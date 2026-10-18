Dünyanın en kısa boylu ülkeleri açıklandı: Çin ve Japonya listede yok, şaşırtan isimler çıktı

Dünya genelinde ortalama boy uzunlukları incelendiğinde, sanılanın aksine bazı ülkelerin sıralamadaki yeri değişiyor. Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde son yüzyılda beslenme koşulları ve yaşam standartlarının etkisiyle boy ortalamaları yükseldi. NCD-RisC araştırmasının verileri, ortalama boy uzunluğunun en düşük olduğu ülkeleri ortaya koyarken listenin ilk sıralarındaki ülkeler de merak uyandırıyor.