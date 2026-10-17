Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede
Giriş Tarihi: 17.10.2026 18:54 Son Güncelleme: 17.10.2026 18:55

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

Dünyanın dört bir yanından geleneksel yemeklerin değerlendirildiği TasteAtlas listesi, Türk mutfağının zengin çeşitliliğini yeniden gündeme taşıdı. Bölgeden bölgeye değişen tarifler, köklü yemek kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Peki, dünyanın en iyi geleneksel tarifleri arasında Türkiye’den hangi yemekler bulunuyor?

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Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede
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TasteAtlas, dünyanın en iyi geleneksel tariflerini açıkladı. Farklı ülkelerin mutfak kültürlerini bir araya getiren listede, Türkiye'nin yöresel lezzetleri de dikkat çekiyor. Geleneksel tarifleriyle öne çıkan Türk mutfağının listede hangi yemeklerle yer aldığı merak ediliyor.

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

01- Vori-vori (Paraguay)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

02- Zhēngjiǎo (Çin)

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Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

03- Conchitas a la parmesana (Peru)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

04- Otoro nigiri sushi (Japonya)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

05- Karantika (Cezayir)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

06- Chutoro nigiri sushi (Japonya)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

07- Kontosouvli (Yunanistan)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

08- Aji criollo (Peru)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

09- Tereyağlı sarımsaklı naan (Hindistan)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

10- Sate kambing (Endonezya)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

11- Pastel de nata (Portekiz)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

12- Quesabirria (Birria tacos) (Meksika)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

13- Tajarin al tartufo bianco d'Alba (İtalya)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

ANTAKYA KÜNEFESİ DÜNYA SIRALAMASINDA 14. OLDU

Listenin 14. sırasında Antakya künefesi bulunuyor. Antakya'ya özgü tatlı, 4,5 puanla sıralamada yer aldı. İnce kadayıfın arasına geleneksel olarak tuzsuz peynir konulması, iki tarafının pişirilmesi ve ardından sıcak şerbetle buluşturulması künefeyi diğer tatlılardan ayıran temel özellikler arasında gösteriliyor. TasteAtlas'a göre Antakya künefesi 2006 yılında coğrafi işaret tescili de aldı.

Künefe sıcak servis edilirken üzerine Antep fıstığı, ceviz veya fındık gibi ürünler eklenebiliyor. Peynir, kadayıf ve şerbetin bir araya geldiği tatlı, özellikle Hatay mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

15- Guotie (Çin)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

16- Tangbao (Çorba çörekleri) (Çin)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

OLTU CAĞ KEBABI 17. SIRADA

Türkiye'den listede yer alan ikinci lezzet ise Erzurum'un Oltu ilçesiyle özdeşleşen Oltu cağ kebabı oldu. 4,5 puan alan kebap, dünyanın en iyi geleneksel tarifleri arasında 17. sıraya yerleşti. Kuzu etinin yatay bir şişte odun ateşi üzerinde yavaşça pişirilmesi ve pişen bölümden ince dilimler halinde kesilerek cağ adı verilen küçük şişlere takılması, kebabın karakteristik sunumunu oluşturuyor.

Oltu cağ kebabının hazırlanmasında etin seçimi, marine edilmesi ve yatay şişte pişirilmesi önemli aşamalar arasında bulunuyor. TasteAtlas da kebabın Oltu ve çevresindeki kuzu yetiştiriciliği ile bölgenin geleneksel pişirme yöntemleriyle bağlantısına dikkat çekiyor.

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

18- Toum (Lübnan)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

19- Fraldinha (Brezilya)

Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede

20- Kaymaklı dondurma (İngiltere)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en iyi geleneksel tarifleri seçildi! Türk mutfağı yine sahnede
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