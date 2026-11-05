Dünyanın en sevilen domatesli yemekleri sıralandı! Türkiye’den bakın hangi yemekler var

Salçadan sulu yemeklere, fırın tariflerinden yöresel lezzetlere kadar pek çok farklı tarifin yer aldığı sıralama, domatesin mutfaklardaki çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Türk mutfağının sevilen yemeklerinin de dahil olduğu listede farklı ülkelerden birbirinden dikkat çekici tatlar bulunuyor.