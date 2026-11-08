Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye rüzgarı! Dünya devlerini geride bıraktık

TasteAtlas tarafından açıklanan dünyanın en iyi süt ürünleri sıralamasında Türkiye, iki lezzetiyle ilk 3'e girmeyi başardı. Uluslararası gastronomi listesinde üst sıralarda yer alan Türk ürünleri, dünyanın farklı ülkelerinden lezzetleri geride bıraktı. Türkiye'nin dünyanın en iyi süt ürünleri arasına giren iki lezzeti ise merak konusu oldu.