Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 47 üniversite listede

CWUR tarafından bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralaması, tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.

SIRALAMAYA GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN TAM LİSTESİ

1. Hacettepe Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 666