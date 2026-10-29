Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye’den 2 lezzet listede!

Çay saatlerinin vazgeçilmez eşlikçileri arasında bulunan Türk kurabiyeleri, uluslararası bir listede kendine yer buldu. Dünyanın farklı mutfaklarından lezzetlerin sıralandığı değerlendirmede Türkiye'den iki yöresel tat da yer aldı. İşte listeye giren Türk kurabiyeleri ve sıralamadaki yerleri.