Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

Dünyanın en iyi ekmekleri listesi, farklı coğrafyalardan seçilen özel lezzetlerle damak zevkine hitap eden bir sıralama sundu. Türkiye'den listeye giren ekmek çeşitleri, hem tarihi geçmişi hem de kendine özgü yapısıyla öne çıktı. Gastronomi otoriteleri tarafından belirlenen sıralama, yerel tatların küresel ölçekte nasıl karşılık bulduğunu gösterdi. Türk mutfağına ait ürünlerin listede yer alması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.