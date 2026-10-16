Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Dünya mutfaklarının ve yerel lezzetlerin haritasını çıkaran uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi meyvelerini belirledi. Dünyanın dört bir yanından gelen geleneksel ve coğrafi işaretli lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'den bir değerimiz adını üst sıralara yazdırmayı başardı.
İşte, o sıralama:
Truskawka Kaszubska
Pomeranya, Polonya
Mandarini Chiou
Sakız Adası, Yunanistan
Citrinos do Algarve
Algarve, Portekiz
Mila Zagoras Piliou
Zagora, Yunanistan
Limone Costa d'Amalfi
Salerno İli, İtalya
Melocotón de Calanda
İspanya
Jabłka łąckie
Polonya
Portokalia Maleme Chanion Kritis
Hanya, Yunanistan
Aydın İnciri
Aydın İli, Türkiye
Limone di Sorrento
Napoli, İtalya