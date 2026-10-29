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Giriş Tarihi: 29.10.2026 11:50

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesinde Türkiye'den iki geleneksel lezzet de yer aldı. Farklı ülkelerin mutfaklarından seçilen tariflerin sıralandığı listede, Türk kurabiyeleri de kendine yer buldu. Türkiye'den listeye giren iki yöresel lezzet merak konusu oldu.

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!
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Çay saatlerinin vazgeçilmez eşlikçileri arasında bulunan Türk kurabiyeleri, uluslararası bir listede kendine yer buldu. Dünyanın farklı mutfaklarından lezzetlerin sıralandığı değerlendirmede Türkiye'den iki yöresel tat da yer aldı. İşte listeye giren Türk kurabiyeleri ve sıralamadaki yerleri.

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

1. Makroud el louse, Cezayir

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

2. Melomakarona, Yunanistan

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

3. Alfajores, Arjantin

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

4. Stroopwafel, Hollanda

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

5. Petticoat Tails, İskoçya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

6. Chocolate Chip Cookie, ABD

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

7. Baci di dama, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

8. Speculaas, Hollanda

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

9. Canestrelli (Liguria), İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

10. Pardubickı perník, Çekya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

11. Vanillekipferl, Avusturya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

12. Marranitos, Meksika

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

13. Kaab el ghazal, Fas

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

14. Baci di Alassio, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

15. Toruńskie pierniki, Polonya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

16. Figolla, Malta

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

17. Laskonky, Slovakya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

18. Sablé, Fransa

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

19. Štramberské uši, Çekya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

20. Bredele, Fransa

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

21. Koloocheh, İran

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

22. Amygdalotá, Yunanistan

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

23. Nürnberger Lebkuchen, Almanya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

24. Silvanas, Filipinler

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

25. Krumiri, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

26. Moustokouloura, Yunanistan

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

27. Anzac biscuits, Avustralya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

28. İzmir Bombası, Türkiye

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

29. Prianik, Rusya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

30. Florentines, Fransa

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

31. Acıbadem Kurabiyesi, Türkiye

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

32. Ma'amoul, Lübnan

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

33. Perníčky, Çekya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

34. Canestrelli, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

35. Hamantash, İsrail

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!
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