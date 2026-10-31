Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?
Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:59

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

Uluslararası çay uzmanlarının hazırladığı kapsamlı "dünyanın en iyi çayları" listesi açıklandı; kahvaltıların ve koyu sohbetlerin vazgeçilmezi olan Türk çayı küresel rakipleriyle yarışta kaçıncı sırada yer aldı?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?
  • ABONE OL

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ve tarladan bardağa uzanan hikâyeleriyle büyüleyen özel çaylar gurmelerin radarında. Kimi sisli dağ zirvelerinde zorlukla toplanıyor, kimi ise asırlık geleneklerle harmanlanıyor.İşte o dev liste!

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

1. Rize Çayı (Türkiye)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

2. Darjeeling (Hindistan)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

3. Assam (Hindistan)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

4. Earl Grey (İngiltere/Global)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

5. English Breakfast (İngiltere)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

6. Ceylon OP (Sri Lanka)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

7. Keemun Black (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

8. Lapsang Souchong (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

9. Irish Breakfast (İrlanda)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

10. Yunnan Dian Hong (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

11. Tirebolu Çayı (Türkiye)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

12. Nilgiri (Hindistan)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

13. Kenya Siyah Çayı (Kenya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

14. Russian Caravan (Rusya/Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

15. Matcha (Japonya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

16. Longjing / Dragon Well (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

17. Sencha (Japonya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

18. Gyokuro (Japonya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

19. Genmaicha (Japonya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

20. Gunpowder (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

21. Moroccan Mint / Fas Naneli

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?
22. Biluochun (Çin)
Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

23. Hojicha (Japonya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

24. Kukicha (Japonya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

25. Jasmine Pearls (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

26. Da Hong Pao (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

27. Tieguanyin / Demir Merhamet Tanrıçası (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

28. Oriental Beauty / Doğu Güzeli (Tayvan)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

29. Milk Oolong (Tayvan)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

30. Silver Needle / Baihao Yinzhen (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

31. Bai Mudan / Beyaz Şakayık (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

32. Ali Shan Oolong (Tayvan)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

33. Pu-erh (Sheng / Çiğ) (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

34. Pu-erh (Shu / Pişmiş) (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

35. Masala Chai (Hindistan)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

36. Rooibos (Güney Afrika)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

37. Yerba Mate (Arjantin/Uruguay)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

38. Lotus Çayı (Vietnam)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?
39. Kombucha (Global)
Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

40. Kudret Narı Çayı (Güneydoğu Asya)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA