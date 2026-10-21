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Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:26

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi süt ürünlerini belirledi. Mutfak kültürlerinin yarıştığı prestijli listede Türkiye, ilk 3 sıraya 2 efsane lezzetiyle damga vurarak büyük bir başarıya imza attı. İşte dünya gastronomi sahnesinde zirveye adını yazdıran o Türk lezzetleri.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!
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Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri olan TasteAtlas, küresel ölçekte düzenlediği en iyi süt ürünleri sıralamasını güncelledi. Dünyanın dört bir yanından geleneksel tatların kıyasıya yarıştığı listede Türk mutfağı bir kez daha farkını ortaya koydu. Zirve mücadelesinde ilk üç dereceye iki farklı ürünüyle giren Türkiye, uluslararası gurmelerden tam not alarak lezzet haritasındaki yerini perçinledi.

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

15-Heumilch (Çayır sütü) – Avusturya

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

14-Crème fraîche (Fransız ekşi krema) – Fransa

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Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

13-Twaróg (Lor peyniri) – Polonya

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

12-Tvorog (Rus lor peyniri) – Rusya

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

11-Cuajada (Taze süt peyniri) – İspanya

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

10-Ghee (Sade yağ) – Hindistan

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

9-Cornish kaymaklı krema – İngiltere

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

8-Yoğurt – Bulgaristan

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

7-Bulgar ekşi sütü – Bulgaristan

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

6-Yunan yoğurdu (Süzme yoğurt) – Yunanistan

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

5-Devonshire clotted cream (Kaymaklı krema) – İngiltere

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

4-Beurre d'Isigny (Isigny tereyağı) – Fransa

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

3-Kaymak – Türkiye

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

2-İrlanda tereyağı – İrlanda

Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

1- Trabzon tereyağı

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!
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