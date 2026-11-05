Dünyanın en uzun askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede 13 yıl zorunlu hizmet uygulanıyor

Ülkelerin askerlik sistemleri; nüfus, güvenlik politikaları ve askeri ihtiyaçlara göre farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde gençler birkaç ay içinde terhis olurken bazı ülkelerde askerlik yıllarca devam edebiliyor. Türkiye'nin de yer aldığı karşılaştırmada, zorunlu askerlik süresi en uzun olan ülkeler ve uygulanan hizmet süreleri öne çıkıyor.