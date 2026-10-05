Dünyanın en iyi deniz ürünleri belli oldu! Listede hangi Türk lezzeti var?

20. Gambas al ajillo, İspanya
18. Camarones el mojo de ajo, Meksika
17. Hotate nigiri sushi, Japonya
16. Maine-style Lobster Roll, ABD
15. Kalamarakia tiganita, Yunanistan
14. Lohikeitto (Salmon soup), Finlandiya
13. Jalea, Peru
12. Patagor, Endonezya
11. Ceviche mixto (Mixed ceviche), Peru
10. Ceviche de conchas negras (Black conch ceviche), Peru
9. Maguro nigiri sushi, Japonya
8. Tacos gobernador, Meksika
7. Kaisendon, Japonya
6. Vieiras en su concha, İspanya
5. Kalamar Tava, Türkiye
4. Loimulohi, Finlandiya