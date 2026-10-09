Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?
Giriş Tarihi: 09.10.2026 23:22

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

Dünyanın en iyi mantıları, TasteAtlas'ın hazırladığı gastronomi sıralamasında bir araya geldi. Uzak Doğu mutfağından pek çok geleneksel çeşidin yer aldığı listede Türk mantısı da uluslararası rakipleriyle aynı sahnede yerini aldı. Farklı hamur teknikleri ve iç harçlarıyla öne çıkan tarifler, mantının dünya mutfaklarındaki çeşitliliğini gözler önüne serdi.

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Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?
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Türkiye'den Uzak Doğu'ya kadar pek çok mutfakta farklı tariflerle hazırlanan mantı, dünya gastronomisinin öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor. Bazı ülkelerde buharda pişirilen, bazılarında kızartılarak servis edilen hamur işleri, iç harçları ve sunumlarıyla birbirinden ayrılıyor. TasteAtlas, dünyanın farklı bölgelerinden mantı çeşitlerini değerlendirdiği listesinde en iyi 25 lezzeti sıraladı.

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

1. Zhēngjiǎo, Çin

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

2. Hamamatsu gyoza, Japonya

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Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

3. Tangbao (Soup buns), Çin

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

4. Guotie, Çin

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

5. Xiaolongbao, Çin

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

6. Jiaozi, Çin

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

7. Shishbarak, Lübnan

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

8. Käseknödel, Avusturya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

9. Siomay, Endonezya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

10. Pierogi Ruskie, Polonya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

11. Shēngjiān bāo (Pan-fried pork buns), Çin

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

12. Pierogi, Polonya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

13. Kasnocken, Avusturya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

14. Wachauer Marillenknödel, Avusturya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

15. Shuǐjiǎo, Çin

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

16. Agnolotti del plin, İtalya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

17. Gyoza, Japonya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

18. Khinkali, Gürcistan

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

19. Koldūnai, Litvanya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

20. Bryndzové halušky, Slovakya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

21. Mantı, Türkiye

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

22. Agnolotti, İtalya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

23. Culurgionis d'Ogliastra, İtalya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

24. Baozi, Çin

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

25. Ravioli, İtalya

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

Dünyanın en iyi ekmekleri listesi, farklı coğrafyalardan seçilen özel lezzetlerle damak zevkine hitap eden bir sıralama sundu. Türkiye'den listeye giren ekmek çeşitleri, hem tarihi geçmişi hem de kendine özgü yapısıyla öne çıktı. Gastronomi otoriteleri tarafından belirlenen sıralama, yerel tatların küresel ölçekte nasıl karşılık bulduğunu gösterdi. Türk mutfağına ait ürünlerin listede yer alması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

TEREYAĞLI SARIMSAKLI NAAN- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PAN DE BONO- KOLOMBİYA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

BAFRA PİDESİ

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

FOCACCİA ALLA GENOVESE- İTALYA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

AMRİTSARİ KULCHA- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

ROTİ CANAİ- MALEZYA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

ROTİ CANAİ- İTALYA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

MAHJOUBA- CEZAYİR

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

BOLO DO CACO- PORTEKİZ

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PATATESLİ NAAN- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PAROTTA- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

MEKİKA- BULGARİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PÃO DE QUEİJO- BREZİLYA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

ROTİ PRATA- SİNGAPUR

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PÃO ALENTEJANO- PORTEKİZ

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

ALMOJÁBANA- KOLOMBİYA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

NAAN- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PİADİNA ROMAGNOLA- İTALYA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PAİN DE CAMPAGNE- FRANSA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

NAN-E BARBARİ- İRAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PAMPUŞKA- UKRAYNA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

M'SEMEN- FAS

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

SOMUN- BOSNA HERSEK

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

MARRAQUETA- ŞİLİ

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

LEPİNJA- SIRBİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

BAGET- FRANSA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

FOCACCİA- İTALYA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PARATHA- HİNDİTSAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PEYNİRLİ EKMEK- KOLOMBİYA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PEYNİRLİ NAAN- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

MONTREAL USULÜ SİMİT- KANADA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

BOLANİ- AFGANİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

MANYOK EKMEĞİ- KOLOMBİYA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

BOLO LÊVEDO- PORTEKİZ

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

KOULOURİ THESSALONİKİS- YUNANİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

KAPAK ALTI EKMEĞİ - HIRVATİSTAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

GÖZLEME- TÜRKİYE

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

SİMİT

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

EKŞİ MAYALI EKMEK- AMERİKA

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

BROA DE MİLHO- PORTEKİZ

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

KUTUB- AZERBAYCAN

Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?

PİDE EKMEĞİ- TÜRKİYE

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en iyi mantıları sıralandı! Türk mantısının karşısında hangi ülkeler var?
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