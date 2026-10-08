Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi
Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:19 Son Güncelleme: 08.10.2026 18:20

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

Dünyanın dört bir yanından kurabiyelerin yer aldığı listede Türkiye’den iki geleneksel lezzet de öne çıktı. Yöresel tarifleriyle listeye giren Türk kurabiyeleri, dünya mutfağının sevilen tatlarıyla aynı sıralamada yer aldı. İşte Türkiye’den listeye giren o iki kurabiye…

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi
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Çayın yanında sıkça tüketilen bazı kurabiyeler, uluslararası değerlendirmede dikkat çeken lezzetler arasında yer aldı. Türkiye'den iki geleneksel kurabiyenin de bulunduğu listede sıralama merak uyandırdı. İşte dünyanın en iyi kurabiyeleri arasında gösterilen o iki Türk lezzeti…

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

1. Makroud el louse, Cezayir

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

2. Melomakarona, Yunanistan

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

3. Alfajores, Arjantin

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

4. Stroopwafel, Hollanda

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

5. Petticoat Tails, İskoçya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

6. Chocolate Chip Cookie, ABD

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

7. Baci di dama, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

8. Speculaas, Hollanda

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

9. Canestrelli (Liguria), İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

10. Pardubickı perník, Çekya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

11. Vanillekipferl, Avusturya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

12. Marranitos, Meksika

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

13. Kaab el ghazal, Fas

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

14. Baci di Alassio, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

15. Toruńskie pierniki, Polonya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

16. Figolla, Malta

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

17. Laskonky, Slovakya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

18. Sablé, Fransa

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

19. Štramberské uši, Çekya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

20. Bredele, Fransa

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

21. Koloocheh, İran

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

22. Amygdalotá, Yunanistan

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

23. Nürnberger Lebkuchen, Almanya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

24. Silvanas, Filipinler

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

25. Krumiri, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

26. Moustokouloura, Yunanistan

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

27. Anzac biscuits, Avustralya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

28. İzmir Bombası, Türkiye

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

29. Prianik, Rusya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

30. Florentines, Fransa

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

31. Acıbadem Kurabiyesi, Türkiye

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

32. Ma'amoul, Lübnan

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

33. Perníčky, Çekya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

34. Canestrelli, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

35. Hamantash, İsrail

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi
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