli tarımsal ürünleri arasında bulunan Tirebolu çayı, sıralamada 11'inci sıraya yerleşti.
Kendine özgü aroması ve yetiştirildiği bölgenin iklim koşullarıyla öne çıkan Tirebolu çayı; Japonya'nın Matcha, Sencha ve Gyokuro gibi dünyaca tanınan çay çeşitlerini de geride bıraktı.
Açıklanan sıralamada ilk 10'da Hindistan, İngiltere, Çin, Sri Lanka ve İrlanda gibi ülkelerin çayları yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 çayı: