Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

01- Vori-vori (Paraguay)
03- Conchitas a la parmesana (Peru)
04- Otoro nigiri sushi (Japonya)
05- Karantika (Cezayir)
06- Chutoro nigiri sushi (Japonya)
07- Kontosouvli (Yunanistan)
08- Aji criollo (Peru)
09- Tereyağlı sarımsaklı naan (Hindistan)
10- Sate kambing (Endonezya)
11- Pastel de nata (Portekiz)
12- Quesabirria (Birria tacos) (Meksika)
13- Tajarin al tartufo bianco d'Alba (İtalya)
ANTAKYA KÜNEFESİ DÜNYA SIRALAMASINDA 14. OLDU
Listenin 14. sırasında Antakya künefesi bulunuyor. Antakya'ya özgü tatlı, 4,5 puanla sıralamada yer aldı. İnce kadayıfın arasına geleneksel olarak tuzsuz peynir konulması, iki tarafının pişirilmesi ve ardından sıcak şerbetle buluşturulması künefeyi diğer tatlılardan ayıran temel özellikler arasında gösteriliyor. TasteAtlas'a göre Antakya künefesi 2006 yılında coğrafi işaret tescili de aldı.
Künefe sıcak servis edilirken üzerine Antep fıstığı, ceviz veya fındık gibi ürünler eklenebiliyor. Peynir, kadayıf ve şerbetin bir araya geldiği tatlı, özellikle Hatay mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.
15- Guotie (Çin)
16- Tangbao (Çorba çörekleri) (Çin)
OLTU CAĞ KEBABI 17. SIRADA
Türkiye'den listede yer alan ikinci lezzet ise Erzurum'un Oltu ilçesiyle özdeşleşen Oltu cağ kebabı oldu. 4,5 puan alan kebap, dünyanın en iyi geleneksel tarifleri arasında 17. sıraya yerleşti. Kuzu etinin yatay bir şişte odun ateşi üzerinde yavaşça pişirilmesi ve pişen bölümden ince dilimler halinde kesilerek cağ adı verilen küçük şişlere takılması, kebabın karakteristik sunumunu oluşturuyor.
Oltu cağ kebabının hazırlanmasında etin seçimi, marine edilmesi ve yatay şişte pişirilmesi önemli aşamalar arasında bulunuyor. TasteAtlas da kebabın Oltu ve çevresindeki kuzu yetiştiriciliği ile bölgenin geleneksel pişirme yöntemleriyle bağlantısına dikkat çekiyor.