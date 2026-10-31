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Giriş Tarihi: 31.10.2026 14:56

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

Türk mutfağının geleneksel lezzetleri arasında bulunan pastırma, dünyanın en iyi pastırmaları listesinde kendine yer buldu. Farklı ülkelerin yöresel et ürünlerinin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den bir lezzet de üst sıralara taşındı. Listenin zirvesinde ise damak tadıyla şaşırtan farklı bir ürün yer aldı.

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Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede
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Dünyanın farklı ülkelerinde hazırlanan pastırma çeşitleri, tatları ve üretim yöntemleri dikkate alınarak değerlendirildi. Açıklanan sıralamada Türk mutfağından geleneksel bir lezzetin de yer alması dikkat çekti. Farklı ülkelerin öne çıkan et ürünlerinin bulunduğu listede dünyanın en iyi pastırmaları belli oldu. İşte sıralamada yer alan lezzetler...

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

İşte TasteAtlas'ın paylaştığı dünyanın en iyi pastırmaları sıralaması...

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

1. Suho Meso: Bosna Hersek

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Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

2. Cecina de Leon: İspanya

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

3. Pastarma Govezhda: Bulgaristan

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

4. Bresaola Della Valtellina: İtalya

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

5. Afyon Pastırması: Türkiye

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

6. Pastırma: Türkiye

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

7. Montreal-Style Smoked Meat: Kanada

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

8. Zlatiborska Prsuta: Sırbistan

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

9. Visocka Pecenica: Bosna Hersek

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

10. Uzicka Prsuta: Sırbistan

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

ZİRVE YARIŞINDA BÜYÜK SÜRPRİZ: AFYON MU, KAYSERİ Mİ?

Listenin en dikkat çekici detayı, Türkiye'den iki farklı lezzetin dünya devlerini geride bırakarak üst sıralara yerleşmesi oldu.

Geleneksel üretimiyle bilinen Afyon pastırması, Kayseri'yi geride bırakarak dünyanın en iyi 5. pastırması seçildi.

"Pastırma" genel ismiyle Türkiye, listenin 6. sırasında da kendine yer buldu.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede
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