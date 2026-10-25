Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 47 üniversite listede
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:52 Son Güncelleme: 25.10.2026 11:19

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 47 üniversite listede

Dünyanın önde gelen üniversitelerini bir araya getiren uluslararası sıralama sonuçları açıklandı. Üniversitelerin akademik performansları ve farklı ölçütler üzerinden değerlendirildiği listede Türkiye'den 47 üniversitenin yer alması dikkat çekti. Sonuçlar, Türk üniversitelerinin küresel akademik alandaki konumunu yeniden gündeme taşırken sıralamada hangi kurumların bulunduğu da merak konusu oldu.

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ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede
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Uluslararası üniversite sıralamalarında Türkiye'den çok sayıda yükseköğretim kurumunun yer alması, eğitim dünyasının dikkatini çekti. Toplam 47 Türk üniversitesinin girdiği listede kurumların dünya genelindeki konumları, akademik başarıları ve sıralamadaki dağılımları öne çıktı.

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

CWUR tarafından bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralaması, tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.

SIRALAMAYA GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN TAM LİSTESİ

1. Hacettepe Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 666

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

2. İstanbul Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 707

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

3. Ankara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 733

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Dünya Sıralaması: 736

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

5. Boğaziçi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 785

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

6. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Dünya Sıralaması: 813

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

7. Marmara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 939

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

8. Koç Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 989

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

9. Ege Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1052

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

10. Çukurova Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1106

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

11. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa – Dünya Sıralaması: 1127

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

12. Bilkent Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1140

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

13. Gazi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1151

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

14. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Dünya Sıralaması: 1191

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

15. Dokuz Eylül Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1206

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

16. Erciyes Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1265

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

17. Gaziantep Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1289

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

18. Atatürk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1351

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

19. İstanbul Bilgi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1378

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

20. Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1397

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

21. İstanbul Aydın Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1438

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

22. Akdeniz Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1446

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

23. Mersin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1448

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

24. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – Dünya Sıralaması: 1494

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

25. Bursa Uludağ Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1506

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

26. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1515

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

27. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) – Dünya Sıralaması: 1532

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

28. Bahçeşehir Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1553

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

29. Fırat Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1559

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

30. Necmettin Erbakan Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1588

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

31. Adıyaman Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1612

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

32. Selçuk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1633

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

33. Kafkas Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1653

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

34. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1688

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

35. Sabancı Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1700

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

36. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) – Dünya Sıralaması: 1708

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

37. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1716

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

38. Özyeğin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1773

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

39. Kocaeli Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1787

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

40. Sakarya Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1790

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

41. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) – Dünya Sıralaması: 1809

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

42. Bingöl Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1854

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

43. Süleyman Demirel Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1872

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

44. Giresun Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1878

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

45. İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1939

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

46. Sinop Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1986

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

47. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) – Dünya Sıralaması: 1992

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

EN İYİ ÜNİVERSİTE HARVARD

"En iyi üniversiteler" sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

Dünya genelinde ilk 10'a giren üniversiteler ve sıralamaları şu şekildedir:

1. Harvard Üniversitesi

2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

3. Stanford Üniversitesi

4. Cambridge Üniversitesi

5. Oxford Üniversitesi

6. Princeton Üniversitesi

7. Pensilvanya Üniversitesi

8. Columbia Üniversitesi

9. Yale Üniversitesi

10 Chicago Üniversitesi

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 47 üniversite listede
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