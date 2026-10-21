Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı
Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:14 Son Güncelleme: 21.10.2026 11:29

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

Dünya mutfaklarının vazgeçilmez malzemelerinden domates, birbirinden farklı tariflerle sofralarda yerini alıyor. Domatesin başrolde olduğu yemekler uluslararası bir listede bir araya getirilirken Türkiye’den birçok geleneksel lezzetin de sıralamada yer alması dikkat çekti. Türk mutfağının zenginliği, domatesle hazırlanan tariflerde bir kez daha ön plana çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı
  • ABONE OL

Akdeniz'den Anadolu'ya uzanan yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan domates, kimi zaman tencere yemeklerine kimi zaman da yöresel tariflere lezzet katıyor. Dünyanın en iyi domatesli yemekleri listesinde Türkiye'nin öne çıkan tatları, geleneksel mutfağın uluslararası alandaki gücünü gözler önüne serdi. Listede hangi Türk yemeklerinin bulunduğu ise merak konusu oldu.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

1- PİZZA NAPOLİTEN

İtalya'nın en geleneksel lezzetlerinden biri olan napoliten pizza, sarımsak, kekik ve domates sosu ile hazırlanır.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

2- CHANCHO DE PİEDRA

Şili mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, aslında bir sostur. Domates, sarımsak, soğan, zeytinyağı, maydanoz ve kişniş kullanılarak hazırlanır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

3- PİZZA MARGHERİTA

Listenin üçüncü sırasında Savoy Kraliçesi'nin ismini alan margarita pizzasına yer verilmiştir. Peynir, domates ve fesleğen ile hazırlanır.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

4- DAKOS

Yunanistan mutfağıyla özdeşleşen dakos, olgun domates, zeytin, kapari, kekik ve ufalanmış peynir karışımından oluşur.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

5- İSKENDER KEBAP

2023'ün en iyi yemekleri listesine girmeyi başaran İskender kebap, dünyadaki en iyi domatesli yemekler listesinde beşinci sırayı almıştır. Bursa mutfağıyla özdeşleşen iskender, et, pide ekmeği ve domates karışımından oluşur ve yanında yoğurtla servis edilir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

6- MURGH MAKHANİ

Hindistan mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, tereyağlı tavuk olarak da bilinir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

7- PARMİGİANA

İtalyan mutfağından patlıcan parmigiana, geleneksel olarak patlıcan, domates, zeytinyağı ve mozzarella peynirinden oluşur.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

8- CAPRESE PİZZA

Listenin 8. sırasında İtalyan mutfağının geleneksel pizzası "Caprese Pizza" yer alıyor.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

9- GEMİSTA

Yunan mutfağında Yemista olarak da bilinen bu yemek, domates ve yeşil biberin pirinçle doldurulmasıyla hazırlanır.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

10- LOMO SANDVİÇİ

Listenin 10. sırasında Arjantin mutfağından lomo bifteği, domates, marul, chimichurri sosu ve jambon ile hazırlanan lomo sandviçi bulunuyor.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

11- MENEMEN

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

12.- LUTENİTSA SOSU

Bulgaristan ile özdeşleşen ancak Trakya'da da popüler olan bir lezettir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

28- KISIR

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

31- ÇİĞ KÖFTE

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

32- DOMATES ÇORBASI

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

32. SIRADA İÇ PİLAV LİSTEYİ TAKİP EDİYOR

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

35- ŞAKŞUKA

Şakşuka, yemeklerin yanında sunulur ve meze olarak nitelendirilir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

61- SEMİZOTU SALATASI

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

83. ACILI EZME

Acılı ezme meze olarak kebapların yanında sunulur.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı

89- DOMATES DOLMASI

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en iyi domatesli yemekleri seçildi! Türkiye listeyi kırmızıya boyadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA