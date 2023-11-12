Dünyanın en uzun boylu kadını! Uçağa binsin diye öyle bir şey yapıldı ki, gören hayret ediyor...

"ABD'ye gidiş-dönüş yolculuğumu unutulmaz kılmak için devasa bir ekip çok çalıştı ve her bir personelin gösterdiği özen, ilgi ve destek için sonsuza kadar minnettar kalacağım" diyerek minnet duygusunu gösterirken aynı zamanda onların sayesinde 'en büyük ve en imkansız hayalimi' gerçekleştirebildiğini anlattı.