Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi deniz ürünleri belli oldu! Listede hangi Türk lezzeti var?
Giriş Tarihi: 5.10.2026 14:52

Dünyanın en iyi deniz ürünleri belli oldu! Listede hangi Türk lezzeti var?

Küresel gastronomi rehberi TasteAtlas'ın yayımladığı "Dünyanın En İyi Deniz Ürünleri" listesinde Türk lezzetleri de yerini aldı. Peki, Türkiye'den hangi lezzet listeye girdi? İşte dünyanın en iyi deniz ürünleri 2026

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Dünyanın en iyi deniz ürünleri belli oldu. Devlerin yarıştığı listede bir Türk klasiği de kendine yer buldu. İşte listeye damgasını vuran o Türk lezzeti…

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20. Gambas al ajillo, İspanya

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19. Sake nigiri sushi, Japonya

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18. Camarones el mojo de ajo, Meksika

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17. Hotate nigiri sushi, Japonya

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16. Maine-style Lobster Roll, ABD

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15. Kalamarakia tiganita, Yunanistan

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14. Lohikeitto (Salmon soup), Finlandiya

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13. Jalea, Peru

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12. Patagor, Endonezya

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11. Ceviche mixto (Mixed ceviche), Peru

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10. Ceviche de conchas negras (Black conch ceviche), Peru

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9. Maguro nigiri sushi, Japonya

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8. Tacos gobernador, Meksika

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7. Kaisendon, Japonya

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6. Vieiras en su concha, İspanya

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5. Kalamar Tava, Türkiye

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4. Loimulohi, Finlandiya

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3. Chutoro nigiri sushi, Japonya

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2. Otoro nigiri sushi, Japonya

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1. Conchitas a la parmesana, Peru

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