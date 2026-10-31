Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?

1. Rize Çayı (Türkiye)
3. Assam (Hindistan)
4. Earl Grey (İngiltere/Global)
5. English Breakfast (İngiltere)
6. Ceylon OP (Sri Lanka)
7. Keemun Black (Çin)
8. Lapsang Souchong (Çin)
9. Irish Breakfast (İrlanda)
10. Yunnan Dian Hong (Çin)
11. Tirebolu Çayı (Türkiye)
12. Nilgiri (Hindistan)
13. Kenya Siyah Çayı (Kenya)
14. Russian Caravan (Rusya/Çin)
15. Matcha (Japonya)
16. Longjing / Dragon Well (Çin)
17. Sencha (Japonya)
18. Gyokuro (Japonya)
19. Genmaicha (Japonya)
20. Gunpowder (Çin)
21. Moroccan Mint / Fas Naneli
23. Hojicha (Japonya)
24. Kukicha (Japonya)
25. Jasmine Pearls (Çin)
26. Da Hong Pao (Çin)
27. Tieguanyin / Demir Merhamet Tanrıçası (Çin)
28. Oriental Beauty / Doğu Güzeli (Tayvan)
29. Milk Oolong (Tayvan)
30. Silver Needle / Baihao Yinzhen (Çin)
31. Bai Mudan / Beyaz Şakayık (Çin)
32. Ali Shan Oolong (Tayvan)
33. Pu-erh (Sheng / Çiğ) (Çin)
34. Pu-erh (Shu / Pişmiş) (Çin)
35. Masala Chai (Hindistan)
36. Rooibos (Güney Afrika)
37. Yerba Mate (Arjantin/Uruguay)
38. Lotus Çayı (Vietnam)