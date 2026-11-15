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Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:39

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye'nin hangi çeşidi ilk 10'a girdi?

Dünyanın en beğenilen domates çeşitleri TasteAtlas tarafından hazırlanan listeyle belli oldu. Birçok ülkenin öne çıkan lezzetlerinin yer aldığı sıralamada Türkiye'den bir domates de ilk 10'a adını yazdırdı. Peki, dünyanın en iyi domatesleri arasında hangi çeşitler bulunuyor?

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Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?
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Domatesin birbirinden farklı çeşitleri, lezzetleri ve aromalarıyla dünya mutfaklarında kendine özel bir yer ediniyor. TasteAtlas kullanıcılarının değerlendirmeleriyle oluşturulan listede Türkiye'den bir domatesin de ilk 10'a girmesi dikkat çekti.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATESİ

Pomodoro S. Marzano (İtalya – 4.5 Puan): Listenin ilk sırasında yer alan bu domates çeşidi, özellikle sos, pizza ve makarna tariflerinde tercih edilmesiyle öne çıkıyor. Yoğun aroması ve dengeli asiditesiyle bilinen Pomodoro S. Marzano, aynı zamanda konserve yapımı için en ideal domates çeşitlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

Tomataki Santorinis (Yunanistan – 4.5 Puan): Güneşte kurutmaya elverişli yapısıyla bilinen bu domates çeşidi, yoğun aroması sayesinde salatalardan mezeye, soslardan farklı tariflere kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

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Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

Pomodoro di Pachino (İtalya - 4.4 Puan): Taze atıştırmalık olarak tüketilen bu domates, deniz ürünleri ve makarnalara eşsiz bir tat katıyor.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

Datterino (İtalya - 4.4 Puan): Tatlı soslar ve fırın yemekleri için vazgeçilmez bir tercih.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

Costoluto Fiorentino (İtalya - 4.4 Puan): Izgara yapmaya uygun yapısıyla dikkat çeken bu domates, bruschetta ve taze tüketim için ideal.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

Piennolo del Vesuvio (İtalya - 4.4 Puan): Vezüv yanardağının eteklerinde yetişen bu çeşit, közleme ve saklama (kurutma) için mükemmel.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

Cuore di Bue (İtalya - 4.3 Puan): Bu büyük domates, sandviçlerin ve Caprese salatasının yıldızı.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

Ayaş Domatesi (Türkiye - 4.3 Puan): Listeye 8. sıradan giren Ayaş Domatesi, taze tüketim ve özellikle Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak tescillendi.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

Creole Tomato (ABD - 4.3 Puan): Sandviçler ve taze salatalar için Amerika'nın en sevilen çeşitlerinden biri.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

Veselaya Sosedka (Rusya - 4.3 Puan): Listeyi 10. sırada tamamlayan bu çeşit, taze salatalardaki başarısıyla biliniyor.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

TÜRKİYE'NİN GURURU: AYAŞ DOMATESİ

Listede 8. sırada yer alan Ayaş Domatesi, ince kabuğu ve kendine has aromasıyla sadece Türkiye'de değil, artık dünyada da parmakla gösteriliyor. Özellikle kahvaltı tabaklarında ve taze salatalarda fark yaratan bu lezzet, Anadolu'nun verimli topraklarının gücünü bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

TasteAtlas'ın sebze ve meyve kategorisindeki incelemeleri dünya mutfaklarındaki yerimizi sağlamlaştırırken, asıl büyük sürpriz "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesinde yaşandı. Kullanıcı oyları ve uzman eleştirmenlerin puanlarıyla şekillenen dev listede, Türk mutfağı rakiplerine fark atarak kürsüye çıktı.

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

20. Chocolate soufflé - FRANSA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

19. Kunāfah - MISIR

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

18. Bambalouni - TUNUS

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

17. Nutella crêpes - FRANSA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

15. Carlota de limón - MEKSİKA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

13. Pavê - BREZİLYA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

12. Kladdkaka - İSVEÇ

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

11. Cremolada - PERU

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

9. Tinginys - LİTVANYA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

8. Sweet crêpes - FRANSA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

7. Tembleque - PORTO RİKO

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

4. Strudel - İTALYA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

3. Gelato al pistacchio - İTALYA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

VE LİSTENİN ZİRVESİNDE:

1. Antakya künefesi - TÜRKİYE

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN "TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ" LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR!

Söz konusu lezzet rotaları olunca Türkiye sonsuz seçenekleriyle öne çıkıyor. Dört bir yanından gelen doğal güzellikler ve zengin tarihinin izleriyle görsel şölenler yaşatan popüler yerleri, kendilerine has lezzetleriyle de unutulmaz deneyimler vadediyor. "Türkiye'de ne yenmeli?" sorusuna binlerce çeşit yemek arasından karar veremeyenlere ise TasteAtlas'tan cevap geldi. Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıraladı. Listede 1.sırada bakın hangi yemek yer aldı...

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

20. KISIR

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

19. YUFKA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

18. BAZLAMA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

17. AŞURE

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

16. GÖZLEME

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

15. ŞİŞ TAVUK

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

14. ADANA KEBAP

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

13. KOKOREÇ

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

12. LOKUM

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

11. MUHALLEBİ

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

10. BİBER DOLMASI

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

9. DÖNER KEBAB

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

8. AÇMA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

7. KAHVALTI

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

6. MANTI

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

5. BAKLAVA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

4. SARMA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

3. KÖFTE

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

2. DONDURMA

Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye’nin hangi çeşidi ilk 10’a girdi?

BİRİNCİ SIRADA: BÖREK

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Dünyanın en lezzetli domatesleri açıklandı! Türkiye'nin hangi çeşidi ilk 10'a girdi?
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