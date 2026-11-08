Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgarı! Dünya devlerini geride bıraktık

TasteAtlas tarafından açıklanan dünyanın en iyi süt ürünleri sıralamasında Türkiye, iki lezzetiyle ilk 3'e girmeyi başardı. Uluslararası gastronomi listesinde üst sıralarda yer alan Türk ürünleri, dünyanın farklı ülkelerinden lezzetleri geride bıraktı. Türkiye'nin dünyanın en iyi süt ürünleri arasına giren iki lezzeti ise merak konusu oldu.
15-Heumilch (Çayır sütü) – Avusturya
13-Twaróg (Lor peyniri) – Polonya
12-Tvorog (Rus lor peyniri) – Rusya
11-Cuajada (Taze süt peyniri) – İspanya
10-Ghee (Sade yağ) – Hindistan
9-Cornish kaymaklı krema – İngiltere
8-Yoğurt – Bulgaristan
7-Bulgar ekşi sütü – Bulgaristan
6-Yunan yoğurdu (Süzme yoğurt) – Yunanistan
5-Devonshire clotted cream (Kaymaklı krema) – İngiltere
4-Beurre d'Isigny (Isigny tereyağı) – Fransa
3-Kaymak – Türkiye
2-İrlanda tereyağı – İrlanda