Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk mutfağından o lezzet listede

Dünyanın farklı ülkelerinde hazırlanan pastırma çeşitleri, tatları ve üretim yöntemleri dikkate alınarak değerlendirildi. Açıklanan sıralamada Türk mutfağından geleneksel bir lezzetin de yer alması dikkat çekti. Farklı ülkelerin öne çıkan et ürünlerinin bulunduğu listede dünyanın en iyi pastırmaları belli oldu. İşte sıralamada yer alan lezzetler...