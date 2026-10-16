Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye'nin o lezzeti ilk 15'te! Hangi ülkenin nesi meşhur?
Giriş Tarihi: 16.10.2026 14:02

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye'nin o lezzeti ilk 15'te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas tarafından yapılan en iyi meyveler sıralaması açıklandı. Küresel lezzet haritasının çıkarıldığı listede Türkiye'den bir lezzet adını zirveye yazdırarak ilk 15'in içine girmeyi başardı. İşte coğrafi işaretli lezzetiyle tüm dünyanın dikkatini çeken o eşsiz meyvemiz ve küresel listeye giren diğer ünlüler...

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?
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Dünya mutfaklarının ve yerel lezzetlerin haritasını çıkaran uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi meyvelerini belirledi. Dünyanın dört bir yanından gelen geleneksel ve coğrafi işaretli lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'den bir değerimiz adını üst sıralara yazdırmayı başardı.

İşte, o sıralama:

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Truskawka Kaszubska

Pomeranya, Polonya

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Rodakina Naoussas

Naousa, Yunanistan

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Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Mandarini Chiou

Sakız Adası, Yunanistan

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Citrinos do Algarve

Algarve, Portekiz

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Mila Zagoras Piliou

Zagora, Yunanistan

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Limone Costa d'Amalfi

Salerno İli, İtalya

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Melocotón de Calanda

İspanya

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Jabłka łąckie

Polonya

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Portokalia Maleme Chanion Kritis

Hanya, Yunanistan

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Aydın İnciri

Aydın İli, Türkiye

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Limone di Sorrento

Napoli, İtalya

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Neretvanska mandarina

Neretva, Hırvatistan

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Cítricos Valencianos

Valensiya, İspanya

Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye’nin o lezzeti ilk 15’te! Hangi ülkenin nesi meşhur?

Jabuticaba

Minas Gerais, Brezilya

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Dünyanın en iyi meyveleri seçildi: Türkiye'nin o lezzeti ilk 15'te! Hangi ülkenin nesi meşhur?
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