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Giriş Tarihi: 03.11.2026 14:10 Son Güncelleme: 03.11.2026 14:11

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

Dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen 2026 yılı sıralaması açıklandı. Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu CWUR tarafından hazırlanan listede, 95 ülkeden 21 bin 291 üniversite değerlendirildi. İlk 2 bin kurum arasına Türkiye'den de 47 üniversite girmeyi başardı.

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ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!
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Üniversitelerin eğitim kalitesi, mezunlarının istihdam başarısı, akademik kadrosu ve araştırma performansı gibi kriterler üzerinden hazırlanan sıralama, ülkelerin yükseköğretim alanındaki konumunu da gözler önüne serdi. Türkiye'deki üniversitelerin dünya çapındaki yerleri ve listedeki başarıları dikkat çekti.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

CWUR tarafından bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralaması, tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.

SIRALAMAYA GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN TAM LİSTESİ

1. Hacettepe Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 666

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

2. İstanbul Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 707

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

3. Ankara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 733

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Dünya Sıralaması: 736

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

5. Boğaziçi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 785

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

6. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Dünya Sıralaması: 813

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

7. Marmara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 939

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

8. Koç Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 989

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

9. Ege Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1052

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

10. Çukurova Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1106

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

11. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa – Dünya Sıralaması: 1127

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

12. Bilkent Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1140

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

13. Gazi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1151

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

14. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Dünya Sıralaması: 1191

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

15. Dokuz Eylül Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1206

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

16. Erciyes Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1265

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

17. Gaziantep Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1289

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

18. Atatürk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1351

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

19. İstanbul Bilgi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1378

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

20. Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1397

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

21. İstanbul Aydın Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1438

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

22. Akdeniz Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1446

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

23. Mersin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1448

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

24. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – Dünya Sıralaması: 1494

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

25. Bursa Uludağ Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1506

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

26. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1515

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

27. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) – Dünya Sıralaması: 1532

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

28. Bahçeşehir Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1553

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

29. Fırat Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1559

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

30. Necmettin Erbakan Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1588

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

31. Adıyaman Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1612

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

32. Selçuk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1633

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

33. Kafkas Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1653

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

34. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1688

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

35. Sabancı Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1700

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

36. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) – Dünya Sıralaması: 1708

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

37. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1716

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

38. Özyeğin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1773

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

39. Kocaeli Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1787

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

40. Sakarya Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1790

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

41. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) – Dünya Sıralaması: 1809

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

42. Bingöl Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1854

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

43. Süleyman Demirel Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1872

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

44. Giresun Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1878

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

45. İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1939

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

46. Sinop Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1986

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

47. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) – Dünya Sıralaması: 1992

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

EN İYİ ÜNİVERSİTE HARVARD

"En iyi üniversiteler" sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite dünya devleri arasına girdi!

Dünya genelinde ilk 10'a giren üniversiteler ve sıralamaları şu şekildedir:

1. Harvard Üniversitesi

2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

3. Stanford Üniversitesi

4. Cambridge Üniversitesi

5. Oxford Üniversitesi

6. Princeton Üniversitesi

7. Pensilvanya Üniversitesi

8. Columbia Üniversitesi

9. Yale Üniversitesi

10 Chicago Üniversitesi

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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