Dünyanın en iyi tatlısı belli oldu! Zirvede Türkiye’den o lezzet var

DÜNYANIN EN İYİ TATLISI ANTAKYA KÜNEFESİ OLDU

Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği TasteAtlas, 2025/2026 dönemine ilişkin dünyanın en iyi 100 tatlısı sıralamasını açıkladı. Dünya genelindeki geleneksel tatlıların değerlendirildiği listede Türkiye büyük başarı elde etti.

TasteAtlas'ın değerlendirmesinde 2 bin 274 farklı tatlı için yapılan 97 bin 422 geçerli kullanıcı puanlaması dikkate alındı. Yapılan sıralamada Hatay'ın meşhur lezzeti Antakya künefesi, 5 üzerinden 4,51 puan alarak dünyanın en iyi tatlısı seçildi.