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Giriş Tarihi: 1.11.2026 16:11 Son Güncelleme: 1.11.2026 16:23

Dünyanın en pahalı peyniri seçildi! Bir kilosu servet değerinde...

Dünyanın dört bir yanında birbirinden farklı peynir çeşitleri üretilirken bazıları fiyatıyla diğerlerinden ayrılıyor. Alışılmış sütlerden farklı bir süt kullanılarak hazırlanan ve oldukça sınırlı miktarda üretilen özel bir peynir, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Kilosu binlerce doları bulabilen bu lezzet, dünyanın en pahalı peynirleri arasında gösteriliyor. Üstelik üretimi yalnızca tek bir ülkeyle sınırlı.

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ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Dünyanın en pahalı peyniri! Bir kilosu servet değerinde...
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Peynir denildiğinde akla genellikle kahvaltı sofraları ve geleneksel lezzetler geliyor. Ancak bazı peynir çeşitleri, üretiminde kullanılan özel malzemeler ve zahmetli süreçler nedeniyle adeta lüks bir ürüne dönüşüyor. Dünyanın en pahalı peyniri olarak tanınan bu özel lezzetin hangi ülkede üretildiği, neden bu kadar yüksek fiyata satıldığı ve yapımında hangi sütün kullanıldığı merak uyandırıyor.

Dünyanın en pahalı peyniri! Bir kilosu servet değerinde...

Dünyanın en pahalı peynirlerinden biri olarak gösterilen Pule peyniri, Sırbistan'daki Zasavica Doğa Koruma Alanı'nda üretiliyor. Beyaz renkli, hafif tatlı ve yumuşak dokulu olan bu peynir yalnızca sınırlı miktarda üretildiği için oldukça değerli kabul ediliyor.

Dünyanın en pahalı peyniri! Bir kilosu servet değerinde...

Eşek sütünden üretilen bu özel lezzetin yapımında ise büyük emek ve sınırlı üretim belirleyici rol oynuyor.

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Dünyanın en pahalı peyniri! Bir kilosu servet değerinde...

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Pule peynirinin yüksek fiyatı tamamen üretim sürecinden kaynaklanıyor.

Dünyanın en pahalı peyniri! Bir kilosu servet değerinde...

Yaklaşık 25 litre eşek sütünden yalnızca 1 kilogram peynir elde ediliyor.

Dünyanın en pahalı peyniri! Bir kilosu servet değerinde...

Eşekler ineklere göre çok daha az süt veriyor. Pule peynirinin üretiminde kullanılan Balkan eşekleri gün içinde oldukça az miktarda süt veriyor. Bu nedenle yeterli sütü toplamak uzun zaman alıyor.

Dünyanın en pahalı peyniri! Bir kilosu servet değerinde...

Sağım işlemi günde üç kez ve tamamen elle gerçekleştiriliyor. Sütün işlenmesi de hassas bir süreç gerektirirken, üretim kapasitesi doğal olarak düşük kalıyor. İşte bu zorlu süreç, Pule peynirini dünyanın en nadir ve en değerli peynirlerinden biri haline getiriyor.

Dünyanın en pahalı peyniri! Bir kilosu servet değerinde...

Üretim yalnızca belirli bir çiftlikte yapılıyor ve miktar oldukça sınırlı kalıyor.

Dünyanın en pahalı peyniri! Bir kilosu servet değerinde...

GRAMLA SATILIYOR

Yüksek fiyatı nedeniyle Pule peyniri çoğu zaman kilogram yerine gramla satışa sunuluyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gurmeler ve gastronomi meraklıları, bu özel lezzeti tatmak için Sırbistan'a kadar gidiyor.

Dünyanın en pahalı peyniri! Bir kilosu servet değerinde...

TADI NASIL?

Resmi tanıtımlarda Pule peynirinin beyaz renkli, yoğun kıvamlı, hafif tatlı ve kolay dağılan bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Kendine özgü aroması nedeniyle gurme restoranların ve özel tadım etkinliklerinin dikkat çeken ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en pahalı peyniri seçildi! Bir kilosu servet değerinde...
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