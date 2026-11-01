Dünyanın en pahalı peyniri seçildi! Bir kilosu servet değerinde...

Peynir denildiğinde akla genellikle kahvaltı sofraları ve geleneksel lezzetler geliyor. Ancak bazı peynir çeşitleri, üretiminde kullanılan özel malzemeler ve zahmetli süreçler nedeniyle adeta lüks bir ürüne dönüşüyor. Dünyanın en pahalı peyniri olarak tanınan bu özel lezzetin hangi ülkede üretildiği, neden bu kadar yüksek fiyata satıldığı ve yapımında hangi sütün kullanıldığı merak uyandırıyor.