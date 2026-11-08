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Giriş Tarihi: 08.11.2026 16:27

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgarı! Dünya devlerini geride bıraktık

Uluslararası lezzet platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi süt ürünleri listesini açıkladı. Farklı ülkelerden lezzetlerin yarıştığı sıralamada Türkiye, iki ürünüyle ilk 3'e girmeyi başardı. Dünya çapında öne çıkan Türk süt ürünlerinin listede elde ettiği başarı merak uyandırdı.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık
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TasteAtlas tarafından açıklanan dünyanın en iyi süt ürünleri sıralamasında Türkiye, iki lezzetiyle ilk 3'e girmeyi başardı. Uluslararası gastronomi listesinde üst sıralarda yer alan Türk ürünleri, dünyanın farklı ülkelerinden lezzetleri geride bıraktı. Türkiye'nin dünyanın en iyi süt ürünleri arasına giren iki lezzeti ise merak konusu oldu.

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

15-Heumilch (Çayır sütü) – Avusturya

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

14-Crème fraîche (Fransız ekşi krema) – Fransa

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Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

13-Twaróg (Lor peyniri) – Polonya

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

12-Tvorog (Rus lor peyniri) – Rusya

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

11-Cuajada (Taze süt peyniri) – İspanya

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

10-Ghee (Sade yağ) – Hindistan

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

9-Cornish kaymaklı krema – İngiltere

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

8-Yoğurt – Bulgaristan

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

7-Bulgar ekşi sütü – Bulgaristan

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

6-Yunan yoğurdu (Süzme yoğurt) – Yunanistan

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

5-Devonshire clotted cream (Kaymaklı krema) – İngiltere

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

4-Beurre d'Isigny (Isigny tereyağı) – Fransa

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

3-Kaymak – Türkiye

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

2-İrlanda tereyağı – İrlanda

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgârı! Dünya devlerini geride bıraktık

1- Trabzon tereyağı

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgarı! Dünya devlerini geride bıraktık
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