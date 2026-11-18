Oxford, Harvard, MIT ve Cambridge gibi dünyanın tanınmış eğitim kurumlarının yer aldığı listede Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki performansı da merak uyandırdı. Farklı ülkelerden binlerce üniversitenin değerlendirildiği araştırmada Türkiye'den hangi üniversitelerin öne çıktığı ve dünya çapında nasıl bir başarı elde edildiği dikkat çekti.
THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nın ilk 10 basamağında İngiltere ve ABD üniversiteleri öne çıktı. Oxford Üniversitesi zirvedeki yerini korurken MIT ikinci sırada yer aldı. Princeton ve Stanford üniversiteleri ise üçüncülüğü paylaştı.
THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda ilk 10'da yer alan üniversiteler şöyle sıralandı:
6 Harvard Üniversitesi ABD
7 California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) ABD
8 Imperial College London İngiltere
9 California Üniversitesi, Berkeley ABD
9 Yale Üniversitesi ABD
İlk 1000'de bulunan Türk üniversiteleri, Türkiye sıralamaları ve dünya sıralaması bantlarıyla şöyle:
- Koç Üniversitesi: 326-350
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 326-350
- Sabancı Üniversitesi: 376-400
- Boğaziçi Üniversitesi: 401-450
- Bilkent Üniversitesi: 651-700
- İstanbul Teknik Üniversitesi: 651-700
- Abdullah Gül Üniversitesi: 801-1000
- Atatürk Üniversitesi: 801-1000
- Hacettepe Üniversitesi: 801-1000
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi: 801-1000
- İstinye Üniversitesi: 801-1000