Dünyanın en küçük dağcısı Dağhan

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 yıldır dağcılık yapan dağcılık antrenörü Sema Doğan, 3 yıl önce kendisi gibi profesyonel dağcı olan Oğuz Öztürk ile tanıştıkları 1651 metrelik Çalbalı Dağı'nın zirvesinde evlendi. Öztürk çifti evlilikten sonrada hayallerini gerçekleştirmeyi sürdürdü. Hamilelik sürecinde de kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, kano sürüşü yapan Sema Öztürk doğumunun son anına kadar dağlardaydı. Çiftin 9 ay önce 'Dağhan' adını verdiği bebekleri dünyaya geldi. Öztürk çifti 9 aylık bebekleri Dağhan ile de spor aktivitelerini hiç aksatmadı. Dağhan 7 günlükken Geyik Bayırı'na gittiklerini anlatan Sema Öztürk, "Dağhan şimdiden 3 zirve yaptı" dedi.