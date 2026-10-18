Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

Dünya genelinde ortalama boy uzunlukları incelendiğinde, sanılanın aksine bazı ülkelerin sıralamadaki yeri değişiyor. Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde son yüzyılda beslenme koşulları ve yaşam standartlarının etkisiyle boy ortalamaları yükseldi. NCD-RisC araştırmasının verileri, ortalama boy uzunluğunun en düşük olduğu ülkeleri ortaya koyarken listenin ilk sıralarındaki ülkeler de merak uyandırıyor.
Listenin 10. sırasındaki Moritanya, 163.28 cm boy ortalaması ile kısa ülkeler sıralamasına giriş yapıyor.
Pasifik Okyanusu'ndaki bu küçük ada ülkesinde, kısıtlı taze gıda erişimi ve dışa bağımlı işlenmiş gıda tüketimi, ada halkının boy ortalamasını dünyanın en düşükleri arasında tutuyor: 162.81 cm.
Ruanda'da ortalama insan boyu 162.68 cm olarak araştırmaya girdi. Bu da onu 7. sırada tutuyor.
Himalayaların eteklerinde, yüksek rakımda yaşam mücadelesi veren Nepal halkı, zorlu coğrafi koşullar ve kısıtlı tarım arazileri nedeniyle listenin altıncı sırasında yer alıyor: 162.32 cm
Malavi'de ortalama insan boyu 162.23 cm olarak araştırmalara dahil oldu.
Afrika kıtasının devasa ada ülkesi Madagaskar, kıtanın genel uzun boy yapısından tamamen ayrışıyor. Ada genetiği hem kadınlarda hem de erkeklerde boy ortalamasını oldukça düşük tutuyor: 161.55 cm.
Listenin üçüncü sırasında yine bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos var. Tarıma dayalı yaşam ve çocukluk çağındaki beslenme eksiklikleri nedeniyle genel boy ortalaması 160.52 cm.
Yemen'de son yıllarda yaşananlar, fiziksel gelişime ağır bir darbe vurarak ülkeyi en kısa boylu ülkeler arasına soktu: 159.89 cm.
Dünyanın en kısa boylu insanlarına ev sahipliği yapan ülke Güneydoğu Asya'nın ada ülkesi Doğu Timor. Yetersiz beslenme ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle erkeklerin boy ortalaması sadece 159.79 cm seviyelerinde.