Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye'den o lezzet var
Giriş Tarihi: 09.11.2026 21:11 Son Güncelleme: 09.11.2026 21:13

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye'den o lezzet var

Dünya mutfaklarının en sevilen tatlıları arasında yapılan değerlendirmede Türkiye'den çıkan bir lezzet zirveye yerleşti. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas'ın açıkladığı dünyanın en iyi tatlıları listesinde İtalya, Fransa ve İngiltere'nin ünlü lezzetleri geride kaldı. İlk 10'da Türkiye'den üç farklı tatlının bulunması dikkat çekti. İşte dünyanın en iyi tatlıları sıralamasında ilk sıraya yerleşen o lezzet ve listeye giren Türk tatlıları...

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Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var
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Dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetlerin yarıştığı tatlılar listesinde Türkiye dikkat çeken bir başarıya imza attı. Avrupa'nın ünlü tatlılarını geride bırakan Türk lezzetleri, uluslararası sıralamada üst sıralara yerleşti. Listenin zirvesindeki tatlı ise görenleri şaşırttı.

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

DÜNYANIN EN İYİ TATLISI ANTAKYA KÜNEFESİ OLDU

Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği TasteAtlas, 2025/2026 dönemine ilişkin dünyanın en iyi 100 tatlısı sıralamasını açıkladı. Dünya genelindeki geleneksel tatlıların değerlendirildiği listede Türkiye büyük başarı elde etti.

TasteAtlas'ın değerlendirmesinde 2 bin 274 farklı tatlı için yapılan 97 bin 422 geçerli kullanıcı puanlaması dikkate alındı. Yapılan sıralamada Hatay'ın meşhur lezzeti Antakya künefesi, 5 üzerinden 4,51 puan alarak dünyanın en iyi tatlısı seçildi.

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

İLK 10'DA TÜRKİYE'DEN 3 TATLI YER ALDI

Türkiye'nin başarısı yalnızca birincilikle sınırlı kalmadı. Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma da dünyanın en iyi tatlıları arasında ilk 10'a girmeyi başardı.

Antakya künefesi birinci sırada yer alırken Gaziantep baklavası beşinci, fıstıklı sarma ise altıncı sıraya yerleşti. Böylece Türk mutfağının üç önemli lezzeti dünyanın en iyi 10 tatlısı arasında kendine yer buldu.

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Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

DÜNYANIN EN İYİ 10 TATLISI

TasteAtlas'ın 2025/2026 değerlendirmesine göre dünyanın en iyi 10 tatlısı ve aldıkları puanlar şöyle:

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz – 4,39

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

9. Tinginys – Litvanya – 4,39

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

8. Crêpes Sucrées – Fransa – 4,39

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

7. Tembleque – Porto Riko – 4,42

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

6. Fıstıklı sarma – Türkiye – 4,42

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

5. Gaziantep baklavası – Türkiye – 4,42

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

4. Strudel – İtalya – 4,45

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

3. Gelato al Pistacchio – İtalya – 4,45

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere – 4,49

Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

1. Antakya künefesi – Türkiye – 4,51

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Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye'den o lezzet var
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