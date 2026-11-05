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Giriş Tarihi: 05.11.2026 13:21 Son Güncelleme: 05.11.2026 13:32

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

Domates, dünya mutfaklarında sayısız yemeğin temel malzemeleri arasında yer alırken farklı ülkelerin kendine özgü tarifleri de dikkat çekiyor. Domatesin yoğun şekilde kullanıldığı yemekler arasından yapılan değerlendirmede, sofralarda öne çıkan lezzetler bir araya getirildi. Türkiye'den gelen geleneksel yemekler de listede kendine önemli bir yer buldu.

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ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var
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Salçadan sulu yemeklere, fırın tariflerinden yöresel lezzetlere kadar pek çok farklı tarifin yer aldığı sıralama, domatesin mutfaklardaki çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Türk mutfağının sevilen yemeklerinin de dahil olduğu listede farklı ülkelerden birbirinden dikkat çekici tatlar bulunuyor.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

1- PİZZA NAPOLİTEN

İtalya'nın en geleneksel lezzetlerinden biri olan napoliten pizza, sarımsak, kekik ve domates sosu ile hazırlanır.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

2- CHANCHO DE PİEDRA

Şili mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, aslında bir sostur. Domates, sarımsak, soğan, zeytinyağı, maydanoz ve kişniş kullanılarak hazırlanır.

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Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

3- PİZZA MARGHERİTA

Listenin üçüncü sırasında Savoy Kraliçesi'nin ismini alan margarita pizzasına yer verilmiştir. Peynir, domates ve fesleğen ile hazırlanır.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

4- DAKOS

Yunanistan mutfağıyla özdeşleşen dakos, olgun domates, zeytin, kapari, kekik ve ufalanmış peynir karışımından oluşur.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

5- İSKENDER KEBAP

2023'ün en iyi yemekleri listesine girmeyi başaran İskender kebap, dünyadaki en iyi domatesli yemekler listesinde beşinci sırayı almıştır. Bursa mutfağıyla özdeşleşen iskender, et, pide ekmeği ve domates karışımından oluşur ve yanında yoğurtla servis edilir.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

6- MURGH MAKHANİ

Hindistan mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, tereyağlı tavuk olarak da bilinir.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

7- PARMİGİANA

İtalyan mutfağından patlıcan parmigiana, geleneksel olarak patlıcan, domates, zeytinyağı ve mozzarella peynirinden oluşur.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

8- CAPRESE PİZZA

Listenin 8. sırasında İtalyan mutfağının geleneksel pizzası "Caprese Pizza" yer alıyor.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

9- GEMİSTA

Yunan mutfağında Yemista olarak da bilinen bu yemek, domates ve yeşil biberin pirinçle doldurulmasıyla hazırlanır.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

10- LOMO SANDVİÇİ

Listenin 10. sırasında Arjantin mutfağından lomo bifteği, domates, marul, chimichurri sosu ve jambon ile hazırlanan lomo sandviçi bulunuyor.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

11- MENEMEN

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

12.- LUTENİTSA SOSU

Bulgaristan ile özdeşleşen ancak Trakya'da da popüler olan bir lezettir.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

28- KISIR

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

31- ÇİĞ KÖFTE

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

32- DOMATES ÇORBASI

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

32. SIRADA İÇ PİLAV LİSTEYİ TAKİP EDİYOR

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

35- ŞAKŞUKA

Şakşuka, yemeklerin yanında sunulur ve meze olarak nitelendirilir.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

61- SEMİZOTU SALATASI

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

83. ACILI EZME

Acılı ezme meze olarak kebapların yanında sunulur.

Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

89- DOMATES DOLMASI

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var
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