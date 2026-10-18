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Giriş Tarihi: 18.10.2026 14:42

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

Dünyada boy ortalamasının en düşük olduğu ülkeler, açıklanan araştırma verileriyle ortaya çıktı. İlk akla gelen ülkelerden farklı noktaların da yer aldığı sıralamada, kadın ve erkeklerin ortalama boy uzunlukları karşılaştırıldı. Genetik mirasın yanı sıra beslenme ve büyüme koşullarının da etkili olduğu bu veriler, dünyanın en kısa boylu 10 ülkesini yeniden gündeme taşıdı.

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Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı
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Dünya genelinde ortalama boy uzunlukları incelendiğinde, sanılanın aksine bazı ülkelerin sıralamadaki yeri değişiyor. Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde son yüzyılda beslenme koşulları ve yaşam standartlarının etkisiyle boy ortalamaları yükseldi. NCD-RisC araştırmasının verileri, ortalama boy uzunluğunun en düşük olduğu ülkeleri ortaya koyarken listenin ilk sıralarındaki ülkeler de merak uyandırıyor.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

10. MORİTANYA

Listenin 10. sırasındaki Moritanya, 163.28 cm boy ortalaması ile kısa ülkeler sıralamasına giriş yapıyor.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

9. FİLİPİNLER

Filipinler, dünya boy ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Ortalama insan boyu 163.23 cm civarında.

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Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

8. MARSHALL ADALARI

Pasifik Okyanusu'ndaki bu küçük ada ülkesinde, kısıtlı taze gıda erişimi ve dışa bağımlı işlenmiş gıda tüketimi, ada halkının boy ortalamasını dünyanın en düşükleri arasında tutuyor: 162.81 cm.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

7. RUANDA

Ruanda'da ortalama insan boyu 162.68 cm olarak araştırmaya girdi. Bu da onu 7. sırada tutuyor.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

6. NEPAL

Himalayaların eteklerinde, yüksek rakımda yaşam mücadelesi veren Nepal halkı, zorlu coğrafi koşullar ve kısıtlı tarım arazileri nedeniyle listenin altıncı sırasında yer alıyor: 162.32 cm

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

5. MALAVİ

Malavi'de ortalama insan boyu 162.23 cm olarak araştırmalara dahil oldu.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

4. MADAGASKAR

Afrika kıtasının devasa ada ülkesi Madagaskar, kıtanın genel uzun boy yapısından tamamen ayrışıyor. Ada genetiği hem kadınlarda hem de erkeklerde boy ortalamasını oldukça düşük tutuyor: 161.55 cm.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

3. LAOS

Listenin üçüncü sırasında yine bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos var. Tarıma dayalı yaşam ve çocukluk çağındaki beslenme eksiklikleri nedeniyle genel boy ortalaması 160.52 cm.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

2. YEMEN

Yemen'de son yıllarda yaşananlar, fiziksel gelişime ağır bir darbe vurarak ülkeyi en kısa boylu ülkeler arasına soktu: 159.89 cm.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

1. DOĞU TİMOR

Dünyanın en kısa boylu insanlarına ev sahipliği yapan ülke Güneydoğu Asya'nın ada ülkesi Doğu Timor. Yetersiz beslenme ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle erkeklerin boy ortalaması sadece 159.79 cm seviyelerinde.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

PEKİ EN UZUN BOYLULAR NEREDE YAŞIYOR?

İşte verilen diğer boyutu olan dünyanın en uzun boylu ülkelerinde ilk 3 sıra:

1. Hollanda: 183.8 cm

2. Karadağ: 183.3 cm

3. Estonya: 182.8 cm

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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