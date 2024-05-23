Dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen’den kan bağışı çağrısı

'BİR DAMLA KAN İLE BİN DAMLA UMUT OLALIM'

Kampanyada 1047 ünite kan toplanmasının hedeflendiğini belirten Vali Tuncay Akkoyun, "Mardin Valiliğimiz ve Mardin Kan Bağış Merkezimiz iş birliğinde geleneksel hale gelmesini arzuladığımız ve istediğimiz büyük bir kan bağışı kampanyasını başlatıyoruz. Hedefimiz 1047 ama bu sayının çok üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Kanın tek kaynağı insandır. Kan üretilemeyen, muadili olmayan bir sıvıdır. Dolayısıyla bizler kan bağışı yaparak hem sağlıklı olma noktasında büyük bir kazanım elde etmiş olacağız, hem de vermiş olduğumuz 1 ünite kan ile en az 3 kişinin sağlığına kavuşmasına vesile olmuş olacağız. Bu bir vatandaşlık görevidir. İlk 20 dakikada 42 ünite kan alındığı bilgisini aldık. 1 dakikada 2 vatandaşımız kan veriyor. Bu güzel bir rakam, bütün vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bir damla kan ile bin damla umut olalım. Bu kampanyaya, bu gönül seferberliğine destek olalım" diye konuştu.