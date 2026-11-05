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Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:55

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

Dünyanın birçok ülkesinde zorunlu askerlik uygulaması devam ederken hizmet süreleri arasındaki büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Türkiye'de er ve erbaşlar için 6 ay olan askerlik süresi, bazı ülkelerde birkaç yıla kadar uzanıyor. İşte, Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri...

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ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor
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Ülkelerin askerlik sistemleri; nüfus, güvenlik politikaları ve askeri ihtiyaçlara göre farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde gençler birkaç ay içinde terhis olurken bazı ülkelerde askerlik yıllarca devam edebiliyor. Türkiye'nin de yer aldığı karşılaştırmada, zorunlu askerlik süresi en uzun olan ülkeler ve uygulanan hizmet süreleri öne çıkıyor.

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

24. Avusturya — 6 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

23. Türkiye — 6 ay (erbaş ve erler), 12 ay (yedek subay ve astsubay)

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Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

22. Moldova — 12 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

21. Laos — 18 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

20. Kamboçya — 18 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

19. Eritre — Yasal olarak 18 ay, uygulamada daha uzun

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

18. Güney Kore — 18-21 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

17. Türkmenistan — 24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

16. Tacikistan — 24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

15. Senegal — 24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

14. Nijer — 24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

13. Tayland — Genellikle 24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

12. Mali — 24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

11. Angola — 24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

10. Küba — 24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

9. Singapur — 24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

8. İran — 18-24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

7. Çad — 36 aya kadar

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

6. İsrail — Erkeklerde 32 ay, kadınlarda yaklaşık 24 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

5. Vietnam — 24-36 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

4. Birleşik Arap Emirlikleri — 11 ay-3 yıl

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

3. Mısır — 14-36 ay

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

2. Mozambik — 5 yıl

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

1. Kuzey Kore — 5-13 yıl

Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

NOT: Askerlik süreleri ülkelerin yasal düzenlemelerine ve hizmet koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Liste, farklı ülkelerdeki zorunlu askerlik sürelerinin karşılaştırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor
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