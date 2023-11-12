Dünyanın en uzun boylu kadını! Uçağa binsin diye öyle bir şey yapıldı ki, gören hayret ediyor...

Rümeysa Gelgi, yaşadığı süreçte neler olduğunu takipçileriyle paylaşmak istedi ve uçak yolculuğu deneyimiyle dikkatleri üzerinde topladı. Rumeysa, hızlı büyümeye neden olan nadir bir genetik bozukluk olan Weaver sendromuna sahip ve tekerlekli sandalye kullanıyor.
Rumeysa, 38,1 bin takipçisiyle kendi boyundaki biri için seyahatin nasıl göründüğünü Instagram'da paylaştı. Süreci gösteren kısa bir klibin altına "Uçakla nasıl seyahat ettiğimi merak edenler için" yazdı.
Videoda, bir personel ekibinin yatağa sabitlenen Rumeysa'yı uçağın girişine doğru kaldırdığı görülüyor. Daha sonra, geri kalan yolcular koltuklarda otururken, beş kez dünya rekoru kazanan genç kadının, uçakta yatay olarak uzanması aşamasına geçildi.
Uçağın son varış noktasına inişini video kaydına almadan önce takipçilerine taze meyve ve kreplerden oluşan bir kahvaltı ikram etti. Rumeysa, ayrı bir gönderide hava yolları çalışanlarına hizmetleri ve kendisine gösterilen misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.
"ABD'ye gidiş-dönüş yolculuğumu unutulmaz kılmak için devasa bir ekip çok çalıştı ve her bir personelin gösterdiği özen, ilgi ve destek için sonsuza kadar minnettar kalacağım" diyerek minnet duygusunu gösterirken aynı zamanda onların sayesinde 'en büyük ve en imkansız hayalimi' gerçekleştirebildiğini anlattı.
Takipçilerine 'dünyayı keşfetmeye devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini' anlattı ve uçuşun 'kesinlikle onun ilk ve son uçak yolculuğu olmayacağını' açıkladı.
"Yakında dünyanın herhangi bir yerinde tekrar görüşürüz!" diyerek yaşadığı sendromun kendisine bir engel olmayacağını da takipçilerine gösterdi.
Rümeysa sadece boy rekoru kırmakla kalmadı, aynı zamanda yaşayan bir kadında en uzun başparmak, en büyük el ve en uzun sırt konusunda da Guinness Dünya Rekorunu da kırdı.