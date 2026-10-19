Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den o üniversiteler listede!

Bu veri, Türkiye'nin dünya genelindeki üniversite sayısı bakımından güçlü bir temsil elde ettiğini ortaya koyuyor. Ancak üniversite sayısına göre üçüncülük, ülkenin akademik başarı açısından genel dünya sıralamasında üçüncü olduğu anlamına gelmiyor. Üniversitelerin dünya dereceleri ayrı ayrı değerlendiriliyor.

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