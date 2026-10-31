Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

Dünyanın farklı ülkelerinde hazırlanan pastırma çeşitleri, tatları ve üretim yöntemleri dikkate alınarak değerlendirildi. Açıklanan sıralamada Türk mutfağından geleneksel bir lezzetin de yer alması dikkat çekti. Farklı ülkelerin öne çıkan et ürünlerinin bulunduğu listede dünyanın en iyi pastırmaları belli oldu. İşte sıralamada yer alan lezzetler...
İşte TasteAtlas'ın paylaştığı dünyanın en iyi pastırmaları sıralaması...
2. Cecina de Leon: İspanya
3. Pastarma Govezhda: Bulgaristan
4. Bresaola Della Valtellina: İtalya
5. Afyon Pastırması: Türkiye
6. Pastırma: Türkiye
7. Montreal-Style Smoked Meat: Kanada
8. Zlatiborska Prsuta: Sırbistan
9. Visocka Pecenica: Bosna Hersek
10. Uzicka Prsuta: Sırbistan
Listenin en dikkat çekici detayı, Türkiye'den iki farklı lezzetin dünya devlerini geride bırakarak üst sıralara yerleşmesi oldu.
Geleneksel üretimiyle bilinen Afyon pastırması, Kayseri'yi geride bırakarak dünyanın en iyi 5. pastırması seçildi.
"Pastırma" genel ismiyle Türkiye, listenin 6. sırasında da kendine yer buldu.