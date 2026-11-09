Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği TasteAtlas, 2025/2026 dönemine ilişkin dünyanın en iyi 100 tatlısı sıralamasını açıkladı. Dünya genelindeki geleneksel tatlıların değerlendirildiği listede Türkiye büyük başarı elde etti.
TasteAtlas'ın değerlendirmesinde 2 bin 274 farklı tatlı için yapılan 97 bin 422 geçerli kullanıcı puanlaması dikkate alındı. Yapılan sıralamada Hatay'ın meşhur lezzeti Antakya künefesi, 5 üzerinden 4,51 puan alarak dünyanın en iyi tatlısı seçildi.
Türkiye'nin başarısı yalnızca birincilikle sınırlı kalmadı. Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma da dünyanın en iyi tatlıları arasında ilk 10'a girmeyi başardı.
Antakya künefesi birinci sırada yer alırken Gaziantep baklavası beşinci, fıstıklı sarma ise altıncı sıraya yerleşti. Böylece Türk mutfağının üç önemli lezzeti dünyanın en iyi 10 tatlısı arasında kendine yer buldu.
TasteAtlas'ın 2025/2026 değerlendirmesine göre dünyanın en iyi 10 tatlısı ve aldıkları puanlar şöyle: