Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

1. Makroud el louse, Cezayir
3. Alfajores, Arjantin
4. Stroopwafel, Hollanda
5. Petticoat Tails, İskoçya
6. Chocolate Chip Cookie, ABD
7. Baci di dama, İtalya
8. Speculaas, Hollanda
9. Canestrelli (Liguria), İtalya
10. Pardubickı perník, Çekya
11. Vanillekipferl, Avusturya
12. Marranitos, Meksika
13. Kaab el ghazal, Fas
14. Baci di Alassio, İtalya
15. Toruńskie pierniki, Polonya
16. Figolla, Malta
17. Laskonky, Slovakya
18. Sablé, Fransa
19. Štramberské uši, Çekya
20. Bredele, Fransa
21. Koloocheh, İran
22. Amygdalotá, Yunanistan
23. Nürnberger Lebkuchen, Almanya
24. Silvanas, Filipinler
25. Krumiri, İtalya
26. Moustokouloura, Yunanistan
27. Anzac biscuits, Avustralya
28. İzmir Bombası, Türkiye
29. Prianik, Rusya
30. Florentines, Fransa
31. Acıbadem Kurabiyesi, Türkiye
32. Ma'amoul, Lübnan