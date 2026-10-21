Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

Akdeniz'den Anadolu'ya uzanan yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan domates, kimi zaman tencere yemeklerine kimi zaman da yöresel tariflere lezzet katıyor. Dünyanın en iyi domatesli yemekleri listesinde Türkiye'nin öne çıkan tatları, geleneksel mutfağın uluslararası alandaki gücünü gözler önüne serdi. Listede hangi Türk yemeklerinin bulunduğu ise merak konusu oldu.