Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

Çayın yanında sıkça tüketilen bazı kurabiyeler, uluslararası değerlendirmede dikkat çeken lezzetler arasında yer aldı. Türkiye'den iki geleneksel kurabiyenin de bulunduğu listede sıralama merak uyandırdı. İşte dünyanın en iyi kurabiyeleri arasında gösterilen o iki Türk lezzeti…