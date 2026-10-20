Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Listeye Türk lezzetleri damga vurdu

ANTEP FISTIĞI - TÜRKİYE

Gaziantep bölgesinin kavurucu yaz güneşi ve verimli topraklarında hayat bulan milli gururumuzdur. Diğer fıstıklara göre daha küçük yapıda olmasına rağmen yüksek yağ oranı, canlı yeşil rengi ve benzersiz yoğun aromasıyla dünya tatlıcılık sektörünün vazgeçilmezidir.