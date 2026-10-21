Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: Türkiye ilk 3’e 2 lezzetle adını yazdırdı!

Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri olan TasteAtlas, küresel ölçekte düzenlediği en iyi süt ürünleri sıralamasını güncelledi. Dünyanın dört bir yanından geleneksel tatların kıyasıya yarıştığı listede Türk mutfağı bir kez daha farkını ortaya koydu. Zirve mücadelesinde ilk üç dereceye iki farklı ürünüyle giren Türkiye, uluslararası gurmelerden tam not alarak lezzet haritasındaki yerini perçinledi.
15-Heumilch (Çayır sütü) – Avusturya
13-Twaróg (Lor peyniri) – Polonya
12-Tvorog (Rus lor peyniri) – Rusya
11-Cuajada (Taze süt peyniri) – İspanya
10-Ghee (Sade yağ) – Hindistan
9-Cornish kaymaklı krema – İngiltere
8-Yoğurt – Bulgaristan
7-Bulgar ekşi sütü – Bulgaristan
6-Yunan yoğurdu (Süzme yoğurt) – Yunanistan
5-Devonshire clotted cream (Kaymaklı krema) – İngiltere
4-Beurre d'Isigny (Isigny tereyağı) – Fransa
3-Kaymak – Türkiye
2-İrlanda tereyağı – İrlanda