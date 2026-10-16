Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Dünya mutfaklarının ve yerel lezzetlerin haritasını çıkaran uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi meyvelerini belirledi. Dünyanın dört bir yanından gelen geleneksel ve coğrafi işaretli lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'den bir değerimiz adını üst sıralara yazdırmayı başardı.

İşte, o sıralama: