Oxford, Harvard, MIT ve Cambridge gibi dünyanın tanınmış eğitim kurumlarının yer aldığı listede Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki performansı da merak uyandırdı. Farklı ülkelerden binlerce üniversitenin değerlendirildiği araştırmada Türkiye'den hangi üniversitelerin öne çıktığı ve dünya çapında nasıl bir başarı elde edildiği dikkat çekti.