Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den o üniversiteler listede!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 19:32 Son Güncelleme: 19.10.2026 23:08

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den o üniversiteler listede!

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Times Higher Education'ın (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda İngiltere ve ABD üniversiteleri üst sıralarda yer aldı. Türkiye'den 124 üniversitenin girdiği listede Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ülke sıralamasının zirvesini paylaşırken, dünyanın en başarılı eğitim kurumları da belli oldu. Peki, Türkiye'den hangi üniversiteler listede?

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Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?
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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ve gözler Türkiye'nin listedeki konumuna çevrildi. Uluslararası ölçütlerle hazırlanan sıralamada yalnızca dünyanın önde gelen eğitim kurumları değil, Türk üniversitelerinin küresel ölçekteki yeri de dikkat çekti. İşte, Türkiye'den sıralamaya giren kurumlar...

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTESİ AÇIKLANDI

Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda ilk 10 basamak İngiltere ve ABD'deki üniversiteler tarafından paylaşıldı. Oxford Üniversitesi üst üste 11'inci kez dünya birincisi olurken Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ikinci sırada yer aldı. Princeton ve Stanford üniversiteleri üçüncülüğü paylaştı.

THE 2027 dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan üniversiteler şöyle:

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

1. Oxford Üniversitesi – İngiltere

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Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) – ABD

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

3. Princeton Üniversitesi – ABD

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

4. Stanford Üniversitesi – ABD

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

5. Cambridge Üniversitesi – İngiltere

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

6. Harvard Üniversitesi – ABD

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

7. California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) – ABD

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

8. Imperial College London – İngiltere

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

9. California Üniversitesi, Berkeley – ABD

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

10. Yale Üniversitesi – ABD

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

TÜRKİYE'DEN DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 500'E GİREN ÜNİVERSİTELER

Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den 124 üniversite yer aldı. Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dünya sıralamasında 326-350 bandıyla Türkiye'nin en üst sırasında bulunurken, ilk 1000'e giren üniversiteler arasında dikkat çeken 10 kurum şöyle sıralandı.

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

  1. Koç Üniversitesi: Dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı.

  2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 326-350 bandıyla Türkiye sıralamasında zirveyi paylaştı.

  3. Sabancı Üniversitesi: Dünya genelinde 376-400 bandında yer aldı.

  4. Boğaziçi Üniversitesi: 401-450 bandına girerek ilk 500 üniversite arasında yer buldu.

  5. Bilkent Üniversitesi: 651-700 bandında sıralandı.

  6. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 651-700 bandında yer aldı.

  7. Abdullah Gül Üniversitesi: Dünya sıralamasında 801-1000 bandına girdi.

  8. Atatürk Üniversitesi: 801-1000 bandında yer aldı.

  9. Hacettepe Üniversitesi: 801-1000 bandında sıralandı.

  10. Yıldız Teknik Üniversitesi: 801-1000 bandında kendine yer buldu.

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye'den 124 üniversite THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda yer aldı. Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamasına göre Türkiye, sıralamada temsil edilen üniversite sayısı bakımından dünyada üçüncü sıraya yükseldi.

Dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi üniversiteler listede?

Bu veri, Türkiye'nin dünya genelindeki üniversite sayısı bakımından güçlü bir temsil elde ettiğini ortaya koyuyor. Ancak üniversite sayısına göre üçüncülük, ülkenin akademik başarı açısından genel dünya sıralamasında üçüncü olduğu anlamına gelmiyor. Üniversitelerin dünya dereceleri ayrı ayrı değerlendiriliyor.

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den o üniversiteler listede!
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